Когда сумма собралась, я позвонила Михаилу Александровичу, чтобы узнать адрес, но он весь день не брал трубку. Потом я перезвонила с другого номера, он взял трубку, но разговаривал очень настороженно. Оказалось, что кто-то ему сказал, что не бывает так, чтобы посторонний человек просто захотел помочь, поэтому, наверное, это мошенник. Я объяснила, что мне от него ничего не нужно, кроме адреса.