Заместитель прокурора Саратовской области Сергей Филипенко обжаловал решение суда о заочном аресте программиста Сергея Савельева — информатора, который вывез из Саратовской колонии видеоархив с пытками заключённых и передал его правозащитникам. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на постановление.