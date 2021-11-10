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Новости
Сергей Исенеков

Две группы мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу Статьи редакции

Нескольких беженцев задержали пограничники, поиски остальных до сих пор продолжаются.

38 38 комментариев
614 просмотров
Мигранты на белорусско-польской границе Фото РИА «Новости»

Несколько десятков человек сломали ограждения на границе в районе населённых пунктов Крынки и Беловеж и оказались на территории Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на польскую пограничную службу.

Радио Lublin, в свою очередь, со ссылкой на сотрудника пограничной службы сообщает, что в районе Беловежи всех мигрантов удалось остановить и отправить обратно на территорию Белоруссии. С собой у прорвавшихся нашли инструменты.

В пограничном комитете Белоруссии рассказали, что в стихийном лагере на белорусско-польской границе обнаружили четверых курдских беженцев с многочисленными травмами и следами побоев. По их словам, мужчин задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией.

из сообщения пограничного комитета Белоруссии

8 ноября на возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на границе стран более 12 тысячи военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.

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tjournal.ru

#новости #польша #белоруссия

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Bibba La Bibba

Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией. из сообщения пограничного комитета Белоруссии

Какое же это лицемерное говно после пыток и избиений в августе прошлого года. Еще и то, как эти же белорусские погранцы пихают мигрантов к забору

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8
Damir ReDevil

А как вообще эти курды оказались в Белоруссии? Как будто из ниоткуда появились. Да и когда пересекали белорусскую границу, почему их никто не остановил? И с какой территории они перешли? Украина Россия? Короче мутная история

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1
Vlad I

белавиа

Ответить
5
Bibba La Bibba

Не мутная, бывший президент отменил визы для всех южных стран. И теперь повышают количество самолетов из них, на этой неделе уже должно быть 40. И почти все заполнены мигрантами

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1
Photuum

Беженцами, сэр

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0
Metalcoreman

приехали легально. купили билет на самолет и уже в Минске

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0
Кузькин отец

https://twitter.com/Sem7ser/status/1458145407725408259

Ivan Semyonov @Sem7ser
Это что же за такая могущественная мафиозная группа, которая самолетами завозит беженцев в Белоруссию и под дулами автоматов ведёт их к границе, где белорусские пограничники выталкивают их в Польшу?
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2
Аккуратный Валера

КГБ СССР

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0
Пан-Владислав Генслицкий

Свою страну надо защищать и строить,а е бежать на пособия ит.д в Германию!
А если Германия окажется в войне ,смуте и кризисе гуманитарном,куда потом побегут?
В СССР люди не убегали,а отстояли страну, вломили фашистам на их земле,разгромив обитель зла, ещ и страну потом отстроили,и соседние страны освободили и восстановили.

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0
Кирилл Ивлев

Ты это серьёзно или это ирония и я не понял?

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1
Eugen T

Это лол

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0
Федя Прозоров

Ну видно же - школьник-поляк порвался

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0
Пётр Козлов

Соседние страны освободили и восстановили

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0
Аккуратный Валера

@АБСУРД шо за хуйня творится?

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1
Аккуратный Валера

Админы пш прорываются в польшу к дитковскому за хорошим кофе - пить российское хрючево нет больше сил

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2
Аккуратный Валера

у меня дома охуенный кофе который я варю в своем уютном кофейнике, стоя в халате и трусах на теплом полу.

господи сегодня было такое охуенное утро, у меня сил просто вагон

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2
Федя Прозоров

Дрочить захотелось

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2
Аккуратный Валера

дрочи

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1
Аккуратный Валера

Ещё очень интересно мнение говнохранителей по этому вопросу. Проблеме с газом у поляков они радуются, а как насчёт беженцев? За батьку тоже гордость берет?

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1
Кузькин отец

https://twitter.com/garaevruslan02/status/1458040045957488641

Garaev Ruslan @garaevruslan02
Поляки оценивают экипировку беженцев, стремящихся пересечь границу их страны. Такую куртку в Польше после уценки можно купить за 4 тысячи злотых (70 тысяч рублей)
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1
Metalcoreman

ну это не новость. я этих ребят наблюдаю с июля в Минске каждый день. хожу на обед в один недешевый отель, где они собственно и живут, ожидая переправки. хорошие шмотки сразу бросаются в глаза. видно, что люди не едут непростые: айфоны, ребетня одета модно и дорого. ред.

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2
Anton NS

Паль

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1
Федя Прозоров

Александр?

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0
Anton NS

Ну типа

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3
Vlad I

фемка отзеркалена или саид?

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1
Аккуратный Валера

И что это значит?

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0
FAT FATOVITCH

Такую можно в опрашке за 1000р найти.

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0
Аккуратный Валера

а беженцы это обязательно бедные люди тип без гроша в кармане

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0
Anton NS

Счас Польша пустит их, все грамотно организует, часть в свое общество интегрирует, часть дальше в Гермашу отправит и только выиграет. А наши совковые хуебесы опять соснут.

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1
Photuum

Польша им нафиг не нужна с их копеечным пособием. Германия и Франция - вот где жир.

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0
Vlad I

это было в 2016 )

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0
Пётр Козлов

Нужно только не бухтеть?

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0
Аккуратный Валера

Почему не открывают огонь на поражение? Это их граница, их земля и её нужно защищать.

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0
Андрей Охапкин

Времена не те

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1
Photuum

Ага, потом не отмоешься. Всем причастным придётся в отставку уйти.

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0
Имя Фамилия

Надеюсь мигрантам помогут с едой, будут кормить свининой.

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0
Photuum

Курдам пофиг на свинину

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0
Аккуратный Валера

А вот всей этой хуйни не было бы, если бы Европа уже закрыла прием беженцев. Одно дело, если бы их заставляли на заводах айфоны собирать, другое дело они нихуя не делают на налоги европейцев

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0
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