РБК: в правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолётах и поездах при ухудшении ситуации с коронавирусом Статьи редакции
Окончательное решение ещё не приняли.
Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности запуска QR-кодов о вакцинации против Covid-19, перенесённом заболевании или медотводе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в транспортной отрасли.
Ввести систему проверки сертификатов могут в самолётах и поездах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам источника РБК в транспортной отрасли, до 15 ноября власти собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. После этого в правительстве могут принять окончательное решение.
Ещё один собеседник издания, знакомый с ходом обсуждения, утверждает, что ввести QR-коды могут с учётом данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, по одному из сценариев их могут начать вводить постепенно по видам транспорта, начиная с авиации после январских праздников в 2022 году.
Авиатранспорт могут выбрать для старта, поскольку предприятия этой сферы столкнутся с меньшими проблемами, пояснил источник РБК в РЖД. У поездов дальнего следования часто есть плановые остановки на несколько минут. За это время сложно успеть проверить наличие QR-кода, поэтому внедрить функцию можно только при покупке билета.
Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания обеспечит проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолёт, но при покупке билетов это будет трудно сделать. Замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что технически компания готова ввести документы для поездок, если такое поручение от властей поступит.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле введение QR-кодов в транспорте не обсуждают. По его словам, это прерогатива оперштаба.
В начале ноября о проверке QR-кодов в авиа- и железнодорожном транспорте объявили власти двух регионов. С 23 ноября на Камчатке QR-коды нужно предъявлять для межмуниципальных поездок наземным и авиатранспортом. С декабря документ понадобится для входа в здание аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.
Можно к стенке и на расстрел. Это еще быстрее мотивирует людей.
Только ты не забывай, что введение кодов просто к ебеням сейчас трахает весь бизнес, просто вытрахулькивает как может. Места, куда требуются коды, пустые (ну у меня в регионе с 2.5 лямами жителей).
Совсем не похоже на то, что у нас якобы 40% населения привилось. А еще же есть переболевшие с кодами.
Наличие QR кода это пропуск в дивный новый мир, где про тебя известно всё, вообще всё. Казалось бы, билеты в России и так по паспорту, но нет, нужно привязать ещё один фактически трекер. И мне возразят,что это, конечно, не так и не для контроля... Но тогда почему коды сканируются через приложение на телефоне или терминале, подключённом к интернету ? То есть идёт обмен с базой госуслуг. Дальше больше. Получается, что Госуслуги (назовем это так) знают где конкретно ты находишься ибо есть номер терминала/телефона, с которого сканируют, айпи адрес, и прочее (думаю геолокация тоже) плюс название места, скажем, кофейни. И так известно, что Иванов Иван Иванович находится там то. Мне возразят, что к чему такие сложности, если у всех и так есть телефон, а ещё большинство платит картой. Ну телефон может не работать, разрядиться, можно его банально не взять - разные ситуации бывают. А тут наверняка ! Да и симка может быть не на вас, а на родственнике (про переходные не вспоминаем). А тут видно, что это И*** И*** И*** паспорт .... выдан тогда-то , СНИЛС такой-то. Не отвертеться ! С картой тоже самое - можно ведь (пока ещё) и налом платить. Но хомячки думают, что это и правда для безопасности. "Все уколимся и заживём". Неа. Потом будут бустеры (смотрите Англию и введение запрета на путешествия), бустеры бустеров, тесты на предмет правильности прививки и прочие ништяки. Даже ЕМШ ещё в начале пандемии справедливо говорила, что все ограничения, которые введут потом не уберут.