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Новости
Яна Ломакина

Глава Apple Тим Кук cообщил о личных инвестициях в криптовалюту Статьи редакции

Компания использовать цифровые валюты не планирует.

По мнению генерального директора Apple Тима Кука, владеть биткоином и Ethereum разумно, чтобы распределять капитал между различными активами и минимизировать риски. На конференции DealBook он заявил, что сам владеет криптовалютой, сообщает The Verge.

Кук рассказал, что «какое-то время» интересовался темой криптовалют и изучал особенности индустрии. Объём вложений и в какие именно активы инвестировал, он не уточнил.

По его словам, Apple «в ближайшем будущем» не планирует запускать связанные с цифровыми активами сервисы, интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг или вкладывать в них деньги. «Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — отметил Кук. В 2019 году он также утверждал, что компания не намерена выпускать собственную криптовалюту — глава Apple считает это прерогативой государства.

#новости #криптовалюты #apple

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39 39 комментариев
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39 комментариев
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Желающий Мика

А еще на этой же конференции он сказал, что если вы хотите загружать приложения не из App Store, а со сторонних ресурсов, купите себе Android!

Поддерживаю полностью!

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18
AttentiveMilk

Сук )
Свой в доску

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1
AttentiveMilk

Пользователь андроида с 2010 года

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0
Желающий Мика

мои соболезнования

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3
AttentiveMilk

Спасибо!

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2
Желающий Мика

Я фанат Apple (яблок) со времен соков BB и Добрыня.

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2
Io Eau

ну по правде из Xcode можно поставить и что-то свое, ненадолго. Но не надо и в айфоне как в андроиде - ты покупаешь чистый брендовый телефон за нормальные деньги, но через полтора года в лучшем случае уже перестают прилетать апдейты системы, а установленный из плея фонарик запрашивает все возможные права включая перехват смс. В дешевых телефонах вообще жесть - исследовал аппарат купленый в салоне (не с али, а сертифицирован как средство связи в рф), а он тайно звонил по межгороду в нерабочее время - есть даже пруф - мтс на пару тысяч счетов наприсылал. Использовать же для банк-клиента вообще стремно, обязательно найдется что-то поставленное мимо плея что тырит доступы и в банк.

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1
Желающий Мика

Отличное сравнение бюджетного телефона на андроиде и айфона

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1
Желающий Мика

переиграл и уничтожил

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0
Миржан Досымбаев

Сук! когда отскок-то, блеать ?! Заебался ждать.

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3
Желающий Мика

Отскок вот прям ща идет, бери не думай, через 2-5-7 лет отыграешь сполна

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0
Желающий Мика

Если я возьму биткойнов на 20 баксов, я смогу стать миллионером?

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1
Желающий Мика

Рублевым если только

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0
Желающий Мика

ладно, возьму на сорок

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1
Желающий Мика

Блин, а ведь когда-то у меня была половина бетховена...

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0
Andrew Sychev

Лох

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1
Желающий Мика

Слышь, не лох, а трейдер — купил за 400, продал за 500!

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1
AttentiveMilk

Долларов?

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0
Желающий Мика

Угу, давно это было

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1
Лига порвах

Лучшая стратегия: купил и забыл

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0
Andrew Sychev

Всеравно лох

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0
AttentiveMilk

Хуй с маслом тоже неплохо

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1
Желающий Мика

зимбабвийскодолларовым

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0
испанский смех

Закупайся на хаях

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0
Желающий Мика

Куковалюта

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1
кокпорн

Кукоин

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4
Желающий Мика

Ну чё, цена уже взлетела до небес?

Ответить
2
Желающий Мика

Финико?

Ответить
–1
Желающий Мика

чё

Ответить
0
Желающий Мика

https://tjournal.ru/news/417410-v-kazani-zaderzhali-osnovatelya-kompanii-finiko-kirilla-doronina

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0
Желающий Мика

всё равно не понял

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0
Желающий Мика

Забей, шутка все равно говно была, а я с недосыпа даже слова а предложения не могу сложить

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0
Антигравитационный торт

И что покупать?

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–3
Антигравитационный торт

Гейкоин?

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–3
Плотный
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0
Желающий Мика

На фоне этих новостей курс Cookcoin подскочил на 6549%, после чего его создатели скрылись с 34 миллионами долларов

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0
Dendel'

Вопрос, зачем тиме куку куда-то вообще инвестировать? от скуки?
так если скучно можно попробовать изменить хоть как-нибудь дизайн и интерфейс своих устроиств
или он так подготовился к отказу от лайтнинг на айфон?

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0
taraskiy lotots

чтобы распределять капитал между различными активами и минимизировать риски

Не все же деньги под подушкой хранить

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0
кокпорн

Инвестировал в говно

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0
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