Пользователи соцсетей собрали 48 тысяч рублей на ноутбук для пенсионера. Он хочет освоить профессию и зарабатывать Статьи редакции
Пенсионер жаловался, что его не берут на работу из-за возраста, а вместе с женой они получают 20 тысяч рублей пенсии в месяц.
Пенсионер Михаил Александрович О. из села в Краснодарском крае получил ноутбук, деньги на который собрали пользователи соцсетей после его жалобы на трудности с поиском работы. Об этом пишут «Такие дела».
Михаил Александрович написал письмо в фонд «Нужна помощь». Он объяснил, что начал откладывать на ноутбук, чтобы с его помощью научиться зарабатывать. За 2,5 года он накопил всего 20 тысяч рублей, этого не хватало на покупку техники. Дети ему с женой не помогают.
Автор «Таких дел» Евгения Волункова решила начать сбор средств на своей странице в фейсбуке, так как помочь пенсионеру через фонд не получилось. За два дня пользователи перевели 48 тысяч рублей.
После покупки ноутбука осталось семь тысяч рублей, их тоже переведут пенсионеру.
Это просто привычка, другое отношение к написанному тексту, сформированное во времена бумажных переписок. Тогда было важно соблюдать все ритуалы, их игнорирование воспринималось как невоспитанность, неуместная фамильярность.
С точки зрения современных стандартов общения это нелепо, конечно. Но в принципе излечимо, дело привычки.
при всём уважении к редакционной политике тж, в чем новость? на ютубе есть целая ниша контентмейкеров, которые гоняют по россии, помогают старикам, собирают бабки на холодильники и стиральные машинки для нуждающихся, собирают миллионы просмотров, миллионы доната и ставят такой контент на поток. почему именно этот дед попал в зону внимания тж?