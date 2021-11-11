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Новости
Sasha Shambilova

Волонтёрам, участвующим в переписи населения, разрешили собирать данные о россиянах через их соседей Статьи редакции

Речь идёт о квартирах, где переписчикам отказывают или не открывают.

13 13 комментариев
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Также обращаться к соседям разрешили сотрудникам Росстата. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на волонтёров из Новосибирской области.

Они предоставили редакции письмо, которое направили в территориальные подразделения Росстата. В нём говорится, что если переписчик «получил категорический отказ или не застал никого дома», то информацию о проживающих в этой квартире нужно найти «любыми доступными способами». Узнать пол, возраст и возможные родственные связи предлагают у соседей, консьержей и главных по подъезду.

Фото «Новой газеты»

Волонтёр из Новосибирска рассказала, что её куратор предупредила о незаконности такого сбора информации и «участливо попросила быть осторожнее». Как сообщает «Новая газета», информацию через соседей также собирают в Екатеринбурге.

Куратор моей работы отправила мне эту бумагу и попросила подойти в участок. Там мне сказали, что в Новосибирске слишком большой процент «отказников». Это правда. Раньше к «отказникам» заставляли приходить снова и снова. А теперь решили действовать через соседей.

волонтёр из Новосибирска

Пол, возраст и родственные связи — персональные данные, которые законно можно собирать только у самого человека или его представителя.

Всероссийская перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19 и выборов в Госдуму, проходит с 15 октября до 14 ноября. Впервые принять участие в ней можно онлайн.

Данные переписи власти используют во время принятия решений о развитии регионов и распределении бюджетных средств.

#новости #перепись21

13 13 комментариев
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Тактический Даниль

сверху живет проститутка, снизу наркоманы, а в соседней долбоебы с личинкой.

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5
Тактический Даниль

А посередине хуесос какой то?

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3
Тактический Даниль

да, чертовозы чинит свои, негде припарковаться из-за его корыта

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0
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Как ты понял что она проститутка?

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0
Тактический Даниль

оргазмирует чаще раза в неделю, а не только в пятницу

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Как ты понял что снизу наркоманы?

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0
Джон Кроули

Перепись населения в современной России нужна только для того чтоб знать сколько врагов народа нужно растрелять.

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2
Тактический Даниль

Прирост наркоманов и проституток гарантироваг

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2
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У тебя ошибка. Исправь

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0
Тактический Даниль

кстати, я правильно понимаю, что если один человек в квартире прошёл перепись, то остальные могут не проходить? Типа один qr код на одно домовладение.

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1
Тактический Даниль

не подсказывай им про старшую по подъезду

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0
Андрей Охапкин

я правильно понимаю, что если один человек в квартире прошёл перепись, то остальные могут не проходить?

Да, один может за всех рассказать
один qr код на одно домовладение

А что qr код?

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0
Тактический Даниль

бюджетников заставляют код предъявить о прохождении переписи, например. Он на госуслугах.

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