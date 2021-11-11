«Ведомости» выяснили, что письма с требованиями о необходимости ограничить мат и меньше показывать секс получили в том числе ivi, Start и Kion.

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Кадр из фильма «Никто не знает про секс»

Регулятор пригласил представителя Megogo для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.10-2 КоАП РФ (Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора). Об этом пишут «Ведомости».

В письме регулятора, копию которого получили «Ведомости», сказано, что «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» нашли в фильме «Никто не знает про секс». Роскомнадзор также обратил внимание на возрастную маркировку фильма 16+, а такой контент должен сопровождаться маркировкой 18+. Фильм вышел в прокат в 2006 году с маркировкой 16+.

Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник — старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящyю любовь, и узнать, что такое секс. описание фильма «Никто не знает про секс»

Пресс-служба ведомства рассказала, что в 2021 году в отношении владельца аудиовизуального сервиса составили протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Название сервиса там не уточнили.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что сервис при выборке маркировки 16+ ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Там уже исправили маркировку и запикали мат. «Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно», — заявил Чеканов. Владельцу сервиса грозит штраф от 200-400 тысяч рублей, если его выпишут юрлицу — от 600 тысяч рублей до миллиона.

Страница фильма на Megogo

По мнению партнёра Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, сейчас задача Роскомнадзора заключается «в формировании вертикали управления российскими онлайн-кинотеатрами». «Государство хочет, чтобы видеосервисы выполняли любые его требования, в том числе неформальные», — добавил он. Кравченко считает, что если сервис ориентировался на маркировку из прокатного удостоверения фильма, то он не виноват.