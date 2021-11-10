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Новости
Артём Мазанов

Пользователи соцсетей собрали 48 тысяч рублей на ноутбук для пенсионера. Он хочет освоить профессию и зарабатывать Статьи редакции

Пенсионер жаловался, что его не берут на работу из-за возраста, а вместе с женой они получают 20 тысяч рублей пенсии в месяц.

62 62 комментария
2880 просмотров

Пенсионер Михаил Александрович О. из села в Краснодарском крае получил ноутбук, деньги на который собрали пользователи соцсетей после его жалобы на трудности с поиском работы. Об этом пишут «Такие дела».

Михаил Александрович написал письмо в фонд «Нужна помощь». Он объяснил, что начал откладывать на ноутбук, чтобы с его помощью научиться зарабатывать. За 2,5 года он накопил всего 20 тысяч рублей, этого не хватало на покупку техники. Дети ему с женой не помогают.

Михаил Александрович рассказал, что во время отопительного сезона вообще не может откладывать, потому что большая часть пенсии уходит на обогрев дома.

Евгения Волункова
автор «Таких дел»

Автор «Таких дел» Евгения Волункова решила начать сбор средств на своей странице в фейсбуке, так как помочь пенсионеру через фонд не получилось. За два дня пользователи перевели 48 тысяч рублей.

Когда сумма собралась, я позвонила Михаилу Александровичу, чтобы узнать адрес, но он весь день не брал трубку. Потом я перезвонила с другого номера, он взял трубку, но разговаривал очень настороженно. Оказалось, что кто-то ему сказал, что не бывает так, чтобы посторонний человек просто захотел помочь, поэтому, наверное, это мошенник. Я объяснила, что мне от него ничего не нужно, кроме адреса.

Евгения Волункова
автор «Таких дел»

После покупки ноутбука осталось семь тысяч рублей, их тоже переведут пенсионеру.

Истории за 60: как пожилые люди разрабатывают…
Зачастую пенсионеры продолжают начатую в молодости карьеру, но есть и те, кто открыл для себя…
tjournal.ru

#новости

62 62 комментария
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Аккуратный Валера

Проблема в общении со стариками в мессенджерах, они на каждое твое "пожалуйста" отвечают длинными пожеданиями здоровья, а ты пишешь "спасибо" и они снова желают тебе крепкого здоровья, и так до бесконечности

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30
Иван Грозный

счастья, здоровья

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9
Паша Сасковец

Спасибо

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0
Аркадий Соколов

жиза

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0
Ху Эмай

У моих не так. Они в Инете с 1996.

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0
Дмитрий Григорьев

Это просто привычка, другое отношение к написанному тексту, сформированное во времена бумажных переписок. Тогда было важно соблюдать все ритуалы, их игнорирование воспринималось как невоспитанность, неуместная фамильярность.

С точки зрения современных стандартов общения это нелепо, конечно. Но в принципе излечимо, дело привычки.

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0
Аккуратный Валера

а работать как? писать комментарии по 15 рублей?

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20
Аккуратный Валера

Стримить майнкрафт

Ответить
11
Аккуратный Валера

раз уж ты сам упомянул стрим, я напомню про вебкам

Ответить
9
Аккуратный Валера

ах ты животное

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

любители найдутся

Ответить
1
Аккуратный Валера

или эти же неравнодушные пользователи соц. сетей будут кидать донаты из жалости))

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

Да, зрители вебкама же такие в основном.

Ответить
0
Paul Schumacher

Будут кидать донаты, чтобы поскорее прекратили это безобразие, чтобы обеспечив себе безбедную старость отошли от дел)

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0
Serhii Osmolenko

жабаскриптом будет заниматься

Ответить
0
Аккуратный Валера

отвратительно, дед сойдет с ума((

Ответить
7
Александр Жмака

арбитраж

Ответить
0
Аккуратный Валера

при всём уважении к редакционной политике тж, в чем новость? на ютубе есть целая ниша контентмейкеров, которые гоняют по россии, помогают старикам, собирают бабки на холодильники и стиральные машинки для нуждающихся, собирают миллионы просмотров, миллионы доната и ставят такой контент на поток. почему именно этот дед попал в зону внимания тж?

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8
Аккуратный Валера

че ты доебался

Ответить
8
Аккуратный Валера

а чё они

Ответить
16
Аккуратный Валера

аргумент

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3
Артём Мазанов

Потому что здесь получился спонтанный сбор средств в соцсетях, который организовала автор «Таких дел». Это добрая история, которая ещё интересна тем, что пенсионер просил помочь ему, чтобы он смог зарабатывать в интернете. Что обсуждаемая тема (как раз ембед стоит по этой теме, свежий наш материал).
Конечно есть блогеры, которые поставили это на поток и собирают миллионы донатов. Но эта история о другом.

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1
Аккуратный Валера

спасибо за ответ

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1
Аккуратный Валера

Чем можно зарабатывать на ноутбуке за 48 тысяч?

Ответить
2
Борис Уткин

Качать чаров в вовке за деньги

Ответить
17
Аккуратный Валера

Трешстирмы?

Ответить
7
Аккуратный Валера

писать длинные тексты на заказ))

Ответить
6
aliftin

С большим количеством эмодзи и личным опытом?

Ответить
2
johny64 XZ

Да любой копирайт, утроит пенсию одной ногой

Ответить
1
Аккуратный Валера

Поприветствуем нового оператора колл-центра

Ответить
6
Борис Уткин

Это конечно мило, но я не очень понимаю, какую профессию с полного нуля можно освоить в 65+ лет

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

на толоке будет шариться. 3-4 в месяц можно набирать.

Ответить
1
Борис Уткин

рубля, ага

Ответить
5
Аккуратный Валера

программиста

Ответить
0
Борис Уткин

Хаха

Ответить
0
Виталий Лановой

сука не обижай питонистов

Ответить
8
Аккуратный Валера

программированию можно научить даже сторожевого пса

Ответить
1
Борис Уткин

на одного такого деда (если он каким то чудом освоить хотя бы хтмл не то что питон) будет 100 голодных студентов, которые готовы 24\7 пахать за копейки и будут это делать объективно лучше и быстрее

Ответить
5
Аккуратный Валера

а в айти компании набирают разве не по принципу: гей/черный/пенсионер? кому не похуй на навыки

Ответить
1
Аккуратный Валера

я работаю возле офиса яндекса и когда хожу обедать, они все АБСОЛЮТНО зачем то носят с собой макбуки, хотя никогда их не открывают. и еще обязательно у каждого на шее бейджик или на поясе

Ответить
5
Борис Уткин

велком ту порридж сити

Ответить
5
Иван Грозный

так это не паграмисты, а выёбщики-смузихлёбы

Ответить
1
Борис Уткин

вашли вайти

Ответить
1
Аккуратный Валера

взмызле

Ответить
0
Борис Уткин

почитай сайт ёбанное.ит

Ответить
0
Аккуратный Валера

читаю постоянно, когда начинаю завидовать айтишным зарплатам

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0
Борис Уткин

переоценены. у меня зп как у мидла в мск, профессия с айти связана очень отдалённо. в айти нахуй надо, туда каждая собака лезет

Ответить
0
Никита Жуковский

бывает что что-то валится, и надо срочно посмотреть. чтобы не бежать в офис ты можешь открыть ноут и поработать в столовке

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0
Борис Уткин

дивёрсити-квот на пенсов пока нет. у нас точно

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2
Аккуратный Валера

а ты думаешь для чего эта статья?

Ответить
0
Ху Эмай

Синьор девелопер

Ответить
0
Аккуратный Валера

майнить будет?

Ответить
0
Аккуратный Валера

дом же нужно как-то отапливать

Ответить
4
Аккуратный Валера

кстати, да

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1
Владислав Васильев

Жавай всем тж поможем и нашему местному пенсионеру @Мистер Блондин

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1
Seon

Станет дата-сайнтестом наверное

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1
Аркадий Соколов

могли и больше собрать и купить что-то получше

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0
Аккуратный Валера

например, автомобиль))

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2
Аккуратный Валера

Успехов в новом деле, Михаил Саныч!

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0
Павел Каташев

Минутка добра

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0
Максим Козаченко

Пенсионер, случайно, не из Крыма?

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0
Аккуратный Валера

Дети ему с женой не помогают.

Не знаю какая там ситуация, но как-то не очень совсем не помогать своим старикам.

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0
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