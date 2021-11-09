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Новости
Яна Ломакина

РБК: в правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолётах и поездах при ухудшении ситуации с коронавирусом Статьи редакции

Окончательное решение ещё не приняли.

39 39 комментариев
1180 просмотров

Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности запуска QR-кодов о вакцинации против Covid-19, перенесённом заболевании или медотводе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в транспортной отрасли.

Ввести систему проверки сертификатов могут в самолётах и поездах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам источника РБК в транспортной отрасли, до 15 ноября власти собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. После этого в правительстве могут принять окончательное решение.

Ещё один собеседник издания, знакомый с ходом обсуждения, утверждает, что ввести QR-коды могут с учётом данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, по одному из сценариев их могут начать вводить постепенно по видам транспорта, начиная с авиации после январских праздников в 2022 году.

Авиатранспорт могут выбрать для старта, поскольку предприятия этой сферы столкнутся с меньшими проблемами, пояснил источник РБК в РЖД. У поездов дальнего следования часто есть плановые остановки на несколько минут. За это время сложно успеть проверить наличие QR-кода, поэтому внедрить функцию можно только при покупке билета.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания обеспечит проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолёт, но при покупке билетов это будет трудно сделать. Замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что технически компания готова ввести документы для поездок, если такое поручение от властей поступит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле введение QR-кодов в транспорте не обсуждают. По его словам, это прерогатива оперштаба.

В начале ноября о проверке QR-кодов в авиа- и железнодорожном транспорте объявили власти двух регионов. С 23 ноября на Камчатке QR-коды нужно предъявлять для межмуниципальных поездок наземным и авиатранспортом. С декабря документ понадобится для входа в здание аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

#новости #covid19 #транспорт

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Мразь

Кто-нибудь объяснит чем защищает наличие QR кода?

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7
solawind

привейся, мразь

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9
Мразь

Привит и пфайзером и спутником. Что дальше? Не могу переносить ковид? Могу

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1
Желающий Мика

Кац, ты?

Ответить
6
Мразь

Я его дочь

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2
Желающий Мика

Там не всё так однозначно

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1
Dmitry Pasyutin

Есть один нюанс

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0
Федя Прозоров

Нет, ты Мразь

Ответить
1
Мразь

Одно другого не отменяет

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0
vlaim

Написано же, что да

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1
New

Модерна

Ответить
0
New

Спутник лайт
Ковивак
Джонсон энд Джонсон

Ещё много вариантов

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0
Dmitry Pasyutin

Я перехожу дорогу на зелёный. Меня может сбить машина? Может

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0
Сергей Ахрем

это сарказм или не сарказм
потому что если не сарказм ,то я поставлю минус

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–2
Желающий Мика

Наличие qr кода мотивирует людей пойти и сделать уже наконец эту несчастную прививку. Вполне рабочий вариант, кстати, раз взывать к голосу разума, как оказалось, бесполезно.

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0
Рыжий

Наличие требования техосмотра не мотивирует людей пойти и сделать наконец это ТО. А мотивирует купить через интернет.
Что помещает им сделать тоже самое с qrкодом, не понятно. Если только ценник x3 взлетит

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0
Luchano Spaguetti

Можно к стенке и на расстрел. Это еще быстрее мотивирует людей.
Только ты не забывай, что введение кодов просто к ебеням сейчас трахает весь бизнес, просто вытрахулькивает как может. Места, куда требуются коды, пустые (ну у меня в регионе с 2.5 лямами жителей).
Совсем не похоже на то, что у нас якобы 40% населения привилось. А еще же есть переболевшие с кодами.

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0
АТВ

Наличие QR кода это пропуск в дивный новый мир, где про тебя известно всё, вообще всё. Казалось бы, билеты в России и так по паспорту, но нет, нужно привязать ещё один фактически трекер. И мне возразят,что это, конечно, не так и не для контроля... Но тогда почему коды сканируются через приложение на телефоне или терминале, подключённом к интернету ? То есть идёт обмен с базой госуслуг. Дальше больше. Получается, что Госуслуги (назовем это так) знают где конкретно ты находишься ибо есть номер терминала/телефона, с которого сканируют, айпи адрес, и прочее (думаю геолокация тоже) плюс название места, скажем, кофейни. И так известно, что Иванов Иван Иванович находится там то. Мне возразят, что к чему такие сложности, если у всех и так есть телефон, а ещё большинство платит картой. Ну телефон может не работать, разрядиться, можно его банально не взять - разные ситуации бывают. А тут наверняка ! Да и симка может быть не на вас, а на родственнике (про переходные не вспоминаем). А тут видно, что это И*** И*** И*** паспорт .... выдан тогда-то , СНИЛС такой-то. Не отвертеться ! С картой тоже самое - можно ведь (пока ещё) и налом платить. Но хомячки думают, что это и правда для безопасности. "Все уколимся и заживём". Неа. Потом будут бустеры (смотрите Англию и введение запрета на путешествия), бустеры бустеров, тесты на предмет правильности прививки и прочие ништяки. Даже ЕМШ ещё в начале пандемии справедливо говорила, что все ограничения, которые введут потом не уберут.

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3
Oleg Savrikov

мысль интересная,но на данный момент больше похоже на паранойю)перепись нормально провести не смогли, а с такой базой точно обосрутся.

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0
Желающий Мика

Без них тебя никуда не пустят.
Скоро на толчки дома будут замки на куар кодах

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1
АТВ

Ну да, про камеры в туалете я пошутил, а потом вспомнил, что где-то я это видел. В южном парке. Серия про безопасность туалетов

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2
Luchano Spaguetti

Я готов

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1
k. wintermute

Boo-hoo, мне нужно привиться и ходить по улице с кодом в телефоне, который я и так ношу с собой всегда

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0
Желающий Мика

шифрованием по ГОСТ

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0
Oleg Savrikov

в поезд зашел народ, у одного нету кюаркода(не купил/не получил) не пустили,все, остальные вздохнули свободно(опц.-всем похуй)

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0
Некая Л.

ВХОД ПО КОДАМ МЫ ВАМ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ
@
БОЛЬНИЦЫ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, КОДЫ ДЕНЬ В ДЕНЬ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ))))))))))))

Ответить
3
Oleg Savrikov

ВХОД ПО КОДАМ МЫ ВАМ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ
@
БОЛЬНИЦЫ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, КОДЫ ДЕНЬ В ДЕНЬ

Ответить
0
Некая Л.

Коды день в день (через неделю и только после того, как мне пришлось выебать аж министерство)

Ответить
0
Некая Л.

Про запись даже говорить не буду. Ближайшая только на декабрь.

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0
Oleg Savrikov

жестко чет. в Сочах полегче это все, или это мне так повезло..

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0
Алексей Чанков

как задолбали эти обсуждения под каждой новостью про ковид. Разговор глухонемых. Всё одно и то же по кругу.

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3
Антон Лисин

Все одно и тоже в одну и ту же жопу

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0
Alexandr Blokhin

РБК: в правительстве России обсуждают ещё больше новостей про мигрантов и ЛГБТ при ухудшении ситуации с коронавирусом

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3
Желающий Мика

У поездов дальнего следования часто есть плановые остановки на несколько минут. За это время сложно успеть проверить наличие QR-кода

У кого кода не найдётся - выталкивпть из тамбура на ходу

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1
Ху Эмай
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1
Ёршик Золотой

Заебца слетал в сочи. мой qr слетел, а справку о вакцинации найти не могу, чтобы восстановить...

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0
Желающий Мика

Обсуждают читать как: гарантированно ведут.

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0
Желающий Мика

ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ ПОБЕДИЛ

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0
MangaloriANAL

GAYLAG

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0
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