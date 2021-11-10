Непривитым жителям Петербурга старше 60 лет ограничат доступ к бытовым услугам, кафе и ресторанам Статьи редакции
Работающих граждан за отказ от вакцинации отстранят.
Роспотребнадзор выложил ограничения для жителей Петербурга старше 60 лет, которые откажутся от обязательной вакцинации против Covid-19. В ведомстве отметили, что несоблюдение запретов повлечёт административную ответственность.
Занятых жителей начнут отстранять от работы с 16 декабря, если они не получат первый компонент вакцины, с 16 января — если не получат второй. До этих чисел вакцинацию сотрудников должны организовать работодатели.
Неработающим гражданам старше 60 лет грозит запрет на посещение общепита и ограничения на бытовые и «другие» услуги. Те, у кого есть медотвод, делать прививку не обязаны.
Обязательную вакцинацию для пожилых жителей Петербурга ввели 9 ноября. Про них прививку должны сделать те, кто имеет хронические заболевания, 80% работников сфер пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства и транспорта, а также студенты старше 18 лет, которые проходят практику.
Сейчас среди пожилых привились 588 тысяч человек — это 43% от общего числа тех, кто обязан пройти вакцинацию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Петербурга.
согласно даже официальной науке тысячи тысячи бактерий и вирусов существовали до 2020 года в течение тысяч лет. каждый год от них умирали миллионы миллионы людей и никто не вводил маски, перчатки, дистанцию, самоизоляцию и вакцинацию. каждый год умирали - каждый год никто ничего не вводил. ни масочку ни перчаточку. хоть что-нибудь. несколько вакцин с рождения от оспы и тд не в счет - они не идут ни в какое сравнение с суммой всех других болезнетворных вирусов и бактерий. здравый смысл подсказывает, что резкое введение этих мер против 1! вируса при сравнимом количестве жертв не является адекватным. а значит является манипуляцией сознанием населения.
*можете скопировать этот текст и присылать всем напуганным и зомбированным друзьям. да проснется здравый смысл и да победит он ложь! пусть люди зарабатывающие 200000руб и выше осознают, что высокая зарплата не признак понимания происходящего, и покаются пред людьми за свою надменность!
"Локдауны" в городах вводили ещё со времен оспы и чумы, и платки на лица наматывали, и дома запечатывали. Антисептиков и вакцин у них не было - это да.
Плюс ценность человеческой жизни как бы растёт - мы уже не рожаем по 6 детей на семью в надежде что выживет половина. Каждый налогоплательщик важен!
Хотя маски у них более стильные были, конечно. ред.