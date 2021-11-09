По мнению генерального директора Apple Тима Кука, владеть биткоином и Ethereum разумно, чтобы распределять капитал между различными активами и минимизировать риски. На конференции DealBook он заявил, что сам владеет криптовалютой, сообщает The Verge.

Кук рассказал, что «какое-то время» интересовался темой криптовалют и изучал особенности индустрии. Объём вложений и в какие именно активы инвестировал, он не уточнил.

По его словам, Apple «в ближайшем будущем» не планирует запускать связанные с цифровыми активами сервисы, интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг или вкладывать в них деньги. «Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — отметил Кук. В 2019 году он также утверждал, что компания не намерена выпускать собственную криптовалюту — глава Apple считает это прерогативой государства.