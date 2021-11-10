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Новости
Sasha Shambilova

Власти США выплатили 24 миллиона долларов инженеру из Hyundai, который раскрыл информацию об уязвимостях в автомобилях Статьи редакции

Это первый случай в стране, когда информатора вознаграждают за сообщение о нарушениях безопасности.

45 45 комментариев
1857 просмотров

Выплата инженеру из Южной Кореи составляет 30% от суммы штрафов Hyundai и ее дочерней компанией Kia — всего они выплатили за нарушения 81 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАБДД).

Это первый случай применения закона 2015 года. Его приняли, чтобы стимулировать разработчиков докладывать о проблемах безопасности дорожного движения.

Ким Гван Хо из Сеула получил награду за то, что в 2016 году выступил с докладом перед властями США. Он сообщил им, что Hyundai не смогли устранить недостаток дизайна Theta II, из-за чего двигатели ломались и иногда загорались.

Я рад, что мне справедливо возместили риски, которые я взял на себя, чтобы защитить владельцев этих дефектных автомобилей, и благодарен за то, что в США есть программа, делающая это возможным.
В Hyundai мы часто повторяли: «Качество — наша гордость». Я рассказал, чтобы Hyundai и Kia сдержали это обещание.

Ким Гван Хо
инженер из Южной Кореи

Как сообщает НАБДД, в 2020 году Hyundai и Kia согласились с претензиями регулятора. Компании признали несвоевременный отзыв 1,6 миллиона автомобилей с двигателями Theta II и утаивание важной информации о серьёзных дефектах. В том же году Hyundai и Kia оштрафовали на 210 миллионов долларов, из которых выплатили пока только 81.

Информаторы играют решающую роль в предоставлении информации НАБДД о серьёзных проблемах с безопасностью, которые скрывают от нас. Эта информация имеет решающее значение для общественной безопасности, и мы стремимся вознаграждать тех, кто приносит её нам.

Стивен Клифф
заместитель администратора НАБДД

#новости #сша #автомобили

45 45 комментариев
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Ху Эмай

Очень хорошая статья, спасибо вам дорогая редакция! ред.

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1
Аккуратный Валера

это не история про крысу

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13
Тиджей

@Вахтёр оскорбление общепринятых норм морали

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6
Аккуратный Валера

эта "крыса" во благо

мораль не верна!

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4
Ху Эмай

вы меня вынуждаете прочитать статью!

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2
Антигравитационный торт

@Эстонский деревенщина

Ответить
2
Аккуратный Валера

Чо орешь? Где мои бабки?

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6
Антигравитационный торт

Ты следующего сдай в США,а не своим пограрцам

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1
Аккуратный Валера

А есть ещё варианты?!

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1
Аккуратный Валера

Отбери паспорт и забери в рабство.
С одной стороны
свободный человек должен иметь возможность беспрепятственно передвигаться по Земле.

С другой стороны:
1. На дворе ноябрь. Ночью бывают заморозки до -4. Спать в лесу просто опасно.

2. За одним удачно перешедшим на "эту сторону" мигрантом неизбежно придут сто или тысяча. Удачная схема набьет карманы траффикеров. Путешествия нелегалом должны прекратиться.
ред.

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0
Тиджей

а что с ним?

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1
Аккуратный Валера

Типа осуждающе просил умерить пыл насчет мигрантов на границе Польши. А сам сдал полиции такого сегодня

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3
Аккуратный Валера

проблема не в том что ты сдал мигранта, а в том что сдал его потому что он мигрант не из той страны

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2
Аккуратный Валера

Дома ему ничто не угрожает. И на приёме ему будет пофигу. Поедет домой просто

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2
Аккуратный Валера

просто ты получается теперь должен всех сдавать если такой правильный.и белорусов тоже

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1
Аккуратный Валера

Белорусу будет грозить дома Окрестина минимум.

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5
Аккуратный Валера

будет , но ты зачем то ввязался в моральную дилемму в которой не разбираешься и начал делать чужую работу которую тебя не просили

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0
Аккуратный Валера

всм чужую? его гражданский долг содействовать органам государства в их будничной работе, то, что недемократические(те же тоталитарные) режимы это испачкали своим примером не делает практику исполнения гражданского долга аморальной

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4
Аккуратный Валера

это очекнь тонкая тема.
у него дома как бы запрещенная организация могла недавно бушевать, не сильно он может и хочет обратно

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0
Аккуратный Валера

чтоб в этом разобраться и нужен прием в миграционной службе, которая имеет компетенции и полномочия рассматривать такие дела

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2
Аккуратный Валера

Все верно, я предпочитаю не выбирать вовсе

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1
Аккуратный Валера

Добропорядочный гражданин своей европейской страны

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0
Ху Эмай

Тоже хочу бабок, жаль не знаю никаких секретов, которые можно выдать правительству США(

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1
Аккуратный Валера

у тебя есть секрет русского терпения

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2
Ху Эмай

у меня даже этого нету

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2
Аккуратный Валера

Зайди на сайт департамента США , они там хакеров разыскивают , денег много предлагают , может знаешь кого ( из хакеров) , где они - сдашь - вот и можно сразу на пенсию ред.

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1
Ху Эмай

спасибо, попробую

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1
Аккуратный Валера

ещё можешь в лотерее билет купить

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0
Ху Эмай

я один раз играл в однорукого бандита, ничего не выиграл и разочаровался в азартных играх

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0
Аккуратный Валера

покушение на разглашение гостайны ммм???

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0
Ху Эмай

я не знаю гостайн, никогда не был допущен

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2
Аккуратный Валера

У РФ на этот счет лайфхак: "и иные сведения"

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5
Аккуратный Валера

незнание гостайны не освобождает от ответственности

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3
Аккуратный Валера

Не переживай, никто наверняка не знает, что он знает

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0
Ху Эмай

это как у людей в черном был диалог:
- говори, что ты знаешь и чего не знаешь?
- откуда я знаю, чего я не знаю?

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1
Photuum

Ну почему не было такой мазы, когда я конструктором на БелАЗе работал?

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1
Аккуратный Валера

В окрестино тебя бы по благодарили ред.

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1
Аккуратный Валера

Неужели про задиры рассказал)))

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1
Тыква

недостаток дизайна

может все-таки конструктивный недостаток?

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1
Аккуратный Валера

а в россии можно просто отменить техосмотры

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–1
Андрей Охапкин

А в России можно заводить уголовные дела за раскрытие уязвимостей...

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1
Аккуратный Валера

Так уже ...

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2
Аккуратный Валера

Вот бы инфу про баги тж продать кому

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0
Bob

Хочу сообщить о проблемах с безопасностью УАЗ, где забрать деньги ?

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0
dismas

ля он крыса

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0
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