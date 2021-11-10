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Новости
Sasha Shambilova

Непривитым жителям Петербурга старше 60 лет ограничат доступ к бытовым услугам, кафе и ресторанам Статьи редакции

Работающих граждан за отказ от вакцинации отстранят.

38 38 комментариев
2107 просмотров

Роспотребнадзор выложил ограничения для жителей Петербурга старше 60 лет, которые откажутся от обязательной вакцинации против Covid-19. В ведомстве отметили, что несоблюдение запретов повлечёт административную ответственность.

Занятых жителей начнут отстранять от работы с 16 декабря, если они не получат первый компонент вакцины, с 16 января — если не получат второй. До этих чисел вакцинацию сотрудников должны организовать работодатели.

Неработающим гражданам старше 60 лет грозит запрет на посещение общепита и ограничения на бытовые и «другие» услуги. Те, у кого есть медотвод, делать прививку не обязаны.

Обязательную вакцинацию для пожилых жителей Петербурга ввели 9 ноября. Про них прививку должны сделать те, кто имеет хронические заболевания, 80% работников сфер пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства и транспорта, а также студенты старше 18 лет, которые проходят практику.

Сейчас среди пожилых привились 588 тысяч человек — это 43% от общего числа тех, кто обязан пройти вакцинацию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Петербурга.

#новости #covid19 #вакцинация #петербург

38 38 комментариев
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Аккуратный Валера

Работающих граждан за отказ от вакцинации расчленят

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11
Аккуратный Валера

Это в Спб

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8
Ху Эмай

Статья как раз про СПб

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4
Аккуратный Валера

А я не читал

Ответить
21
Aleksandr Dolgikh

В статье про СПб

Ответить
–1
maxi

а он не читал

Ответить
0
Аккуратный Валера

Очень редко встречал в РФ бабок и дедов, которые посещают рестораны и кафе, а так же пользуются другими услугами.

Ответить
5
Соколов Андрей

Мак и кфц регулярно вижу

Ответить
3
Кирилл Сосновский

вот именно, им-то и деньги особо не нужны

Ответить
0
Аккуратный Валера

И от пенсии, фить ха!

Ответить
4
Мишки Гамми

согласно плана Дивного мира люди достигшие Х лет должны придти в усыпальницу, чтобы не нервировать оставшееся население своим пожилым видом.

Ответить
2
Максим Ростокин

Дед должен показать личный пример!

Ответить
2
Мишки Гамми

кроме тех кто на самоизоляции

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Он вообще-то привился

Ответить
0
Аккуратный Валера

Но никто этого не видел

Ответить
0
Мишки Гамми

согласно даже официальной науке тысячи тысячи бактерий и вирусов существовали до 2020 года в течение тысяч лет. каждый год от них умирали миллионы миллионы людей и никто не вводил маски, перчатки, дистанцию, самоизоляцию и вакцинацию. каждый год умирали - каждый год никто ничего не вводил. ни масочку ни перчаточку. хоть что-нибудь. несколько вакцин с рождения от оспы и тд не в счет - они не идут ни в какое сравнение с суммой всех других болезнетворных вирусов и бактерий. здравый смысл подсказывает, что резкое введение этих мер против 1! вируса при сравнимом количестве жертв не является адекватным. а значит является манипуляцией сознанием населения.
*можете скопировать этот текст и присылать всем напуганным и зомбированным друзьям. да проснется здравый смысл и да победит он ложь! пусть люди зарабатывающие 200000руб и выше осознают, что высокая зарплата не признак понимания происходящего, и покаются пред людьми за свою надменность!

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–2
Аккуратный Валера

"Локдауны" в городах вводили ещё со времен оспы и чумы, и платки на лица наматывали, и дома запечатывали. Антисептиков и вакцин у них не было - это да.

Плюс ценность человеческой жизни как бы растёт - мы уже не рожаем по 6 детей на семью в надежде что выживет половина. Каждый налогоплательщик важен!

Хотя маски у них более стильные были, конечно. ред.

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6
Мишки Гамми

ничего не подтверждает и не опровергает твой пример. локдауны и эти клювы могли заставлять носить по той же причине что и сейчас.

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–3
Аккуратный Валера

Эх, твои бы слова, да во время пандеми бубонной чумы

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5
Дизайнер Павленко

Думаю что-то подобное было тогда

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1
Мишки Гамми

твой пример ничего не подтверждает и не опровергает. посмотри на свою жизнь за 20-30-50 лет до 2020, чего далеко ходить. это даже не говоря о том, что твоя бубонная чума вполне может быть сказкой-страшилкой для взрослых

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–3
Аккуратный Валера

Всё сон

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0
Мишки Гамми

ну твои то 25-40 лет я надеюсь нет

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–1
Andre Macareno

Прочитал как «Работающих граждан за отказ от вакцинации отстрелят»

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3
Дизайнер Павленко

Прочитал как «неправильным жителям»

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2
Аккуратный Валера

инициатива пенсионного фонда?)))

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1
Аккуратный Валера

Угу, ща пенсионерам запретят ходить по ресторанам и музеям и окажется, что у них пенсия-то огого!

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2
Имя Фамилия

Почему государство хочет, чтобы пенсионеры не умирали? Подозрительно это всё.

Ответить
1
Соколов Андрей

Класть уже некуда. Так как мест в стационарах мало, госпитализируют тяжелых, тяжелые чаще мрут.

Ответить
1
Виктор Ганелес

Читал что медики уже предлагают переходить к плану Б - тяжёлых как раз не класть, ибо всё равно шансов что помогут мало

Лучше класть среднетяжёлых, у них шанс на спасение больше и койку в больнице занимать будут меньше

Ответить
0
Соколов Андрей

Как в Германии

Ответить
0
Maksim Derkach

это же сколько вакцины высрали

Ответить
1
Евгений Иванов

Геноцид начался.

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

"Ограничения на бытовые и «другие» услуги."

Другие это какие? Медицинские? Пенсию не дадут?

Ответить
0
Соколов Андрей

Почта и получение пенсии вполне попадают

Ответить
1
Smaug The Terrible

Главное, что не как в Европе
Путин - президент мира!

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0
savvax

Как раз мужчинам ещё 5 лет до пенсии

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0
FAT FATOVITCH

У ни все равно денег нет на кафе и рестораны, пенсию видели ?

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0
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