Тим Кук: пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует перейти на Android Статьи редакции
«iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность», заявил глава Apple.
Гендиректор Apple на онлайн-саммите DealBook заявил, что пользователям, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android.
По мнению Кука, сейчас у клиентов есть выбор между полностью защищённой платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена.
В начале ноября подобное заявление также сделал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его мнению, загрузка неопубликованных приложений — это «лучший подарок киберпреступникам».
В октябре компания опубликовала отчёт по поводу безопасности мобильных операционных систем. Исследования показали, что смартфоны на Android подвергаются атакам вредоносных программ в 15–47 раз чаще, чем iPhone.
В разговоре о конфиденциальности Тима Кука спросили про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли около 10 миллиардов долларов в 2021 году. Кук отказался комментировать конкретные цифры, но повторил, что Apple считает право на конфиденциальность фундаментальным.
9 ноября суд отклонил апелляцию Apple на решение по делу против Epic Games. Компания должна разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платёжные системы до 9 декабря 2021 года.
Давно уже перешел, спасибо, что разрешил.
Предпочитаю иметь контроль над своим устройством, чтобы действительно зашифровать фс, удалить мусор из системы или на уровне рута выпилить местоположение. У аппле это все на уровне обещаний маркетинга. А после невероятной инициативы проверять все фотографии на устройстве, включая оффлайн, я даже не знаю кто еще думает, что аппле вообще волнует какая-либо безопасность и конфиденциальность. Ну отдел маркетинга, разве что.
И поставить кастомную прошивку от васяна, который хуй знает что там намутил? Ахах. Ох уж эти ведровладельцы.
Пока ты лично не проверил все исходники и не собрал из них прошивку, то ни о какой безопасности, конфиденциальности и шифровании речи быть не может. Хотя даже в этом случае не нужно исключать человеческий фактор. ред.
Он лукавит. Точнее в открытую врёт! Компания УЖЕ преоставляет возможность ставить на айфоны приложения из сторонних источников. Пока существует механизм тестирования программ для разработчиков, будет существовать и пиратство.
Altstore например позволяет ставит эмуляторы приставок или любую взломанную программу.
Также, пока iOS недостаточно защищена от взломов, всегда будет джейлбрейк, где не нужно эксплуатировать систему для тестирования программ, а можно запускать любое неподписанное сертификатом ПО.
Я офигеваю как с самой Эпл, так и с людей, которые думают, что на айфон и любую эпловскую технику нельзя ставить что-то в обход апстора. Неужели как только человек берет в руки технику от Эпл, то у него пропадает умение просто загуглить, например, "Monument Valley iOS ipa скачать бесплатно", "Microsoft Office MacOS dmg скачать" и т. д
Расследование, которое было проведено правозащитной организацией Amnesty International, выявило, что более 50 тыс. смартфонов, в том числе и iPhone, были заражены шпионским ПО Pegasus.
Программное обеспечение использовали власти некоторых стран, чтобы получить доступ к электронной почте, смс-сообщениям и медиаконтенту на смартфонах оппозиционных журналистов.
Специалисты, с которыми связалась Amnesty, говорят, что iPhone с iOS 14.6 имеют уязвимость нулевого дня в iMessage, которая может использоваться для установки данного эксплойта.
Apple на это пока никак не отреагировала. Вероятно, iOS 14.7 может не иметь этой бреши безопасности.
Обычно Pegasus распространяют через заражённые письма. ПО анализирует все уязвимости устройства и встраивается через них.