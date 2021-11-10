Это первый случай в стране, когда информатора вознаграждают за сообщение о нарушениях безопасности.

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Выплата инженеру из Южной Кореи составляет 30% от суммы штрафов Hyundai и ее дочерней компанией Kia — всего они выплатили за нарушения 81 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАБДД).

Это первый случай применения закона 2015 года. Его приняли, чтобы стимулировать разработчиков докладывать о проблемах безопасности дорожного движения.

Ким Гван Хо из Сеула получил награду за то, что в 2016 году выступил с докладом перед властями США. Он сообщил им, что Hyundai не смогли устранить недостаток дизайна Theta II, из-за чего двигатели ломались и иногда загорались.

Я рад, что мне справедливо возместили риски, которые я взял на себя, чтобы защитить владельцев этих дефектных автомобилей, и благодарен за то, что в США есть программа, делающая это возможным.

В Hyundai мы часто повторяли: «Качество — наша гордость». Я рассказал, чтобы Hyundai и Kia сдержали это обещание. Ким Гван Хо инженер из Южной Кореи

Как сообщает НАБДД, в 2020 году Hyundai и Kia согласились с претензиями регулятора. Компании признали несвоевременный отзыв 1,6 миллиона автомобилей с двигателями Theta II и утаивание важной информации о серьёзных дефектах. В том же году Hyundai и Kia оштрафовали на 210 миллионов долларов, из которых выплатили пока только 81.