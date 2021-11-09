Окончательное решение ещё не приняли.

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Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности запуска QR-кодов о вакцинации против Covid-19, перенесённом заболевании или медотводе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в транспортной отрасли.

Ввести систему проверки сертификатов могут в самолётах и поездах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам источника РБК в транспортной отрасли, до 15 ноября власти собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. После этого в правительстве могут принять окончательное решение.

Ещё один собеседник издания, знакомый с ходом обсуждения, утверждает, что ввести QR-коды могут с учётом данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, по одному из сценариев их могут начать вводить постепенно по видам транспорта, начиная с авиации после январских праздников в 2022 году.

Авиатранспорт могут выбрать для старта, поскольку предприятия этой сферы столкнутся с меньшими проблемами, пояснил источник РБК в РЖД. У поездов дальнего следования часто есть плановые остановки на несколько минут. За это время сложно успеть проверить наличие QR-кода, поэтому внедрить функцию можно только при покупке билета.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания обеспечит проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолёт, но при покупке билетов это будет трудно сделать. Замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что технически компания готова ввести документы для поездок, если такое поручение от властей поступит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле введение QR-кодов в транспорте не обсуждают. По его словам, это прерогатива оперштаба.