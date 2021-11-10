Компания объявила набор бета-тестеров проекта.

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Google запустила бета-версию приложения Relate, помогающего пользователям с речевыми дефектами общаться с другими людьми и голосовыми помощниками, сообщается в блоге компании.

При первом запуске приложение попросит пользователя повторить несколько раз одну и ту же фразу. Так сервис поймёт специфику его произношения и особенности нарушений речи.

С помощью функции «Слушать» приложение в режиме реального времени транскрибирует речь в текст, который можно отправлять в другие приложения. Функция «Повтор» позволяет переформулировать предложение с помощью «чистого синтезированного голоса». По задумке разработчиков, это облегчит общение пользователей с речевыми дефектами с другими людьми.

Текст, транскрибированный с помощью устной речи, Relate снова синтезирует в голос. После этого приложение «электронным» голосом отдаёт команду голосовому помощнику.

Google объявила набор бета-тестеров с нарушениями речи (например, заиканием или дизартрией), чтобы научить Relate точнее распознавать речь с дефектами. На данный момент сервис доступен только англоязычным пользователям из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.