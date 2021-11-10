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Новости
Sasha Shambilova

Sony удалила рекламу PS5 с Трэвисом Скоттом, а из Fortnite исчезла именная эмоция после смертельной давки на концерте Статьи редакции

Компании никак не прокомментировали произошедшее.

37 37 комментариев
1231 просмотров
Скриншот Fortnite

При попытке посмотреть рекламный ролик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом от Sony на экране сообщается, что он недоступен. Видео вышло в 2020 году, когда рэпер стал креативным партнёром компании. На это обратил внимание пользователь твиттера.

Вместе с этим из магазина Fortnite исчезла именная эмоция Скотта Out West. Вместе с ней пропала и секция «Ежедневно». В компании объяснили это обновлением раздела, но при этом её представители отказались комментировать ситуацию The Verge.

В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли восемь человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт. На Скотта и организаторов уже подали как минимум три иска.

Сам рэпер заявил, что оплатит похороны всех погибших и посодействует организациям, которые оказывают психологическую помощь. По заявлению Скотта, любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.

Смертельная давка на концерте Трэвиса Скотта…
Рэпер не остановил концерт, хотя видел людей без сознания, а при соболезнованиях не взял на себя…
tjournal.ru

#происшествия #музыка #новости

37 37 комментариев
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Ху Эмай

Закрутилось колесо Кансел Калчи

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15
кокпорн

Калча звучит как что-то среднее между калом и кончей

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2
Universe

Я вот одного не понимаю - неужели эти сжв не могут осмыслить тот факт, что сами рано или поздно будут кансельнуты?

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0
Кирилл Вселенский

Ну не веди себя как мудак и не будешь , изи

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1
Аккуратный Валера

Тут дело в том кто определяет что значит быть мудаком. В какой-то момент мудаками могут начать считать их, и им это точно не понравится.

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4
Кирилл Вселенский

Ну кмон, эта новая культура отмены нихуя не новая, отменяют за насилие, домогательства, похуизм на человеческие жизни, это всегда было не ок, просто раньше не бухтели и все замалчивали, а теперь нет

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0
Андрей Охапкин

Я думаю проблема в том, что функции судьи и исполнителя наказания теперь выступает не специально обученный человек, а безмозглая толпа, например

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1
Кирилл Вселенский

Ну они все же не выносят приговоры, а просто решают не иметь дел с мудаками

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0
Аккуратный Валера

отменяют за насилие, домогательства

За насилие и домогательства без пруфов, ты хотел сказать?
В этом главная проблема этой культуры. Достаточно сказать "фас" и человека разорвут, разбираться если и будут, то уже потом.

С Трэвисом всё понятно, тут с пруфами, но так бывает далеко не всегда.

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0
Кирилл Вселенский

Ну на кого есть пруфы, того судят, а на кого нет на того нет(
Надо немного потерпеть, в метавселенной будут логи на всех, это проблема переходного периода из хомосапиенса в метасапиенса

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1
Пётр Козлов

Маленькое уточнение - отменяют за недоказанное в суде насилие, домогательства, похуизм на человеческие жизни, отменяя при этом презумпцию невиновности. А когда решает не суд, а "активисты", то очень легко улететь в отмену просто за то, что ты им не понравился. В суде тоже тебя могут засудить потому что ты не понравился судье или присяжным - везде есть человечский фактор, но в случае с судебной системой ты можешь подавать на апелляцию и требовать пересмотра своего дела адекватными(не всегда) специалистами, а не ангажированными активистами.

Никто не должен лишаться карьеры просто потому что какие-то там активисты включили режим жертвы и начали пердеть в твиттере.

Культура отмены не решает проблемы, когда влиятельные люди уходят от справедливого наказания в суде, она добавляет новую проблему в виде новой влиятельной группы людей, которые могут творить самосуд исходя из своих соображений

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0
Пётр Козлов

От создателей "я законопослушный гражданин, мне нечего бояться и нечего скрывать"

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0
кокпорн

Сначала они пришли за мудаками, и я молчал, ведь я же не был мудаком...

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1
Timur

А Тревис вел себя как мудак?

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0
Кирилл Вселенский

Да

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1
Timur

Как?

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0
Кирилл Вселенский

За то, что смотрел на скорую и на обморочных и не остановил концерт, да, а сказал всем показать фак скорой

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2
Timur

Бля сплю и вижу как объебошенные нигры на заявление Тревиса об остановке концерта просто успокаиваются и идут на выход, соблюдая очередь, и не устраивают беспорядки

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–1
Кирилл Вселенский

Проверь что это значит в толкователе снов

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2
Timur

слит

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0
Кирилл Вселенский

Предлагаешь мне обсуждать твои сны о толпе негров?

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2
Кирилл Вселенский
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0
Аккуратный Валера

Это Сонник плантатора?

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0
Сознательный франт

Он записывает и продаёт нигра-реп, для начала.

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1
Аккуратный Валера

Кансел Калчи

Эштон Кутчер

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1
Кирилл Вселенский
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2
Миржан Досымбаев

Суета идиотов

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1
Гора

П*здец конечно. Люди - это люди, будь то Африка или США.
С ума сойти, насколько это мерзко - погибнуть из-за давки.

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1
Аккуратный Валера

За то что он сразу не остановил концерт? Что за бред?

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0
Кирилл Вселенский

За тт что смотрел на скорую и на обморочных и не остановил концерт, да

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2
Tim Hansen

За то, что увидел скорую, затем сказал фанатам показать ей средний палец и продолжил концерт

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2
Аккуратный Валера

А потом захотел услышать дрожь земли, зная о давке. И ещё какие-то два его дебила со сцены ногами вперёд прыгнули в толпу.

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0
Аккуратный Валера

Так, а чем остановка концерта помогла бы? Не вызвало бы это ещё большую давку? На таких фестах кто-то в обмороке это нормальная ситуация, кто-то схватил передоз, кому то в еблыч прописали, кому-то просто в слэме прилетело случайно.

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0
Кирилл Вселенский

Ну ты же сам можешь найти на ютубе кучу примеров как артисты тормозят концерт когда видят что кто-то в опасности и что из этого бывает, от систем оф э даун до адель примеры найдешь

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0
Пан-Владислав Генслицкий

Если бы ко все случаям и ко всем виновным применялось такое. Лица ряда политиков и коммерсов,вообще тогда надо убрать из медия-сферы

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0
Андрей Охапкин

Надо

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0
Аккуратный Валера

любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.

Рэп-терапия. Еее сучка сучка расскажи как тебе хуёво йоу бич

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0
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