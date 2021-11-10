Сумма иска — более трёх миллиардов фунтов.

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Офис Google Фото Getty Images

Защитники прав британских потребителей пытались добиться разрешения подать коллективный иск от имени пяти миллионов пользователей iPhone, чью личную информацию Google отслеживала без спроса. Верховный суд Великобритании 10 ноября отказал, сообщает ТАСС.

Интересы пользователей представлял бывший глава британской Ассоциации потребителей Ричард Ллойд. Он настаивал, что каждому из тех, чьи данные в 2011-2012 годах Google тайно собирала в обход защиты браузера Safari компании Apple, полагается выплата в размере 750 фунтов. Общая сумма коллективного иска — 3,2 миллиарда фунтов (287 миллиардов рублей).

Ллойд подал иск в 2017 году, добиваясь его рассмотрения в Великобритании. В 2018 году высокий суд Лондона постановил, что это невозможно не в США, где находится штаб-квартира компании. Позже Апелляционный суд допустил иск, но Google оспорила решение в Верховном суде.

Согласно решению высшей судебной инстанции, истец не может доказать, что люди, которых он представляет, «понесли какой-либо материальный или моральный ущерб» от сбора персональных данных компанией. Дэвид Баркер, нанятый Google для работы по этому делу, считает, что решение поддерживает представление, что компенсацию можно запрашивать только в случае причинения реального ущерба.

Как отмечает «Би-би-си», теперь инициаторам иска придётся собирать заявления от каждого пострадавшего и доказывать ущерб по каждому из них. Это снимает угрозу массовых выплат и затянет новую судебную тяжбу, если она состоится.

10 ноября Google проиграл первую апелляцию по делу против Евросоюза. Суд оставил в силе штраф в размере 2,4 миллиона евро, который антимонопольное ведомство выписало в 2017 году. Судьи поддержали вывод властей, что Google неправомерно отдавал предпочтение в результатах поиска собственному интернет-магазину.