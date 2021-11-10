Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Meta уберёт возможность таргетировать рекламу, связанную с «деликатными» темами — расой и сексуальной ориентацией Статьи редакции

Изменения вступят в силу с 2022 года.

Компания Meta отключит опцию детального тарегетинга в инстаграме и фейсбуке, связанного с темами, которые могут показаться людям слишком деликатными. Среди них политические взгляды, религия и здоровье. Об этом пишет The New York Times.

В компании заявили, что новые правила вступят в силу с 19 января 2022 года. В сообщении также сказано, что у пользователей появится больше возможностей для выбора рекламы.

Сегодня люди могут выбирать в пользу того, чтобы видеть меньше рекламы о политике, воспитании детей, алкоголе и домашних животных. В начале следующего года мы предоставим больше контроля за содержанием рекламы, в том числе по темам азартных игр и снижения веса.

из заявления Meta

Детальный таргетинг — функция, который позволяет более точно обозначить группу людей для показа рекламы. В блоге Facebook сказано, что «благодаря такой настройке можно указывать демографические данные, интересы и особенности поведения целевой аудитории». Среди примеров тем — «химиотерапия», «однополые браки», «католическая церковь», «политические деятели» и другие.

#новости #соцсети #meta #facebook #instagram

800 просмотров
16 16 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Андрей Охапкин

А что насчёт того, чтобы отключить таргетинг по полу (гендеру)? Вдруг система неправильно определит один из множества возможных гендеров пользователя?

Ответить
13
Аккуратный Валера

согласен, как ни зайду в инсту опять эта реклама тампонов

Ответить
1
AZP

Фейсбук лучше знает. Купи всё-таки.

Ответить
7
Аккуратный Валера

Да ладно, мне эскорт инста предлагала)

Ответить
1
Аккуратный Валера

а вот реклама финансовых пирамид - само то, безвредное

Ответить
8
Авраам Рабинович

Подойдёт для всех

Ответить
1
Федя Прозоров

Интересна реклама по теме «однополая семья» - что может так рекламироваться?

Ответить
0
AZP

Билеты в страны, где можно заключить брак и жить однополой семьёй.

Ответить
6
Федя Прозоров

Логично, не подумал об этом

Ответить
0
Dimakey Lekko

Вакансии маркетинговых отделов опсосов, например.

Ответить
2
Федя Прозоров

Потому что там пидорасы работают или что?

Ответить
0
Кирилл Ивлев

Не, это уже реклама автосалонов с камри

Ответить
0
AZP

Ну и зря.

Ответить
1
Андрей Охапкин

Действительно, гоев нужно доить по полной

Ответить
2
AZP

А зачем мне реклама, которая мне не нужна? Наоборот, пускай более точно определяет меня, чтобы не впихивать автобусные туры, когда я исключительно сам путешествую.

Ответить
4
Аккуратный Валера

Продавцы арбузов и курочки негодуют.

Ответить
1
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null