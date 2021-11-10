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Новости
Яна Ломакина

Прокуратура прекратила уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключённых Статьи редакции

Ранее против Сергея Савельева возбудили дело о неправомерном доступе к информации.

Фото Gulagu.net 

Заместитель прокурора Саратовской области Сергей Филипенко обжаловал решение суда о заочном аресте программиста Сергея Савельева — информатора, который вывез из Саратовской колонии видеоархив с пытками заключённых и передал его правозащитникам. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на постановление.

#новости #пыткивколонии

821 просмотров
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26 26 комментариев
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26 комментариев
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Аккуратный Валера

Новое уголовное дело дополняется✏️ ред.

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9
Darth Felus

Хитро хитро, закрываем дело, человеку не дают убежище, он едет обратно, заводится новое дело.

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8
Аккуратный Валера

Как прекратила, так и возобновит/наклепает новых, если вдруг он окажется в зоне доступа

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6
Аккуратный Валера

Вот да, прост решили ПОКА прекратить, а вдруг вернется или Франция его выдворит за неимением опасности

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2
Marhal_New _Arleana

Оттепель

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2
Сталин спас Россию

ПРЯМ ЖЖОТ

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2
Дуд Волро

ага, каждый месяц

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0
Аккуратный Валера

Т.е. теперь Франция ему откажет в убежище и он может спокойно возращаться :).
И сразу под этим комментом фотка рыжего кота из мема.

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1
Дизайнер Павленко

франция не откажет

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1
no name

Давайте поблагодарим за такой хороший поступок нашего лучшего президента Владимира Владимировича Путина!

Ответить
1
Аккуратный Валера

Эта была учебная уголовка

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Вау это очень хорошая новость

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Врятли

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1
Дизайнер Павленко

почему?

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

По тому что это Россия!

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2
Андрей Рядькин

в которой нет пыток!

Ответить
0
Дизайнер Павленко

так про все можно сказать

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Не согласен

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0
Кирилл Вселенский

Да

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0
Дизайнер Павленко

Теперь остается надеяться на объективное расследование всех преступлений фсин. Надеюсь Савельев и гулагу нет будут хорошими помощниками в расследовании

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0
Сол Нце Пёк
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1
Аккуратный Валера

Теперь остается надеяться на объективное расследование всех преступлений фсин

Ответить
0
Сол Нце Пёк

до пятницы С.В. Филипенко выпадет из окна? ред.

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0
Paul Vog

Неужели извилину напрягли..

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0
Zero-one-one

Испугались интерпола

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0
Аккуратный Валера

Оттепель.

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0
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