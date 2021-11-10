Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир» Статьи редакции
Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.
- Добавить карту «Мир» для оплаты можно в настройках учётной записи Apple ID в разделе «Оплата и доставка», заметил РБК.
- Картами «Мир» можно оплачивать приложения в App Store, подписку на Apple Music и Apple TV и другие сервисы.
- В конце июля 2021 года «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк» подключили «Мир» к Apple Pay.
- В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое не работает на устройствах Apple.
735 просмотров
0
21 комментарий
Написать комментарий...