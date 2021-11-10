Сегодня люди могут выбирать в пользу того, чтобы видеть меньше рекламы о политике, воспитании детей, алкоголе и домашних животных. В начале следующего года мы предоставим больше контроля за содержанием рекламы, в том числе по темам азартных игр и снижения веса.

