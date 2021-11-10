В День сотрудника органов внутренних дел на ютуб-канале «Полиция Красноярья» выложили видеоклип про полицейских. Его авторами выступили Омская академия МВД и правоохранители из Красноярска.

Музыку и текст песни подготавливали в Омске, а ролик снимали полицейские Красноярска. По их заявлению, они «открыли клип лицами полиции – теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна”, но именно благодаря им вершится дело правопорядка». Авторы обещают, что трек можно будет послушать на стриминговых площадках 18 ноября.