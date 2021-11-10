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vc.ru

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир» Статьи редакции

Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.

  • Добавить карту «Мир» для оплаты можно в настройках учётной записи Apple ID в разделе «Оплата и доставка», заметил РБК.
  • Картами «Мир» можно оплачивать приложения в App Store, подписку на Apple Music и Apple TV и другие сервисы.
  • В конце июля 2021 года «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк» подключили «Мир» к Apple Pay.
  • В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое не работает на устройствах Apple.

#новости #apple #мир

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Аккуратный Валера
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4
Александр Горелик

а скидку 2% сделают?

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2
Аккуратный Валера

зачем тогда мирпэй

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0
Федя Прозоров

Теперь незачем

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1
Аккуратный Валера

Не, друже, он для дроида

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0
Федя Прозоров

Разве на дроиде есть что-то юзабильней гугл пэя?

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1
Аккуратный Валера

Это уже другой вопрос 🌝

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0
Закомплексованная Душа

Мирпэй для андройда же

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0
Andrew Sychev

Карта мир через эппл пей ребутает терминалы у маршрутчиков. Проверял в владике и Москве.

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–1
Andrew Sychev

@Наталий Тюков ты чо порвался

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0
Федя Прозоров

А внутри приложений через Apple Pay разрешили карточками мир оплачивать?

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0
Аккуратный Валера

Вроде разрешили с момента добавления мира в apple pay

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0
Федя Прозоров

У меня сама карточка добавилась в эпл пэй, но когда заказываю, например, билет на поезд, то карта мир заблочена, типа нельзя ей платить в приложении

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1
Аккуратный Валера

Проверил — пишет, что недоступно приложением.

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1
Федя Прозоров

Плохо(

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1
Vlad I

Миру-Мир!

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0
Cерьёзный Валера

@испанский смех теперь сможешь привязать бабкину пенсию!

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0
Кирилл Ивлев

Мир пэй на андроиде тоже не сильно работает

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0
Fenrir784

Жду кэшбек 10% на аппстор и скидку 2% при оплате картой мир и меньшая "скидка" при оплате другими.

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0
Damir ReDevil

Осталось Спутник признать и Крым. Кажется встаем с колен!

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0
Ильдар .

С июня месяца уже была привязана карта мир от псб 🤔

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0
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