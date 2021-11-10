«Беспощадную тьму заводит судьба»: полицейские из Красноярска и Омска записали рэп-клип к профессиональному празднику Статьи редакции
Написал и исполнил текст песни сотрудник отдела морально-психологической подготовки академии МВД.
В День сотрудника органов внутренних дел на ютуб-канале «Полиция Красноярья» выложили видеоклип про полицейских. Его авторами выступили Омская академия МВД и правоохранители из Красноярска.
В клипе поётся о работе полицейских и их мотивах. Рэп зачитал инспектор отделения воспитательной работы отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД Павел Барлебен.
Музыку и текст песни подготавливали в Омске, а ролик снимали полицейские Красноярска. По их заявлению, они «открыли клип лицами полиции – теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна”, но именно благодаря им вершится дело правопорядка». Авторы обещают, что трек можно будет послушать на стриминговых площадках 18 ноября.
Звонок словно вой.
Крик будто молния.
Насилуют за стеной.
Без звука мелодия.
Нет ночи, нет дня.
Есть швабра, есть вера.
Квартира видна.
Всё ради карьеры.
Ни медали, ни ордена.
Награда одна —
Честь отдана.
Растворяется ночь в красно-синих цветах.
На бессонном посту во всех соцсетях
Беспощадную уголовку заводит судья
Полицейская служба такая одна.