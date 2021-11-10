Работающих граждан за отказ от вакцинации отстранят.

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Роспотребнадзор выложил ограничения для жителей Петербурга старше 60 лет, которые откажутся от обязательной вакцинации против Covid-19. В ведомстве отметили, что несоблюдение запретов повлечёт административную ответственность.

Занятых жителей начнут отстранять от работы с 16 декабря, если они не получат первый компонент вакцины, с 16 января — если не получат второй. До этих чисел вакцинацию сотрудников должны организовать работодатели.

Неработающим гражданам старше 60 лет грозит запрет на посещение общепита и ограничения на бытовые и «другие» услуги. Те, у кого есть медотвод, делать прививку не обязаны.

Обязательную вакцинацию для пожилых жителей Петербурга ввели 9 ноября. Про них прививку должны сделать те, кто имеет хронические заболевания, 80% работников сфер пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства и транспорта, а также студенты старше 18 лет, которые проходят практику.