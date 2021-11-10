Две группы мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу Статьи редакции
Нескольких беженцев задержали пограничники, поиски остальных до сих пор продолжаются.
Несколько десятков человек сломали ограждения на границе в районе населённых пунктов Крынки и Беловеж и оказались на территории Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на польскую пограничную службу.
Радио Lublin, в свою очередь, со ссылкой на сотрудника пограничной службы сообщает, что в районе Беловежи всех мигрантов удалось остановить и отправить обратно на территорию Белоруссии. С собой у прорвавшихся нашли инструменты.
В пограничном комитете Белоруссии рассказали, что в стихийном лагере на белорусско-польской границе обнаружили четверых курдских беженцев с многочисленными травмами и следами побоев. По их словам, мужчин задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.
8 ноября на возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.
Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией. из сообщения пограничного комитета Белоруссии
Какое же это лицемерное говно после пыток и избиений в августе прошлого года. Еще и то, как эти же белорусские погранцы пихают мигрантов к забору
Свою страну надо защищать и строить,а е бежать на пособия ит.д в Германию!
А если Германия окажется в войне ,смуте и кризисе гуманитарном,куда потом побегут?
В СССР люди не убегали,а отстояли страну, вломили фашистам на их земле,разгромив обитель зла, ещ и страну потом отстроили,и соседние страны освободили и восстановили.
@АБСУРД шо за хуйня творится?