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Новости
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Тим Кук: пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует перейти на Android Статьи редакции

«iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность», заявил глава Apple.

130 130 комментариев
2451 просмотров

Гендиректор Apple на онлайн-саммите DealBook заявил, что пользователям, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android.

По мнению Кука, сейчас у клиентов есть выбор между полностью защищённой платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена.

Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то же самое, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.

Тим Кук
гендиректор Apple

В начале ноября подобное заявление также сделал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его мнению, загрузка неопубликованных приложений — это «лучший подарок киберпреступникам».

В октябре компания опубликовала отчёт по поводу безопасности мобильных операционных систем. Исследования показали, что смартфоны на Android подвергаются атакам вредоносных программ в 15–47 раз чаще, чем iPhone.

В разговоре о конфиденциальности Тима Кука спросили про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли около 10 миллиардов долларов в 2021 году. Кук отказался комментировать конкретные цифры, но повторил, что Apple считает право на конфиденциальность фундаментальным.

Люди должны сами решать, делиться ли своими данными. Всё, что мы сделали — предоставили эту возможность пользователям. Многие из них отказались от отслеживания, раньше такого выбора не было. Я получаю положительные отзывы об этой функции.

Тим Кук

9 ноября суд отклонил апелляцию Apple на решение по делу против Epic Games. Компания должна разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платёжные системы до 9 декабря 2021 года.

#новости #apple #appstore

130 130 комментариев
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130 комментариев
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Eugene

iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность», заявил глава Apple

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35
Борис Уткин

ну допустим, на айфоне мне не так очково поймать случайный троян из аппстора и похудеть на 200к с карты. а андройд помойка в этом плане

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4
Аккуратный Валера

За хуй знает сколько лет ни одного трояна не поймал, кроме приложухи тж. Что я делаю не так?)

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43
15 комментариев
Аккуратный Валера

Сколько ты троянов словил на андроиде?

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0
21 комментарий
Аккуратный Валера

а докажи что не обеспечивает

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3
Аркадий Соколов

в чем он не прав?

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19
sergjjj

прав.
У среднестатистического чайника в шторке уведомлений такой ад и Израиль....

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3
Аккуратный Валера

Тим Кук может сходить нахуй с такими предложениями

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4
Аккуратный Валера

что он и делает регулярно

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11
Аккуратный Валера

Собственно как и вся продукция Apple разработанная под его руководством

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1
Nagibator RusPro

Тим Кук сайдлоадит себе в задницу

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–2
Аккуратный Валера

максимальная безопасность

айфон

Орнули всей бригадой

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4
Аккуратный Валера

Что не так с безопасностью айфон? я за 15 лет использования не споймал ни одного вируса, деньги с карты не пиздили, никаких баннеров или чего либо.
Насчет конфиденциальности я писал выше, это не обеспечивает ни одна ОС

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5
Аккуратный Валера

я на андроиде ни разу не споймал вируса и деньги не уходили, что я делаю не так?

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4
9 комментариев
Аккуратный Валера

ты не поймал или тебе просто система не сказала ?

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0
9 комментариев
Аккуратный Валера

может он действительно так считает, если не лицемерит

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0
Коровка говорит мууу

Максимальная из возможных - просто сотрудники ФБР безопаснее товарища майора

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0
Аккуратный Валера

Пусть лучше меня пасёт ФБР чем ФСБ, понятно

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0
1 комментарий
Аккуратный Валера

либо примите наши видение, либо пиздуйте на андроид

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7
Аккуратный Валера

ну раз там denuvo, то нормальные люди и так не покупают

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3
Аккуратный Валера

За цитаты с ДТФ я бы пермач давал)

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1
Артём Мазанов

она еще и обрезанная! там был и второй скрин

Ответить
2
1 комментарий
Аккуратный Валера

ваши лайтовые комменты по сравнению с яростной риторикой на дтф просто разминка

Ответить
0
1 комментарий
Аккуратный Валера

А что там с женщинами? В чем срач?

Ответить
0
Аккуратный Валера

хуй поймешь в чем там срач был

Ответить
1
2 комментария
Аккуратный Валера

Все верно, не нравится - не пользуйся, нехуй лезть во внутренние процессы со своими хотелками.

Ответить
6
Курочка

Чемодан. Вокзал. Андроид

Ответить
4
Что Зачем

Давно уже перешел, спасибо, что разрешил.

Предпочитаю иметь контроль над своим устройством, чтобы действительно зашифровать фс, удалить мусор из системы или на уровне рута выпилить местоположение. У аппле это все на уровне обещаний маркетинга. А после невероятной инициативы проверять все фотографии на устройстве, включая оффлайн, я даже не знаю кто еще думает, что аппле вообще волнует какая-либо безопасность и конфиденциальность. Ну отдел маркетинга, разве что.

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0
Пластиковое Окно

И поставить кастомную прошивку от васяна, который хуй знает что там намутил? Ахах. Ох уж эти ведровладельцы.

Пока ты лично не проверил все исходники и не собрал из них прошивку, то ни о какой безопасности, конфиденциальности и шифровании речи быть не может. Хотя даже в этом случае не нужно исключать человеческий фактор. ред.

Ответить
2
Что Зачем

Так ты ставь не от васяна. Сам из сурсов берешь и собираешь под свою модель какой-нибудь LineageOS.

Безопасность = это твое личное дело, если она тебе действительно нужна.

Ответить
0
2 комментария
Аккуратный Валера

Пользователям, которые хотят использовать айфоны, следует перейти на хуи.

Ответить
1
Аккуратный Валера

странный переход, с хуёв на хуи

Ответить
3
Гоша Симанский

Он лукавит. Точнее в открытую врёт! Компания УЖЕ преоставляет возможность ставить на айфоны приложения из сторонних источников. Пока существует механизм тестирования программ для разработчиков, будет существовать и пиратство.
Altstore например позволяет ставит эмуляторы приставок или любую взломанную программу.
Также, пока iOS недостаточно защищена от взломов, всегда будет джейлбрейк, где не нужно эксплуатировать систему для тестирования программ, а можно запускать любое неподписанное сертификатом ПО.

Я офигеваю как с самой Эпл, так и с людей, которые думают, что на айфон и любую эпловскую технику нельзя ставить что-то в обход апстора. Неужели как только человек берет в руки технику от Эпл, то у него пропадает умение просто загуглить, например, "Monument Valley iOS ipa скачать бесплатно", "Microsoft Office MacOS dmg скачать" и т. д

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2
Dmitry Tumashev

Ну тут есть очень неприятное ограничение в 3 приложухи (включая AltStore). Ну и процесс установки относительно сложный для чайника. А с другой стороны есть тот же appdb, который хоть и платный, но работает не сильно сложнее самого аппстора.

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1
Vladimir Medvedev

Давным давно ушел и ничуть не жалею. После 4-5 айфона андроид вырвался вперед и не было смысла оставаться с ними.

Ответить
2
Стильная самочка орангутана

Ну и в чём он не прав?

Ответить
2
Аккуратный Валера

Это он сейчас андроид обосрал?

Ответить
1
Аккуратный Валера

Все верно и по факту

Ответить
1
Аккуратный Валера

Привет

Ответить
0
3 комментария
Аккуратный Валера

Я и не собирался с него уходить пока что

Ответить
0
Аккуратный Валера

с Тима Кука?

Ответить
1
Аккуратный Валера

С кука Тимы

Ответить
8
2 комментария
Аккуратный Валера

обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.

безопасность да, конфиденциальность уже ни одна ОС не обеспечивает

Ответить
1
Аккуратный Валера

Кто-нибудь уже вызвал пожарных в тред

Ответить
1
Иван

Абсолютно с ним согласен

Ответить
1
Аккуратный Валера

Я на шаг впереди!

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Быть впереди Тима опасно, он присунуть может

Ответить
2
Аккуратный Валера

А че так можно было что ли???

Ответить
0
Alex Fielding

Кинопаб недавно наебнулся на иос. А у андроида эйрплея нет :( отстой со всех сторон

Ответить
0
Аккуратный Валера

они же постоянно перезаливают апку

Ответить
0
Alex Fielding

что то там с тестфлайтом случилось плохое

Ответить
0
1 комментарий
Александр С.

Для вывода на тот же Apple TV с Android можно попробовать Allcast

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

выбор между полностью защищённой платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена

Полностью защищённая платформа VS полное прекращение работы Apple в России.

Надо же, оказывается и Тим Кук не чужд самой дешёвой демагогии. А мы то на Пашу ругались.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Сейчас все перейдут на Андройд

Ответить
0
Аккуратный Валера

Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android

Все так

Ответить
0
Solarex Lotos

"Наша тюрьма разработана для вашей безопасности"

Ответить
0
Подозрительный Кот

добро пожаловать в iOS сами вы её выбрали или её выбрали за вас, но я очень рад привествовать вас.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Пользователям, которые не хотят чтобы их фотографии сканировали на предмет запрещенки, следует перейти на Android.

Ответить
0
Алексей Иванов

...разрешить... — это то же самое, что убеждать...

Я долго думал как это прокомментировать, но так и не придумал

А вообще, эпл может делать со своей платформой, что вздумается

Ответить
0
Александр Воронин

Расследование, которое было проведено правозащитной организацией Amnesty International, выявило, что более 50 тыс. смартфонов, в том числе и iPhone, были заражены шпионским ПО Pegasus.

Программное обеспечение использовали власти некоторых стран, чтобы получить доступ к электронной почте, смс-сообщениям и медиаконтенту на смартфонах оппозиционных журналистов.

Специалисты, с которыми связалась Amnesty, говорят, что iPhone с iOS 14.6 имеют уязвимость нулевого дня в iMessage, которая может использоваться для установки данного эксплойта.

Apple на это пока никак не отреагировала. Вероятно, iOS 14.7 может не иметь этой бреши безопасности.

Обычно Pegasus распространяют через заражённые письма. ПО анализирует все уязвимости устройства и встраивается через них.

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0
Александр Воронин

да и погуглить если хорошо, там не одну гадость можно найти, да и вспомнить как йаКлауд ломанули только...

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0
Аккуратный Валера

Тим Кук - пидарас какой-то.

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0
Подозрительный Кот

с каких пор главы корпораций возомнили себя политиками, потому что уровень пиздежа про "максимальную безопасность и конфиденциальность" зашкаливает.

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–1
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