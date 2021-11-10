Суд отклонил просьбу Apple отложить внесение изменений в App Store по делу против Epic Games Статьи редакции
Компания должна выполнить требования до 9 декабря.
Суд отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом пишет TechCrunch.
Судья заявил, что «ходатайство Apple основано на выборочном прочтении выводов суда и игнорирует все выводы, которые подтверждают судебный запрет».
Apple пообещала подать апелляцию. По мнению компании, «разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать внесения каких-либо изменений в App Store».
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