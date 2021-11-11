Волонтёрам, участвующим в переписи населения, разрешили собирать данные о россиянах через их соседей Статьи редакции
Речь идёт о квартирах, где переписчикам отказывают или не открывают.
Также обращаться к соседям разрешили сотрудникам Росстата. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на волонтёров из Новосибирской области.
Они предоставили редакции письмо, которое направили в территориальные подразделения Росстата. В нём говорится, что если переписчик «получил категорический отказ или не застал никого дома», то информацию о проживающих в этой квартире нужно найти «любыми доступными способами». Узнать пол, возраст и возможные родственные связи предлагают у соседей, консьержей и главных по подъезду.
Волонтёр из Новосибирска рассказала, что её куратор предупредила о незаконности такого сбора информации и «участливо попросила быть осторожнее». Как сообщает «Новая газета», информацию через соседей также собирают в Екатеринбурге.
Пол, возраст и родственные связи — персональные данные, которые законно можно собирать только у самого человека или его представителя.
Всероссийская перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19 и выборов в Госдуму, проходит с 15 октября до 14 ноября. Впервые принять участие в ней можно онлайн.
Данные переписи власти используют во время принятия решений о развитии регионов и распределении бюджетных средств.