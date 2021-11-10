Прокуратура прекратила уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключённых Статьи редакции
Ранее против Сергея Савельева возбудили дело о неправомерном доступе к информации.
Заместитель прокурора Саратовской области Сергей Филипенко обжаловал решение суда о заочном аресте программиста Сергея Савельева — информатора, который вывез из Саратовской колонии видеоархив с пытками заключённых и передал его правозащитникам. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на постановление.
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