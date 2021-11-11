Роскомнадзор составил первый протокол за мат и секс в стримингах. Штраф грозит Megogo за фильм «Никто не знает про секс» Статьи редакции
«Ведомости» выяснили, что письма с требованиями о необходимости ограничить мат и меньше показывать секс получили в том числе ivi, Start и Kion.
Регулятор пригласил представителя Megogo для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.10-2 КоАП РФ (Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора). Об этом пишут «Ведомости».
В письме регулятора, копию которого получили «Ведомости», сказано, что «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» нашли в фильме «Никто не знает про секс». Роскомнадзор также обратил внимание на возрастную маркировку фильма 16+, а такой контент должен сопровождаться маркировкой 18+. Фильм вышел в прокат в 2006 году с маркировкой 16+.
Пресс-служба ведомства рассказала, что в 2021 году в отношении владельца аудиовизуального сервиса составили протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Название сервиса там не уточнили.
Гендиректор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что сервис при выборке маркировки 16+ ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Там уже исправили маркировку и запикали мат. «Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно», — заявил Чеканов. Владельцу сервиса грозит штраф от 200-400 тысяч рублей, если его выпишут юрлицу — от 600 тысяч рублей до миллиона.
По мнению партнёра Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, сейчас задача Роскомнадзора заключается «в формировании вертикали управления российскими онлайн-кинотеатрами». «Государство хочет, чтобы видеосервисы выполняли любые его требования, в том числе неформальные», — добавил он. Кравченко считает, что если сервис ориентировался на маркировку из прокатного удостоверения фильма, то он не виноват.
26 октября стало известно, что Роскомнадзор предложил распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры — например, на использование ненормативной лексики.