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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор составил первый протокол за мат и секс в стримингах. Штраф грозит Megogo за фильм «Никто не знает про секс» Статьи редакции

«Ведомости» выяснили, что письма с требованиями о необходимости ограничить мат и меньше показывать секс получили в том числе ivi, Start и Kion.

19 19 комментариев
924 просмотров
Кадр из фильма «Никто не знает про секс»

Регулятор пригласил представителя Megogo для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.10-2 КоАП РФ (Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора). Об этом пишут «Ведомости».

В письме регулятора, копию которого получили «Ведомости», сказано, что «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» нашли в фильме «Никто не знает про секс». Роскомнадзор также обратил внимание на возрастную маркировку фильма 16+, а такой контент должен сопровождаться маркировкой 18+. Фильм вышел в прокат в 2006 году с маркировкой 16+.

Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто.

Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник — старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящyю любовь, и узнать, что такое секс.

описание фильма «Никто не знает про секс»

Пресс-служба ведомства рассказала, что в 2021 году в отношении владельца аудиовизуального сервиса составили протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Название сервиса там не уточнили.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что сервис при выборке маркировки 16+ ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Там уже исправили маркировку и запикали мат. «Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно», — заявил Чеканов. Владельцу сервиса грозит штраф от 200-400 тысяч рублей, если его выпишут юрлицу — от 600 тысяч рублей до миллиона.

Страница фильма на Megogo

По мнению партнёра Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, сейчас задача Роскомнадзора заключается «в формировании вертикали управления российскими онлайн-кинотеатрами». «Государство хочет, чтобы видеосервисы выполняли любые его требования, в том числе неформальные», — добавил он. Кравченко считает, что если сервис ориентировался на маркировку из прокатного удостоверения фильма, то он не виноват.

26 октября стало известно, что Роскомнадзор предложил распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры — например, на использование ненормативной лексики.

#новости #право #роскомнадзор

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Антигравитационный торт

Спасибо пиратским сервисам

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13
Максим Шпилёв

Раньше здесь всегда топили против пиратства. С комментами про чашку кофе

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0
AZP

Роскомнадзор составил первый протокол за секс на PornHub

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11
Антигравитационный торт

что за раздел?

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0
AZP

Раздел "секс".

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1
Антигравитационный торт

нет такого раздела

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0
Damir ReDevil

Включи руку и воображение

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0
Георгий Полковников

а чем не стриминговый сервис?

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0
Аккуратный Валера

задача Роскомнадзора заключается «в формировании вертикали управления российскими онлайн-кинотеатрами»

Задача ркн в том, чтобы блокировать свой анус. Больше им ничего делать нельзя.

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5
Mikhail Dragunov

А киношку с пиканьем за 300р в мес смотреть будешь ты )))

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0
пепси

Не будет

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0
norm

В СССР секса и мата нет.

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2
Аккуратный Валера

Вспомнилось.

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1
Damir ReDevil

Мат вообще религия что за бред

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0
Alex Blake

В России секса нет, и мы категорически против этого!

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1
Damir ReDevil

Все ебутся в турциях и египтах

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1
Аккуратный Валера

Это ответ ГУЛАГу.нет!

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0
Аккуратный Валера

Никто не знает про мат и секс

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0
Ирина Китаева

есть закон - найдутся и стукачи

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0
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