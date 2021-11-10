Власти США выплатили 24 миллиона долларов инженеру из Hyundai, который раскрыл информацию об уязвимостях в автомобилях Статьи редакции
Это первый случай в стране, когда информатора вознаграждают за сообщение о нарушениях безопасности.
Выплата инженеру из Южной Кореи составляет 30% от суммы штрафов Hyundai и ее дочерней компанией Kia — всего они выплатили за нарушения 81 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАБДД).
Это первый случай применения закона 2015 года. Его приняли, чтобы стимулировать разработчиков докладывать о проблемах безопасности дорожного движения.
Ким Гван Хо из Сеула получил награду за то, что в 2016 году выступил с докладом перед властями США. Он сообщил им, что Hyundai не смогли устранить недостаток дизайна Theta II, из-за чего двигатели ломались и иногда загорались.
Как сообщает НАБДД, в 2020 году Hyundai и Kia согласились с претензиями регулятора. Компании признали несвоевременный отзыв 1,6 миллиона автомобилей с двигателями Theta II и утаивание важной информации о серьёзных дефектах. В том же году Hyundai и Kia оштрафовали на 210 миллионов долларов, из которых выплатили пока только 81.
Отбери паспорт и забери в рабство.
С одной стороны
свободный человек должен иметь возможность беспрепятственно передвигаться по Земле.
С другой стороны:
1. На дворе ноябрь. Ночью бывают заморозки до -4. Спать в лесу просто опасно.
2. За одним удачно перешедшим на "эту сторону" мигрантом неизбежно придут сто или тысяча. Удачная схема набьет карманы траффикеров. Путешествия нелегалом должны прекратиться.
ред.