Meta уберёт возможность таргетировать рекламу, связанную с «деликатными» темами — расой и сексуальной ориентацией Статьи редакции
Изменения вступят в силу с 2022 года.
Компания Meta отключит опцию детального тарегетинга в инстаграме и фейсбуке, связанного с темами, которые могут показаться людям слишком деликатными. Среди них политические взгляды, религия и здоровье. Об этом пишет The New York Times.
В компании заявили, что новые правила вступят в силу с 19 января 2022 года. В сообщении также сказано, что у пользователей появится больше возможностей для выбора рекламы.
Детальный таргетинг — функция, который позволяет более точно обозначить группу людей для показа рекламы. В блоге Facebook сказано, что «благодаря такой настройке можно указывать демографические данные, интересы и особенности поведения целевой аудитории». Среди примеров тем — «химиотерапия», «однополые браки», «католическая церковь», «политические деятели» и другие.