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Новости
Сергей Исенеков

Две группы мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу. Их остановили и отправили на территорию Белоруссии Статьи редакции

Также белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере четверых курдов со следами побоев.

170 170 комментариев
5833 просмотров
Мигранты на белорусско-польской границе Фото РИА «Новости»

Несколько десятков человек сломали ограждения на границе в районе населённых пунктов Крынки и Беловеж и оказались на территории Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на польскую пограничную службу.

Радио Lublin со ссылкой на сотрудника пограничной службы сообщает, что в районе Беловежи всех мигрантов удалось остановить и отправить обратно на территорию Белоруссии. С собой у прорвавшихся нашли инструменты.

В пограничном комитете Белоруссии рассказали, что в стихийном лагере на белорусско-польской границе обнаружили четверых курдских беженцев с многочисленными травмами и следами побоев. По их словам, мужчин задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией.

из сообщения пограничного комитета Белоруссии
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Видео Пограничного комитета Белоруссии

8 ноября на возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.

Польша на границе с Белоруссией разместила около 15 тысяч военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.

Толпа мигрантов со стороны Белоруссии подошла к…
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tjournal.ru

#новости #польша #белоруссия

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170 комментариев
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Bibba La Bibba

Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией. из сообщения пограничного комитета Белоруссии

Какое же это лицемерное говно после пыток и избиений в августе прошлого года. Еще и то, как эти же белорусские погранцы пихают мигрантов к забору

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89
Аккуратный Валера

Они их и привезли к границе

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10
Просто Тимуррр

Причём тут лицемерие? Это просто циничное использование людей в политических целях. Ты все равно ему ничего не можешь сделать. Только трясешься в бессильной злобе. Так почему его должно волновать твоё мнение?

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1
Кирилл Краснов

Собственный народ можно. СНГшная скрепа.

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0
Кузькин отец

https://twitter.com/Sem7ser/status/1458145407725408259

Ivan Semyonov @Sem7ser
Это что же за такая могущественная мафиозная группа, которая самолетами завозит беженцев в Белоруссию и под дулами автоматов ведёт их к границе, где белорусские пограничники выталкивают их в Польшу?
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35
Аккуратный Валера

КГБ СССР

Ответить
19
Александр Добриневский

Эхх, вот были бы сейчас устройства, типа мобильных переносных камер, которые бы позволяли вести в реальном времени наблюдение за ситуацией на границе....

Ответить
5
Слава Инженеров

кстати норм идея, в будущем думаю будет что-то подобное, дроны с онлайн трансляциями, без монтажа и склеек

Ответить
0
Слава Инженеров

это он про свою группу

Ответить
1
Аккуратный Валера

@АБСУРД шо за хуйня творится?

Ответить
10
Аккуратный Валера

Админы пш прорываются в польшу к дитковскому за хорошим кофе - пить российское хрючево нет больше сил

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28
Аккуратный Валера

у меня дома охуенный кофе который я варю в своем уютном кофейнике, стоя в халате и трусах на теплом полу.

господи сегодня было такое охуенное утро, у меня сил просто вагон

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13
9 комментариев
Аккуратный Валера

Ещё очень интересно мнение говнохранителей по этому вопросу. Проблеме с газом у поляков они радуются, а как насчёт беженцев? За батьку тоже гордость берет?

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5
Аккуратный Валера

Так они всегда игнорируют подобные новости, да @Arthur Sergeev ?

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3
3 комментария
Андрей Охапкин

Батька троллит ЕС 💪🇧🇾

Ответить
–5
Аккуратный Валера

хуя тролль
80 лвл просто

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2
Damir ReDevil

А как вообще эти курды оказались в Белоруссии? Как будто из ниоткуда появились. Да и когда пересекали белорусскую границу, почему их никто не остановил? И с какой территории они перешли? Украина Россия? Короче мутная история

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8
Vlad I

белавиа

Ответить
35
Аккуратный Валера

Перешли через иракско-белорусскую границу, разве не очевидно?

А если серьёзно, то про это месяц назад много писали, даже на тж вроде статья была. В Беларуси устраивают "иммиграционные туры" для всех этих сирийцев и иракцев. Они платят деньги (несколько тысяч долларов если не ошибаюсь), в это входит перелёт в Минск и перепровождение специальными людьми к польской или литовской границе. Там даже вроде вип-пакеты продавали с гостиницей в Минске и экскурсиями по городу :D

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28
Bibba La Bibba

Не мутная, бывший президент отменил визы для всех южных стран. И теперь повышают количество самолетов из них, на этой неделе уже должно быть 40. И почти все заполнены мигрантами

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20
Photuum

Беженцами, сэр

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5
1 комментарий
Damir ReDevil

Еще бы понимать финальную цель этого всего фарса

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0
4 комментария
Metalcoreman

приехали легально. купили билет на самолет и уже в Минске

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2
Аккуратный Валера

загадка Жака Фреско

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0
Кузькин отец

https://twitter.com/garaevruslan02/status/1458040045957488641

Garaev Ruslan @garaevruslan02
Поляки оценивают экипировку беженцев, стремящихся пересечь границу их страны. Такую куртку в Польше после уценки можно купить за 4 тысячи злотых (70 тысяч рублей)
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8
Metalcoreman

ну это не новость. я этих ребят наблюдаю с июля в Минске каждый день. хожу на обед в один недешевый отель, где они собственно и живут, ожидая переправки. хорошие шмотки сразу бросаются в глаза. видно, что люди не едут непростые: айфоны, ребетня одета модно и дорого. ред.

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21
Аккуратный Валера

В первую очередь бегут те, кто могут себе позволить, и бегут не просто на пособиях сидеть, а чтоб не поубивали. Курдов везде где они живут жостко дрочат, в плоть до этнических

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2
6 комментариев
johny64 XZ

миллионеры едут, логично же
продали свои пещеры, половину потратили на шмот, половину на билет, обычное дикарье, не более

Ответить
0
3 комментария
Anton NS

Паль

Ответить
4
Федя Прозоров

Александр?

Ответить
5
1 комментарий
Газманавт

Ниебенская куртка

Ответить
1
Vlad I

фемка отзеркалена или саид?

Ответить
1
Имя Фамилия

Так экскурсия в Минск для них стоит от 4к$. Едут далеко не бедные.

Ответить
1
Папуша

Вот только на фотках разные куртки

Ответить
0
Аккуратный Валера

И что это значит?

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Такую можно в опрашке за 1000р найти.

Ответить
–3
Аккуратный Валера

а беженцы это обязательно бедные люди тип без гроша в кармане

Ответить
0
johny64 XZ

Беженцы это вообще немного другое
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B

Мигранты, покинувшие свои страны в поисках лучшей жизни или спасаясь от природных катастроф, которые могут вернуться без риска стать жертвой преследований, не признаются беженцами

Беженцы
Беженцы — лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Джон Кроули

Ну если у него есть 10000$+ чтоб батьке заплатить за доставку к польской границе, то на куртку точно наскреб.

Ответить
0
Аккуратный Валера

Всё это хорошо конечно, но почему везде форсится один и тот же этот "мигрант"? Шмотки остальных не нашли в интернете?

Ответить
0
Vlad I

Он у них заводила какой-то. На многих фотках есть то с топором то еще как. но я тут полистал их фоточки. Да, одеты они все прилично, и дети и взрослые. Но одеты они в теплую одежду, которую явно покупали уже в РБ. О чем это говорит? Ну, о том, что бабло у них с собой так или иначе было какое-то на это. В остальном я как бы хз.

Ответить
0
гачик ascended

какой-то хуйлуша нарисовал картинку и все ее улюлюкая репостят.

ебать ага, они на своих самолетах в минск прилетели, по дороге черную икру ели, а перед отправкой в польшу лугабе всем куртки с павербанками подарил, распространите пожалуйста эту важную информацию.

Ответить
–3
Аккуратный Валера

Почему не открывают огонь на поражение? Это их граница, их земля и её нужно защищать.

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8
Андрей Охапкин

Времена не те

Ответить
9
Аккуратный Валера

Ёбаные европейские неженки.

Ответить
11
12 комментариев
Photuum

Ага, потом не отмоешься. Всем причастным придётся в отставку уйти.

Ответить
1
АТВ

В Польше ? Серьёзно? Да у праваков ещё и рейтинг повысится, тем более, что действие происходит в восточных воеводствах, их электоральном оплоте

Ответить
1
4 комментария
IvanDurov

Да в тюрьму мигрантов кидать и всё. Если через год не захочет свалить из тюрьмы, то пусть сидит пожизненно.

Ответить
0
Пан-Владислав Генслицкий

Свою страну надо защищать и строить,а е бежать на пособия ит.д в Германию!
А если Германия окажется в войне ,смуте и кризисе гуманитарном,куда потом побегут?
В СССР люди не убегали,а отстояли страну, вломили фашистам на их земле,разгромив обитель зла, ещ и страну потом отстроили,и соседние страны освободили и восстановили.

Ответить
–30
Кирилл Ивлев

Ты это серьёзно или это ирония и я не понял?

Ответить
21
Федя Прозоров

Ну видно же - школьник-поляк порвался

Ответить
8
Eugen T

Это лол

Ответить
2
Пётр Козлов

Соседние страны освободили и восстановили

Ответить
16
Зянон

Да вроде в СССР люди убегали как раз. Сначала из Беларуси убегали, из Украины, до Волги добежали.

Просто границы были закрыты, приходилось бегать в пределах союза.

Ответить
1
Алексей Андрианов

Трамп строит стену с Мексикой: ууу, фашист проклятый!
Польша перебрасывает 15к солдат с автоматами: защита закона!

Ответить
–13
Имя Фамилия

Китай строит великую стену от кочевников. Ууу фашисты!
Поляки перекидывают солдат: защита закона.

Ответить
1
Аккуратный Валера

Тебя там тоже не пустили?

Ответить
1
Аккуратный Валера

что

Ответить
0
Константин Санкин

Чет не клеится. Польша ж не от беларусов защищается

Ответить
0
гачик ascended

с голосами в голове шутки плохи

Ответить
0
Имя Фамилия

Надеюсь мигрантам помогут с едой, будут кормить свининой.

Ответить
4
Аккуратный Валера

Не переживай, все фетвы максимально гибкие.
А если и нет, ищешь трактовку, которая тебе подходит и следуешь ей.

Со свиной есть оговорка, что если это нужно для выживания - то можно. Или если ты на войне, то тоже можно.

Ответить
1
Имя Фамилия

Всегда кекал от религий, нарушай и делай что хочешь, если тебе это удобно, придумывая какую-нить глупую отговорку.

Ответить
1
1 комментарий
Photuum

Курдам пофиг на свинину

Ответить
0
Имя Фамилия

Они не мусульмане?

Ответить
1
4 комментария
Алексей Шепард

Также белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере четверых курдов со следами побоев.

*заявили, что обнаружили

Ответить
4
Anton NS

Счас Польша пустит их, все грамотно организует, часть в свое общество интегрирует, часть дальше в Гермашу отправит и только выиграет. А наши совковые хуебесы опять соснут.

Ответить
1
7 комментариев
Photuum

Польша им нафиг не нужна с их копеечным пособием. Германия и Франция - вот где жир.

Ответить
6
Anton NS

Это повесточка с первого канала, что все только на пособиях сидят. Нормально интегрируются и работают.

Ответить
–7
7 комментариев
Аккуратный Валера

UK.
в Кале их на каждом углу группами по 5-7 человек, с сумками и спальными мешками. ждут свой счастливый билет в полуприцепе грузовика и в евротоннель/паром.

Ответить
1
Аккуратный Валера

В чём выигрыш?

Ответить
1
13 комментариев
Имя Фамилия

Не понимаю, зачем польские кураторы переправляют с помощью белорусских самолетов Белавиа мигрантов в Минск, доставляют их с помощью натовских солдат к границе с Польшой и там их избивают? Что они этим хотят добиться? Очернить святую Беларусь?

Ответить
2
Аккуратный Валера

А вот всей этой хуйни не было бы, если бы Европа уже закрыла прием беженцев. Одно дело, если бы их заставляли на заводах айфоны собирать, другое дело они нихуя не делают на налоги европейцев

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1
14 комментариев
Mikhail Pukas

Порезы на руках похожи от колючей проводки, когда перелезали.

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1
Андрон

Начнем с того, что люди штурмующие границу Польши, это не мигранты и даже не беженцы по отношению к Польше. СМИ прекратите их так называть. Их следует назвать нарушителями границы, бандитами, уголовниками и т.п.
Надо четко определить статус этих людей, итак:
Беженец (мигрант) - это человек бегущий из своей страны по причинам невозможности нахождения там и-за высокого риска угрозы его жизни. Как только этот человек пересекает границу своей страны и попадает в другую страну, где уже нет угрозы его жизни, этот человек автоматически должен терять статус беженца для третьих стран. И все. Дальше, если он не желает жить в мирной стране, в которую он убежал, и хочет убежать в третью страну, тогда он должен законно пытаться получить визу или разрешение на въезд. Все остальное - это 100% нарушение закона. В соответствии с этим данное лицо должно быть наказано по всей строгости. И сопли тут разводить нет смысла абсолютно.
И повторюсь, СМИ прекращайте называть уголовников и бандитов беженцами (мигрантами), если они нарушают границу пытаясь пробраться в третью страну, за еще лучшей жизнью.

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1
1 комментарий
Аккуратный Валера

"прорвёмся!" - ответит Аляксандр

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0
Саша Саша

Мальчику в глаза дым от сигарет пускали - Мужчинам руки поцарапали и тоже заставили плакать.

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0
кокпорн

Если поляки введут у себя чрезвычайное положение, они смогут стрелять на поражение в нарушителей границы?

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0
Pavel Malyshev

Через неделю там будет примерно -5 по ночам. без палаток спальников-одеял начнется пиздец.

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0
1 комментарий
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