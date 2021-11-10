Sony удалила рекламу PS5 с Трэвисом Скоттом, а из Fortnite исчезла именная эмоция после смертельной давки на концерте Статьи редакции
Компании никак не прокомментировали произошедшее.
При попытке посмотреть рекламный ролик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом от Sony на экране сообщается, что он недоступен. Видео вышло в 2020 году, когда рэпер стал креативным партнёром компании. На это обратил внимание пользователь твиттера.
Вместе с этим из магазина Fortnite исчезла именная эмоция Скотта Out West. Вместе с ней пропала и секция «Ежедневно». В компании объяснили это обновлением раздела, но при этом её представители отказались комментировать ситуацию The Verge.
В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли восемь человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт. На Скотта и организаторов уже подали как минимум три иска.
Сам рэпер заявил, что оплатит похороны всех погибших и посодействует организациям, которые оказывают психологическую помощь. По заявлению Скотта, любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.
Маленькое уточнение - отменяют за недоказанное в суде насилие, домогательства, похуизм на человеческие жизни, отменяя при этом презумпцию невиновности. А когда решает не суд, а "активисты", то очень легко улететь в отмену просто за то, что ты им не понравился. В суде тоже тебя могут засудить потому что ты не понравился судье или присяжным - везде есть человечский фактор, но в случае с судебной системой ты можешь подавать на апелляцию и требовать пересмотра своего дела адекватными(не всегда) специалистами, а не ангажированными активистами.
Никто не должен лишаться карьеры просто потому что какие-то там активисты включили режим жертвы и начали пердеть в твиттере.
Культура отмены не решает проблемы, когда влиятельные люди уходят от справедливого наказания в суде, она добавляет новую проблему в виде новой влиятельной группы людей, которые могут творить самосуд исходя из своих соображений