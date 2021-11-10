Также белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере четверых курдов со следами побоев.

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Мигранты на белорусско-польской границе Фото РИА «Новости»



Несколько десятков человек сломали ограждения на границе в районе населённых пунктов Крынки и Беловеж и оказались на территории Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на польскую пограничную службу.

Радио Lublin со ссылкой на сотрудника пограничной службы сообщает, что в районе Беловежи всех мигрантов удалось остановить и отправить обратно на территорию Белоруссии. С собой у прорвавшихся нашли инструменты.

В пограничном комитете Белоруссии рассказали, что в стихийном лагере на белорусско-польской границе обнаружили четверых курдских беженцев с многочисленными травмами и следами побоев. По их словам, мужчин задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией.

из сообщения пограничного комитета Белоруссии



Содержание скрыто Показать Видео Пограничного комитета Белоруссии



8 ноября на возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.