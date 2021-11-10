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Новости
Сергей Исенеков

В Чили депутат выступал с речью 15 часов подряд, чтобы его коллега успел проголосовать за импичмент президенту Статьи редакции

Депутат подготовил 1300 страниц текста, которые он прочитал от начала и до конца.

20 20 комментариев
1596 просмотров
Чилийский депутат Хаиме Наранхо во время своего выступления Фото Reuters

Чилийский депутат Хаиме Наранхо на протяжении 15 часов без перерыва выступал на заседании парламента по импичменту президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом пишет Reuters.

Перед заседанием Наранхо рассказал местной радиостанции BioBio, что у него подготовлено 1300 страниц текста. За всё это время депутаты лишь дважды уходили на перерывы по 15 и 20 минут. Во время выступления депутата дважды осматривал врач.

Коллега Наранхо Джорджо Джексон должен был находиться на карантине до 9 ноября из-за контакта с заражённым коронавирусом. После полуночи он опубликовал в инстаграме видео, на котором депутат сидит за рулём автомобиля и говорит, что уже «мчится в парламент». Голос Джексона по поддержке импичмента президента должен был сыграть решающую роль в голосовании.

Спустя несколько часов палата депутатов чилийского парламента поддержала импичмент президента из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов. За такое решение проголосовали 78 парламентариев, что составило необходимый минимум для поддержки инициативы.

5 октября стало известно, что группа оппозиционных депутатов в Чили решила вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Себастьяна Пиньеры после публикации «Архива Пандоры». По их мнению, Пиньера заслужил конституционное обвинение, так как нарушил закон. При этом сам президент отверг свою причастность к офшорным схемам.

#чили #pandorapapers

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Аккуратный Валера

Можем ли мы такое у себя представить?

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7
Аккуратный Валера

после 15 минут перерыв на икру, а там уже и по домам пора - фух, наработались

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12
Аккуратный Валера

Почему нет

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0
Аккуратный Валера

Опять не там импичмент(

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4
Аккуратный Валера

Рашкин так же хотел, но нашел лося

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3
Аккуратный Валера

Это лось его нашёл. Лось-фсбшник. Героя Росии посмертно получил

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0
Аккуратный Валера

Я думаю самое важное в этой новости не речь на 15 часов, а то, что даже, блин, в Латинской Америке (в стране с более высоким уровнем жизни, чем в России, кстати) президенту объявляют импичмент после журналистского расследования. А в России, а что в России?
Мы не увидели в опубликованных документах ничего нового

(Песков)

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4
Luchano Spaguetti

Я наверное год-два назад сравнивал инфу о Чили с тем, что творится в России. Ну там прямо с натягом, с очень сильным натягом уровень жизни в каких-то аспектах лучше. Мигрировавшие в Чили говорили, что разницы сильно не увидели. Хотя, учитывая последний год и произвол властей, силовиков - Чили явно может вырваться вперед.

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0
Аккуратный Валера

Во время выступления депутата дважды осматривал врач.

Патологоанатом???

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2
Асем

Я думала, у докладчиков ограниченное время выступления и нельзя вот так просто взять и на 15 часов зарядить речь.

Так-то и Жириновский бы мог без перерыва вещать. И без бумажек.

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1
Аккуратный Валера
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0
Витя Камаз

Земля пухом стенографистке

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1
Аккуратный Валера

Напомните, по сколько часов вел стримы Хованский)))

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0
Аккуратный Валера

и куда это его завело

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1
Аккуратный Валера

напился и "щас спою"

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0
rustyrazor

Помню, в Парках и зонах отдыха была подобная серия, где длинной речью тянули время несколько часов. А тут аж 15.

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0
Photuum

Отличный план

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0
Семен Семеныч

Себастьян Пиньера

торговец чёрным деревом, негоциант

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0
Стас Фарбер

дурак, мог бы уголовные дела возбудить на депутатов и никаких проблем не было

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0
unknown

А можно текст целиком?

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