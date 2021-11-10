Компании никак не прокомментировали произошедшее.

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Скриншот Fortnite

При попытке посмотреть рекламный ролик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом от Sony на экране сообщается, что он недоступен. Видео вышло в 2020 году, когда рэпер стал креативным партнёром компании. На это обратил внимание пользователь твиттера.

Вместе с этим из магазина Fortnite исчезла именная эмоция Скотта Out West. Вместе с ней пропала и секция «Ежедневно». В компании объяснили это обновлением раздела, но при этом её представители отказались комментировать ситуацию The Verge.

В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли восемь человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт. На Скотта и организаторов уже подали как минимум три иска.