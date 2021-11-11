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Sasha Shambilova

Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии, предотвращающей пьяное вождение Статьи редакции

Автопроизводители обязаны установить её до 2026 года.

Конгресс США принял «инфраструктурный пакет» стоимостью триллион долларов, который вскоре подпишет президент страны Джо Байден. Один из пунктов закона обязывает автопроизводителей внедрить в машины технологию, которая предотвратит пьяное вождение. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Согласно закону, системы мониторинга для остановки пьяных водителей развернут на всех новых транспортных средствах в 2026 году. Это произойдёт после того, как департамент транспорта определит лучшую технологию для установки.

На программу по безопасности дорожного движения выделят 17 миллиардов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич считает, что внедрение новой технологии поможет не бояться встраивать велосипедные дорожки и зелёные зоны в проезжую часть.

Это — начало конца вождения в нетрезвом виде. Технология убьёт убийцу №1 на дорогах Америки.

Алекс Отте
президент организации «Матери против вождения в нетрезвом виде»

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАББД), из-за ДТП с участием нетрезвых водителей каждый год погибает больше 10 тысячи человек. Это составляет почти 30% от всех погибших в авариях в стране.

#новости #сша #право

1962 просмотров
54 54 комментария
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Пётр Козлов

В США для предотвращения пьяного вождения(да и любого вождения в принципе) можно просто поставить механическую коробку передач

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15
Selfish Ledger

Лучшая противоугоная система в Америке.

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5
Рыжий
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–1
Selfish Ledger

Вот это распил так распил. Вове такие бюджеты и не снились.

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11
Андрей Охапкин

Да, воруют... А где не воруют??? Зато пьяных аварий станет меньше!!!

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2
Selfish Ledger

Это они тебе так рассказали. А как это будет делаться? Поставят в машину камеру с машин лернингом чтобы она смотрела за моими зрачками? Не в каждом штате это легально. Поставить алкотестер? Тоже самое.
Знаешь как будет?
Байден будет уже мёртв, Будиджадж будет делать что-то другое, деньги будут попилены, а виноват во всем будет Трамп и белые.

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2
Тактический Даниль

Не сравнивай с бывшим совком, абэма вполне удачно внедрил новое медстрахование

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1
Selfish Ledger

Я в Калифорнии диву и здесь так много денег проебываетчя просто так вникуда это страшно представить.
Я в году 2010 в Нью Йорке видел русскую пожилую женщину и она очень хвалилась тем как она наебала систему и что теперь ее жильё копейки стоит и талоны на все и доставка в дом. И меня это так выбесило. Я подумал что как ты так можешь приехала и тупо наебываешь их. В теперь я все понял. У меня такая же ухмылка на лице. Это не ты наебал систему, это система так построена чтобы тебя держать бюджетником. Для них очень выгодно чтобы было что обсудить на следующем электоральном цикле.
И у тебя есть вариант работать за копейки или сидеть на их бюджете.

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–1
Тактический Даниль

Как можно жить в США и быть фанатом Лебедева????

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3
Selfish Ledger

Он по всему миру побывал и я согласен на что процентов с его оценкой состояния мира и того как американский гегемон нагибает всех.
Я был бы не против если бы в России так было. Прикинь, весь мир использует рубли, бюджет страны превышен до катастрофического размера и тут центробанк выпускает монету стоимостью один триллион рублей на всякий случай чтобы погасить перед собой долг если в Сенате проголосуют за дефолт.
Это наебка века.

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0
Joghyrt

Как то «работал» на проекте где какая то фирмочка пилила деньги капитально. Они делали на бюджетные деньги систему раздачи еды социально-незащищенным слоям населения. Главная задача была делать все долго при этом трекая часы. Я там не долго просидел, так как с ума сойти можно.

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1
Андрей Охапкин

Это они тебе так рассказали

Нет, сам придумал
Байден будет уже мёртв, Будиджадж будет делать что-то другое, деньги будут попилены, а виноват во всем будет Трамп и белые.

База.

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1
New

Министра транспорта зовут Пит Буттиджич.

Ты сам то стал бы доверять человеку с такой фамилией???

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0
Тактический Даниль

Он еще и гей

Ответить
0
Selfish Ledger

Stop judging my booty you buttigieg.

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0
Rock&L$D

а вот оно - ЭКСПЕРТНОЕ мнение

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0
Sergey Nester

Антиваксеры, уточните пожалуйста, это нарушает права человека или нет?

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4
Рыжий

Я могу посоветовать тебе послушать песню "Пососи". Устроит такой ответ?

Ответить
1
New

Ты к кому обращаешься?
К кому то конкретному или просто ждёшь чтобы в комменты зашёл антиваксер и ответил за всех?

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0
Selfish Ledger

Этот глава транспорта открытый гей и за это его и взяли на работу. Он подъезжал к работе на эскалейде а потом пересаживался на велик.
Ещё недавно он вместе с мужем взял декретный отпуск на два месяца когда в стране тотальный коллапс транспорнтой системы. И я считаюсь мудаком если думаю что министр транспорта не должен брать два месяца декретного отпуска когда ни он ни его мужик не рожали ребёнка.

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–1
zyxel upsov

Он подъезжал к работе на эскалейде а потом пересаживался на велик.

На видео он из Белого дома уезжает, после "планёрки" президента с кабинетом министров. Куда он на этом же велике приехал. Момент просто максимально "удачный выбран", когда ему охрана велосипед вернула.

Ещё недавно он вместе с мужем взял декретный отпуск на два месяца когда в стране тотальный коллапс транспорнтой системы.

Тотальный коллапс - это конечно сильно.

И я считаюсь мудаком если думаю что министр транспорта не должен брать два месяца декретного отпуска когда ни он ни его мужик не рожали ребёнка.

Потому что это "мудацкая" точка зрения? "Декрет" он не только для матери время "в себя придти", он для всей семьи должен быть.

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6
Dr Serj

когда ему охрана велосипед вернула

кстати это его охрана и она за ним ездит в микроавтобусе, пока он на велике)
так что если он ездит из заботы об экологии, то это показуха в любом случае

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2
zyxel upsov

кстати это его охрана и она за ним ездит в микроавтобусе, пока он на велике

ЕМНИП, не всегда и не везде. Где threat assessment низкий - они вроде как вместе с ним катаются.

так что если он ездит из заботы об экологии, то это показуха в любом случае

"Показуха" показухе рознь же. Привлечь внимание к проблеме, показать что можно так делать и что "сам министр" не гнушается, и т.д. и т.п. того стоит, IMO.

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0
Selfish Ledger

Что два мужика-политика с кучей денег делают с новорождённым ребёнком два месяца когда в стране коллапс? Можно мне другого министра? Женщину ещё я могу понять на два месяца. Два мужика с кучец бабла вообще не понимаю.

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–3
zyxel upsov

Привыкают к новой семейной динамике? Заботятся о детях в один из ключевых периодов их развития не в промежутке сон-работа-сон?

Плюс он же не просто взял и ушёл. Есть замы у него, ЕМНИП по ключевым вопросам он был на связи всё это время. Страна развалится без его прямого участия во всех вопросах?

И то что ты "можешь понять" почему женщина может уйти в декрет, а мужчина - нет, как бы тоже не есть хорошо. Тоже самое за деньги. Их наличие безусловно помогает, но ты им предлагаешь что? Нанять нянек за детьми смотреть?

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2
Selfish Ledger

Ребёнку в таком возрасте сиська нужна и пелёнку поменять. От него там прока столько же как если бы он приехал ухаживать за больным альцгеймером. Ребёнок этого не помнит и ему все равно.
Два месяца два мужика с кучей денег. Уволить нахер, там очередь стоит из людей готовый леями и ночами работать на благо страны.

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0
Александр Дворовой

Это может показаться шоком, но мужики ещё могут быть отцами, а не только контейнерами со спермой

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0
Selfish Ledger

Это может показаться штоком, но грузные дети нихуя не помнят каким хорошим отцом был министр транспорта первые два месяца. Там просто потребление молока и переработка в говно идет.

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0
Lich Vehemens

чинуши почти везде одинаковы: пидарасы и показушники))

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4
Lich Vehemens

опа)

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0
Александр Дворовой

В нормальных странах декрет могут взять оба родителя, вне зависимости от пола. В России один из родителей должен будет брать отпуск.

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0
Selfish Ledger

Да бери ты хоть сколко отпусков. Ты министр транспорта мужик с другим мужиком взяли здорового ребёнка. У вас куча денег, почему на работу не ходить. Окей две недели. Окей месяц. Но два месяца когда транспортный коллапс после короны.

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0
Тактический Даниль

тоталитаризм

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2
Сталин спас Россию

Нет. Это мудрое решение демократических властей.

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2
Тактический Даниль

организации «Матери против вождения в нетрезвом виде»

Захотелось переехать в США и создать организацию "отцы за вождение слегка под градусом"

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2
Rock&L$D

в техасе осуждают

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1
Подозрительный Кот

когда будут технологии предотвращающие неправильное мышление?

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1
Что Зачем

Интересно, сколько от фолспозитивов человек умрет. А сколько умрет из-за правильной работы.

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1
Жабка

Услуга - трезвый заводитель авто.

Ответить
1
Тактический Даниль

"...организации «Матери против вождения в нетрезвом виде»"

А что насчёт отцов?

Ответить
0
Тактический Даниль

так ты думаешь они почему против стали

Ответить
2
Тактический Даниль

Отцам слова не давали

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2
Сталин спас Россию

А отцы не против

Ответить
1
Пётр Козлов

Они в гараже пьют

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0
Selfish Ledger

Когда в Калифорнии решили принять закон что все таксисты теперь работники убера, то убер потратил что миллионов(из зарплаты водителей) на борьбу с этим законом. По ютубу всю неделю мне показывали этих матерей, которые рассказывали что теперь дети пьяные будут ездить на тачках и надо водителей обратно в рабство отправить. Убер победил, закон был отменён.

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0
Тактический Даниль

где там эта гифка с американским орлом
@Уютный Багажник

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0
Ёршик Золотой

Ок, значит у нас в 2046 году будет такая хуйня тоже.

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0
Коровка говорит мууу

Конец эпохе автомобилей

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0
Дмитрий М

Слава богу что мы живем в России а не Америке!

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0
Александр Елисеев

В некоторых автомобилях давно уже устанавливают камеры за слежением усталости водителя. Добавить модель распознавания пьяного вождения вообще ничего не стоит, особенно, когда мы говорим про рынок США.

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0
Последствия Диморфизма
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0
Последствия Диморфизма

@qq к барьеру!

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0
Либертарианство

К - коллективная ответственность

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0
Icipher

Лолкекбл, что за «пьяное вождение»?

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0
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