Глава Apple Тим Кук cообщил о личных инвестициях в криптовалюту Статьи редакции
Компания использовать цифровые валюты не планирует.
По мнению генерального директора Apple Тима Кука, владеть биткоином и Ethereum разумно, чтобы распределять капитал между различными активами и минимизировать риски. На конференции DealBook он заявил, что сам владеет криптовалютой, сообщает The Verge.
Кук рассказал, что «какое-то время» интересовался темой криптовалют и изучал особенности индустрии. Объём вложений и в какие именно активы инвестировал, он не уточнил.
По его словам, Apple «в ближайшем будущем» не планирует запускать связанные с цифровыми активами сервисы, интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг или вкладывать в них деньги. «Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — отметил Кук. В 2019 году он также утверждал, что компания не намерена выпускать собственную криптовалюту — глава Apple считает это прерогативой государства.
ну по правде из Xcode можно поставить и что-то свое, ненадолго. Но не надо и в айфоне как в андроиде - ты покупаешь чистый брендовый телефон за нормальные деньги, но через полтора года в лучшем случае уже перестают прилетать апдейты системы, а установленный из плея фонарик запрашивает все возможные права включая перехват смс. В дешевых телефонах вообще жесть - исследовал аппарат купленый в салоне (не с али, а сертифицирован как средство связи в рф), а он тайно звонил по межгороду в нерабочее время - есть даже пруф - мтс на пару тысяч счетов наприсылал. Использовать же для банк-клиента вообще стремно, обязательно найдется что-то поставленное мимо плея что тырит доступы и в банк.