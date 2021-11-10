Депутат подготовил 1300 страниц текста, которые он прочитал от начала и до конца.

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Чилийский депутат Хаиме Наранхо во время своего выступления Фото Reuters



Чилийский депутат Хаиме Наранхо на протяжении 15 часов без перерыва выступал на заседании парламента по импичменту президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом пишет Reuters.

Перед заседанием Наранхо рассказал местной радиостанции BioBio, что у него подготовлено 1300 страниц текста. За всё это время депутаты лишь дважды уходили на перерывы по 15 и 20 минут. Во время выступления депутата дважды осматривал врач.

Коллега Наранхо Джорджо Джексон должен был находиться на карантине до 9 ноября из-за контакта с заражённым коронавирусом. После полуночи он опубликовал в инстаграме видео, на котором депутат сидит за рулём автомобиля и говорит, что уже «мчится в парламент». Голос Джексона по поддержке импичмента президента должен был сыграть решающую роль в голосовании.

Спустя несколько часов палата депутатов чилийского парламента поддержала импичмент президента из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов. За такое решение проголосовали 78 парламентариев, что составило необходимый минимум для поддержки инициативы.