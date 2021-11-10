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Sasha Shambilova

«Беспощадную тьму заводит судьба»: полицейские из Красноярска и Омска записали рэп-клип к профессиональному празднику Статьи редакции

Написал и исполнил текст песни сотрудник отдела морально-психологической подготовки академии МВД.

В День сотрудника органов внутренних дел на ютуб-канале «Полиция Красноярья» выложили видеоклип про полицейских. Его авторами выступили Омская академия МВД и правоохранители из Красноярска.

В клипе поётся о работе полицейских и их мотивах. Рэп зачитал инспектор отделения воспитательной работы отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД Павел Барлебен.

Звонок словно гром.

Крик будто молния.

Тревога, беда за окном.

Без звука мелодия.

Нет ночи, нет дня.

Есть правда, есть вера.

Надежда видна.

Не ради карьеры.

Ни медали, ни ордена.

Награда одна —

Жизнь спасена.

Растворяется ночь в красно-синих цветах.

На бессонном посту во всех городах

Беспощадную тьму заводит судьба.

Полицейская служба такая одна.

из текста песни

Музыку и текст песни подготавливали в Омске, а ролик снимали полицейские Красноярска. По их заявлению, они «открыли клип лицами полиции – теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна”, но именно благодаря им вершится дело правопорядка». Авторы обещают, что трек можно будет послушать на стриминговых площадках 18 ноября.

#новости #регионы #музыка

635 просмотров
22 22 комментария
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22 комментария
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Аккуратный Валера
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18
Аккуратный Валера

Беспощадную тьму заводит судьба.

иронично

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9
Аккуратный Валера

Звонок словно вой.
Крик будто молния.
Насилуют за стеной.
Без звука мелодия.
Нет ночи, нет дня.
Есть швабра, есть вера.
Квартира видна.
Всё ради карьеры.
Ни медали, ни ордена.
Награда одна —
Честь отдана.
Растворяется ночь в красно-синих цветах.
На бессонном посту во всех соцсетях
Беспощадную уголовку заводит судья
Полицейская служба такая одна.

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5
Аккуратный Валера

главное тут ничего не шутить, а то оскорбятся же

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3
Аккуратный Валера

Беспощадную тьму заводит судьба.

А дела они.

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1
Аккуратный Валера

Куда они лезут? Они не в состоянии делать свою работу, так ещё и новую на себя берут

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1
Стильная самочка орангутана

морально-психологической

Та самая служба, которая морально-психологически подготавливает отвечать «когда убьют, тогда и приходите» убиваемым, что ли?

Ответить
1
Кирилл Вселенский
Ответить
1
Аккуратный Валера

Нет ночи, нет дня.

Ну охуеть теперь.

Ответить
0
Аккуратный Валера

в рэпе насколько я знаю если тебе не нравится чей то трек принято выпускать дисс

Ответить
1
Аккуратный Валера

Нет ночи, нет дня.
Рэп ваш хуйня.

Ответить
4
Аккуратный Валера

На этом мои полномочия всё.

Ответить
3
Слава Инженеров
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0
Антигравитационный торт

Че обыск в редакции? уже и пароли отдали от аккаунтов

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0
Александр Воронин
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0
Александр Воронин

вот поинтересней с лагерей то будет

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0
Che Khov

АХАХАХАХА, бля, какой же ё№;%?*й кринж!
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Ответить
0
Аккуратный Валера

Ко мне, Мухтар, Дай лапу, верный пес! Пускай судьба играет с нами в прятки! Но мы не спим...

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0
Abrek Fraudovich

После просмотра клипа захотелось на службу пойти в Полицию, что делать?

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0
Плотный

ред.

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0
Миша Рашкин
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0
Аккуратный Валера

сотрудник отдела морально-психологической подготовки академии МВД.

Если снаружи бутылки и швабры, что же творится в этом отделе

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0
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