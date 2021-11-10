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Артём Мазанов

Суд отклонил просьбу Apple отложить внесение изменений в App Store по делу против Epic Games Статьи редакции

Компания должна выполнить требования до 9 декабря.

Суд отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом пишет TechCrunch.

Судья заявил, что «ходатайство Apple основано на выборочном прочтении выводов суда и игнорирует все выводы, которые подтверждают судебный запрет».

Apple пообещала подать апелляцию. По мнению компании, «разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать внесения каких-либо изменений в App Store».

Apple подала апелляцию по делу Epic Games…
Рассмотрение апелляции начнется не ранее ноября, а сам процесс может затянуться на годы.
tjournal.ru

#новости #epicпротивapple #право

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