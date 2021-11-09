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vc.ru

Airbnb обновил платформу: запустил проверку скорости Wi-Fi в домах и расширенную страховку для хозяев жилья на $1 млн Статьи редакции

Ещё появился автоматический перевод описания жилья, а в разделе «Мои поездки» — таймер обратного отсчета до путешествия.

  • Программа страховки AirCover стала бесплатной для всех хозяев жилья на Airbnb. По ней владельцы могут получить до $1 млн за повреждения, оставленные гостями, и до $1 млн за ущерб от домашних животных арендаторов или временную потерю дохода от сервиса. Например, когда жильё нельзя сдавать из-за ремонта.
  • Также Airbnb запустил автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жильё. Кнопки «Нажмите, чтобы перевести» не будет.
  • Сервис запустил подтверждение скорости Wi-Fi для хозяев жилья. Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам. Уже проверили 25 тысяч домов.
  • Airbnb также расширил даты для гибкого поиска жилья с полугода до года и добавила четыре новые категории домов: вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.
  • Во вкладке «Мои поездки» появился таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.
  • В мае Airbnb представил более 100 обновлений платформы: добавил три новых способа поиска жилья, вишлисты и другое.

#новости #airbnb

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solawind

Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам

это примерно как оценивать качество ебли по фотографии сисек

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14
Кирилл Вселенский

Все так делают в тиндере

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3
Ёжик-под-левой-сисей

Враньё, прямо на скриншоте написано Verified by "speed test", но вот этот пробел в speedtest смущает, возможно это не тот самый speed test.

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0
solawind

speed test это не название сервиса, но и два английских слова означающие проверку скорости, прикинь

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0
Антон Лисин

Это было бы хорошо. А то бревенчатых баб развелось

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0
Max Mayers

.. или когда не читаешь весь релиз.
Там ж ещё сказано, что хосты сами прямо на месте будут делать замер - замер будет формировать результат и скорее всего будет плашка с wi-fi и типо какая скорость и есть ли он вообще. Далее как я понял, уже гости могут делать тесты и тоже формировать общий результат, чтоб мол было видно какая разница идёт наряду с заявленной.

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0
Anton Zakharikhin

Снимал комнату у какого-то араба. Не шибко разговорчивый тип, но это не не напрягало. А вот, что он стоял под дверью, когда я собирался и стал выходить из комнаты напрягло сильно и когда выходил из душа он тоже почему-то был в коридоре, хотя хз что он там мог делать, а потом оставил мне комментарий с двумя точками. До сих пор жалею, что не пожаловался на него в техподдержку

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2
Ху Эмай

Осталось отменить коронавирус

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1
Кирилл Вселенский

И меня разбанить

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0
Желающий Мика

и до $1 млн за ущерб от домашних животных-животных

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1
Желающий Мика

Что-то вспомнилось. Как-то пару месяцев назад ездил в командировку в один крупный немецкий город, а работодатель снял мне комнату через airbnb у одной одинокой пожилой фрау. Вроде все нормально, дала ключ, я предупредил, что буду возвращаться после полуночи или около того. Ну я, значит, гашеный приходил, а дама оставляла дверь в свою комнату открытой. Мне казалось такое поведение немного безрассудным. Тем более, что я как бы для неё мигрант.

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0
Святозавр

А в командировках всегда гашеным надо быть?

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1
Желающий Мика

Да

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1
solawind

это был намек

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1
Желающий Мика

Да я тоже думал, но у местных жителей принято говорить прямо. Это в СНГ делают намёки, а тут женщина может сама спокойно подкатить к мужчине, равноправие хули!

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0
Антон Лисин

Ну да. Едешь так в автобусе и чувствуешь, что кто-то сосет

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0
Антон Лисин

Бабы замужние говорят у мигрантов длиннее

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0
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