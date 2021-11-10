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Новости
Яна Ломакина

Google создал приложение с голосовым помощником для облегчения общения людей с нарушениями речи Статьи редакции

Компания объявила набор бета-тестеров проекта.

7 7 комментариев
471 просмотров

Google запустила бета-версию приложения Relate, помогающего пользователям с речевыми дефектами общаться с другими людьми и голосовыми помощниками, сообщается в блоге компании.

При первом запуске приложение попросит пользователя повторить несколько раз одну и ту же фразу. Так сервис поймёт специфику его произношения и особенности нарушений речи.

С помощью функции «Слушать» приложение в режиме реального времени транскрибирует речь в текст, который можно отправлять в другие приложения. Функция «Повтор» позволяет переформулировать предложение с помощью «чистого синтезированного голоса». По задумке разработчиков, это облегчит общение пользователей с речевыми дефектами с другими людьми.

Текст, транскрибированный с помощью устной речи, Relate снова синтезирует в голос. После этого приложение «электронным» голосом отдаёт команду голосовому помощнику.

Google объявила набор бета-тестеров с нарушениями речи (например, заиканием или дизартрией), чтобы научить Relate точнее распознавать речь с дефектами. На данный момент сервис доступен только англоязычным пользователям из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В 2019 году Google запустила проект Euphonia для сбора данных людей с нарушениями речи, чтобы усовершенствовать работу искусственного интеллекта. Компания также обучает свои алгоритмы распознаванию голосов и жестов для помощи немым пользователям.

#новости #технологии #google

7 7 комментариев
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AZP

Это для мигрантов, которых навигатор не понимает.

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0
Pavel Tolkachov

для мигрантов нужно чтобы на их "УЛИЦА ДОН РУБИНШТЕЙНА ДВАДЦЕТ ЧТЫРИ ДОН" отвечало "Вали отсюда, чурка" ред.

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3
Аккуратный Валера

Борису Николаевичу пригодилось бы. Да и Брежневу

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1
Слава Романов

И дон боту

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1
Аккуратный Валера

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1
Kir Nagirnyak

Наконец то россиянцы и американе станут ближе

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0
Саша Аристова

Только я заметила, как женщина в очках, стоящая рядом, вначале была без маски, а потом когда брала стаканчик - уже в ней? Получается, они все тоже там без масок ходят, но при этом киноляп все же произошел...

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