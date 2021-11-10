В Чили депутат выступал с речью 15 часов подряд, чтобы его коллега успел проголосовать за импичмент президенту Статьи редакции
Депутат подготовил 1300 страниц текста, которые он прочитал от начала и до конца.
Чилийский депутат Хаиме Наранхо на протяжении 15 часов без перерыва выступал на заседании парламента по импичменту президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом пишет Reuters.
Перед заседанием Наранхо рассказал местной радиостанции BioBio, что у него подготовлено 1300 страниц текста. За всё это время депутаты лишь дважды уходили на перерывы по 15 и 20 минут. Во время выступления депутата дважды осматривал врач.
Коллега Наранхо Джорджо Джексон должен был находиться на карантине до 9 ноября из-за контакта с заражённым коронавирусом. После полуночи он опубликовал в инстаграме видео, на котором депутат сидит за рулём автомобиля и говорит, что уже «мчится в парламент». Голос Джексона по поддержке импичмента президента должен был сыграть решающую роль в голосовании.
Спустя несколько часов палата депутатов чилийского парламента поддержала импичмент президента из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов. За такое решение проголосовали 78 парламентариев, что составило необходимый минимум для поддержки инициативы.
5 октября стало известно, что группа оппозиционных депутатов в Чили решила вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Себастьяна Пиньеры после публикации «Архива Пандоры». По их мнению, Пиньера заслужил конституционное обвинение, так как нарушил закон. При этом сам президент отверг свою причастность к офшорным схемам.
Я думаю самое важное в этой новости не речь на 15 часов, а то, что даже, блин, в Латинской Америке (в стране с более высоким уровнем жизни, чем в России, кстати) президенту объявляют импичмент после журналистского расследования. А в России, а что в России?
Мы не увидели в опубликованных документах ничего нового
(Песков)
Я наверное год-два назад сравнивал инфу о Чили с тем, что творится в России. Ну там прямо с натягом, с очень сильным натягом уровень жизни в каких-то аспектах лучше. Мигрировавшие в Чили говорили, что разницы сильно не увидели. Хотя, учитывая последний год и произвол властей, силовиков - Чили явно может вырваться вперед.