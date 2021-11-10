В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий рекомендации детям в онлайн-кинотеатрах и соцсетях Статьи редакции
Идею поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала регулировать стриминги по аналогии со СМИ.
Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что законопроект внесут в Госдуму в 2021 году. Об этом пишет РБК.
По мнению Горелкина, нужно ограничить рекомендательные алгоритмы в детских профилях онлайн-кинотеатров.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала инициативу. Он считает необходимым отключить рекомендательные алгоритмы для детей до 14 лет «на всех онлайн-площадках — не только в онлайн-кинотеатрах, но и в социальных сетях». По её словам, «такая система уже начала работать в Великобритании и в США, и Россия здесь не должна отставать».
Мизулина также заявила, что на стриминговые сервисы нужно распространить нормы, которые регулируют работу СМИ и видеотрансляций, а пользователи площадок должны проходить верификацию возраста.
Директор по правовым вопросам Okko и Rambler Наталья Булаева заявила, что контролировать, что именно смотрят дети на стриминговых платформах, должны родители. Заместитель генерального директора по правовым вопросам платформы ivi Михаил Платов уточнил, что стриминг «не навязывает контент». По мнению представителей сервисов, из-за законопроекта пользователи могут уйти на сайты с пиратским контентом.
Антон Горелкин — депутат от «Единой России», соавтор законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей, соавтор закона, обязывающего крупные IT-компании открывать представительства в России, и соавтор закона о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ.