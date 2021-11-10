Две группы мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу. Их остановили и отправили на территорию Белоруссии Статьи редакции
Также белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере четверых курдов со следами побоев.
Несколько десятков человек сломали ограждения на границе в районе населённых пунктов Крынки и Беловеж и оказались на территории Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на польскую пограничную службу.
Радио Lublin со ссылкой на сотрудника пограничной службы сообщает, что в районе Беловежи всех мигрантов удалось остановить и отправить обратно на территорию Белоруссии. С собой у прорвавшихся нашли инструменты.
В пограничном комитете Белоруссии рассказали, что в стихийном лагере на белорусско-польской границе обнаружили четверых курдских беженцев с многочисленными травмами и следами побоев. По их словам, мужчин задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.
8 ноября на возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.
Польша на границе с Белоруссией разместила около 15 тысяч военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.
Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией. из сообщения пограничного комитета Белоруссии
Какое же это лицемерное говно после пыток и избиений в августе прошлого года. Еще и то, как эти же белорусские погранцы пихают мигрантов к забору
@АБСУРД шо за хуйня творится?
Перешли через иракско-белорусскую границу, разве не очевидно?
А если серьёзно, то про это месяц назад много писали, даже на тж вроде статья была. В Беларуси устраивают "иммиграционные туры" для всех этих сирийцев и иракцев. Они платят деньги (несколько тысяч долларов если не ошибаюсь), в это входит перелёт в Минск и перепровождение специальными людьми к польской или литовской границе. Там даже вроде вип-пакеты продавали с гостиницей в Минске и экскурсиями по городу :D
Беженцы это вообще немного другое
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
Мигранты, покинувшие свои страны в поисках лучшей жизни или спасаясь от природных катастроф, которые могут вернуться без риска стать жертвой преследований, не признаются беженцами
Он у них заводила какой-то. На многих фотках есть то с топором то еще как. но я тут полистал их фоточки. Да, одеты они все прилично, и дети и взрослые. Но одеты они в теплую одежду, которую явно покупали уже в РБ. О чем это говорит? Ну, о том, что бабло у них с собой так или иначе было какое-то на это. В остальном я как бы хз.
Свою страну надо защищать и строить,а е бежать на пособия ит.д в Германию!
А если Германия окажется в войне ,смуте и кризисе гуманитарном,куда потом побегут?
В СССР люди не убегали,а отстояли страну, вломили фашистам на их земле,разгромив обитель зла, ещ и страну потом отстроили,и соседние страны освободили и восстановили.
Начнем с того, что люди штурмующие границу Польши, это не мигранты и даже не беженцы по отношению к Польше. СМИ прекратите их так называть. Их следует назвать нарушителями границы, бандитами, уголовниками и т.п.
Надо четко определить статус этих людей, итак:
Беженец (мигрант) - это человек бегущий из своей страны по причинам невозможности нахождения там и-за высокого риска угрозы его жизни. Как только этот человек пересекает границу своей страны и попадает в другую страну, где уже нет угрозы его жизни, этот человек автоматически должен терять статус беженца для третьих стран. И все. Дальше, если он не желает жить в мирной стране, в которую он убежал, и хочет убежать в третью страну, тогда он должен законно пытаться получить визу или разрешение на въезд. Все остальное - это 100% нарушение закона. В соответствии с этим данное лицо должно быть наказано по всей строгости. И сопли тут разводить нет смысла абсолютно.
И повторюсь, СМИ прекращайте называть уголовников и бандитов беженцами (мигрантами), если они нарушают границу пытаясь пробраться в третью страну, за еще лучшей жизнью.