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Новости
Артём Мазанов

В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий рекомендации детям в онлайн-кинотеатрах и соцсетях Статьи редакции

Идею поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала регулировать стриминги по аналогии со СМИ.

17 17 комментариев
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Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что законопроект внесут в Госдуму в 2021 году. Об этом пишет РБК.

По мнению Горелкина, нужно ограничить рекомендательные алгоритмы в детских профилях онлайн-кинотеатров.

Я считаю, что отключение рекомендательных алгоритмов, обязательное предупреждение о том, что они используются, социальные сети и платформы вообще должны предусматривать.

Антон Горелкин
депутат Госдумы

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала инициативу. Он считает необходимым отключить рекомендательные алгоритмы для детей до 14 лет «на всех онлайн-площадках — не только в онлайн-кинотеатрах, но и в социальных сетях». По её словам, «такая система уже начала работать в Великобритании и в США, и Россия здесь не должна отставать».

Мизулина также заявила, что на стриминговые сервисы нужно распространить нормы, которые регулируют работу СМИ и видеотрансляций, а пользователи площадок должны проходить верификацию возраста.

Директор по правовым вопросам Okko и Rambler Наталья Булаева заявила, что контролировать, что именно смотрят дети на стриминговых платформах, должны родители. Заместитель генерального директора по правовым вопросам платформы ivi Михаил Платов уточнил, что стриминг «не навязывает контент». По мнению представителей сервисов, из-за законопроекта пользователи могут уйти на сайты с пиратским контентом.

Антон Горелкин — депутат от «Единой России», соавтор законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей, соавтор закона, обязывающего крупные IT-компании открывать представительства в России, и соавтор закона о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ.

#новости #право #стриминги

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Аккуратный Валера

Идею поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Так я сразу понял, что идея хуйня.

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22
Андрей Охапкин

Я не директор лиги безопасного интернета, но как по мне сама по себе идея о ВОЗМОЖНОСТИ отключать любые рекомендации вполне себе годная

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5
Аккуратный Валера

И чтоб ещё в фб дизайн удобный сделали! И ленту чтоб бесконечную отключать! Ух, вот жизнь начнётся.

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8
Аккуратный Валера

«такая система уже начала работать в Великобритании и в США, и Россия здесь не должна отставать»

а я думал "в Европе одни д******ы", зачем на них равняться?

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2
Андрей Охапкин

Хотят быть первыми среди д*******в

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2
Anton Golovanov

Россия просто коллекционирует все самое худшее из всех стран мира.

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0
Аккуратный Валера

отключить рекомендательные алгоритмы для детей до 14 лет «на всех онлайн-площадках

Здравая хуйня. Жаль, что только "до 14 лет".

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1
Sail

Ну так регаемся все как васи пупкины из 3Б

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0
Sail

Дтф закроется без рекламы тогда

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0
Что Зачем

... призвала регулировать стриминги по аналогии со СМИ.

Да как бы вот суть. Зачем все эти дети, алгоритмы. Говорили бы честно, чего бояться уж.

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1
Аккуратный Валера

Инфошум

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0
Аккуратный Валера

После того, как Медведеву твитор показал ❗

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0
FOX

помнится сначала требовали плашку 18+, теперь в некоторых фильмах\каналах есть неубираемая плашка. не помогло...
теперь требуют создать спец профиль для ребенка и запретить рекомендации, что дальше?

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0
aliftin

Вообще не понял чего они хотят. Разве плашки 18+ и ограничения при регистрации уже не хватает? Сразу бы придумали закон об ответственности родителей за соц сети детей и не мучались бы.

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0
Аккуратный Валера

такая система уже начала работать в Великобритании и в США, и Россия здесь не должна отставать

а в этом случае "ХОТИТЕ КАК В АМЕРИКЕ" это ок, не перепутай

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0
Аккуратный Валера

В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий

Сделайте уже новость, состоящую только из этого заголовка, и повесьте ее в закреп. Сэкономите себе кучу времени.

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0
Стильная самочка орангутана

Чего только не сделаешь лишь бы расследование про пытки не запустить

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0
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