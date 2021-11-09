Airbnb обновил платформу: запустил проверку скорости Wi-Fi в домах и расширенную страховку для хозяев жилья на $1 млн Статьи редакции
Ещё появился автоматический перевод описания жилья, а в разделе «Мои поездки» — таймер обратного отсчета до путешествия.
- Программа страховки AirCover стала бесплатной для всех хозяев жилья на Airbnb. По ней владельцы могут получить до $1 млн за повреждения, оставленные гостями, и до $1 млн за ущерб от домашних животных арендаторов или временную потерю дохода от сервиса. Например, когда жильё нельзя сдавать из-за ремонта.
- Также Airbnb запустил автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жильё. Кнопки «Нажмите, чтобы перевести» не будет.
- Сервис запустил подтверждение скорости Wi-Fi для хозяев жилья. Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам. Уже проверили 25 тысяч домов.
- Airbnb также расширил даты для гибкого поиска жилья с полугода до года и добавила четыре новые категории домов: вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.
- Во вкладке «Мои поездки» появился таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.
- В мае Airbnb представил более 100 обновлений платформы: добавил три новых способа поиска жилья, вишлисты и другое.
.. или когда не читаешь весь релиз.
Там ж ещё сказано, что хосты сами прямо на месте будут делать замер - замер будет формировать результат и скорее всего будет плашка с wi-fi и типо какая скорость и есть ли он вообще. Далее как я понял, уже гости могут делать тесты и тоже формировать общий результат, чтоб мол было видно какая разница идёт наряду с заявленной.
Снимал комнату у какого-то араба. Не шибко разговорчивый тип, но это не не напрягало. А вот, что он стоял под дверью, когда я собирался и стал выходить из комнаты напрягло сильно и когда выходил из душа он тоже почему-то был в коридоре, хотя хз что он там мог делать, а потом оставил мне комментарий с двумя точками. До сих пор жалею, что не пожаловался на него в техподдержку
Что-то вспомнилось. Как-то пару месяцев назад ездил в командировку в один крупный немецкий город, а работодатель снял мне комнату через airbnb у одной одинокой пожилой фрау. Вроде все нормально, дала ключ, я предупредил, что буду возвращаться после полуночи или около того. Ну я, значит, гашеный приходил, а дама оставляла дверь в свою комнату открытой. Мне казалось такое поведение немного безрассудным. Тем более, что я как бы для неё мигрант.