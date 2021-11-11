Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии, предотвращающей пьяное вождение Статьи редакции
Автопроизводители обязаны установить её до 2026 года.
Конгресс США принял «инфраструктурный пакет» стоимостью триллион долларов, который вскоре подпишет президент страны Джо Байден. Один из пунктов закона обязывает автопроизводителей внедрить в машины технологию, которая предотвратит пьяное вождение. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Согласно закону, системы мониторинга для остановки пьяных водителей развернут на всех новых транспортных средствах в 2026 году. Это произойдёт после того, как департамент транспорта определит лучшую технологию для установки.
На программу по безопасности дорожного движения выделят 17 миллиардов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич считает, что внедрение новой технологии поможет не бояться встраивать велосипедные дорожки и зелёные зоны в проезжую часть.
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАББД), из-за ДТП с участием нетрезвых водителей каждый год погибает больше 10 тысячи человек. Это составляет почти 30% от всех погибших в авариях в стране.
Это они тебе так рассказали. А как это будет делаться? Поставят в машину камеру с машин лернингом чтобы она смотрела за моими зрачками? Не в каждом штате это легально. Поставить алкотестер? Тоже самое.
Знаешь как будет?
Байден будет уже мёртв, Будиджадж будет делать что-то другое, деньги будут попилены, а виноват во всем будет Трамп и белые.
Я в Калифорнии диву и здесь так много денег проебываетчя просто так вникуда это страшно представить.
Я в году 2010 в Нью Йорке видел русскую пожилую женщину и она очень хвалилась тем как она наебала систему и что теперь ее жильё копейки стоит и талоны на все и доставка в дом. И меня это так выбесило. Я подумал что как ты так можешь приехала и тупо наебываешь их. В теперь я все понял. У меня такая же ухмылка на лице. Это не ты наебал систему, это система так построена чтобы тебя держать бюджетником. Для них очень выгодно чтобы было что обсудить на следующем электоральном цикле.
И у тебя есть вариант работать за копейки или сидеть на их бюджете.
Он по всему миру побывал и я согласен на что процентов с его оценкой состояния мира и того как американский гегемон нагибает всех.
Я был бы не против если бы в России так было. Прикинь, весь мир использует рубли, бюджет страны превышен до катастрофического размера и тут центробанк выпускает монету стоимостью один триллион рублей на всякий случай чтобы погасить перед собой долг если в Сенате проголосуют за дефолт.
Это наебка века.
Этот глава транспорта открытый гей и за это его и взяли на работу. Он подъезжал к работе на эскалейде а потом пересаживался на велик.
Ещё недавно он вместе с мужем взял декретный отпуск на два месяца когда в стране тотальный коллапс транспорнтой системы. И я считаюсь мудаком если думаю что министр транспорта не должен брать два месяца декретного отпуска когда ни он ни его мужик не рожали ребёнка.
Он подъезжал к работе на эскалейде а потом пересаживался на велик.
На видео он из Белого дома уезжает, после "планёрки" президента с кабинетом министров. Куда он на этом же велике приехал. Момент просто максимально "удачный выбран", когда ему охрана велосипед вернула.
Ещё недавно он вместе с мужем взял декретный отпуск на два месяца когда в стране тотальный коллапс транспорнтой системы.
Тотальный коллапс - это конечно сильно.
И я считаюсь мудаком если думаю что министр транспорта не должен брать два месяца декретного отпуска когда ни он ни его мужик не рожали ребёнка.
Потому что это "мудацкая" точка зрения? "Декрет" он не только для матери время "в себя придти", он для всей семьи должен быть.
кстати это его охрана и она за ним ездит в микроавтобусе, пока он на велике
ЕМНИП, не всегда и не везде. Где threat assessment низкий - они вроде как вместе с ним катаются.
так что если он ездит из заботы об экологии, то это показуха в любом случае
"Показуха" показухе рознь же. Привлечь внимание к проблеме, показать что можно так делать и что "сам министр" не гнушается, и т.д. и т.п. того стоит, IMO.
Привыкают к новой семейной динамике? Заботятся о детях в один из ключевых периодов их развития не в промежутке сон-работа-сон?
Плюс он же не просто взял и ушёл. Есть замы у него, ЕМНИП по ключевым вопросам он был на связи всё это время. Страна развалится без его прямого участия во всех вопросах?
И то что ты "можешь понять" почему женщина может уйти в декрет, а мужчина - нет, как бы тоже не есть хорошо. Тоже самое за деньги. Их наличие безусловно помогает, но ты им предлагаешь что? Нанять нянек за детьми смотреть?
Ребёнку в таком возрасте сиська нужна и пелёнку поменять. От него там прока столько же как если бы он приехал ухаживать за больным альцгеймером. Ребёнок этого не помнит и ему все равно.
Два месяца два мужика с кучей денег. Уволить нахер, там очередь стоит из людей готовый леями и ночами работать на благо страны.
Когда в Калифорнии решили принять закон что все таксисты теперь работники убера, то убер потратил что миллионов(из зарплаты водителей) на борьбу с этим законом. По ютубу всю неделю мне показывали этих матерей, которые рассказывали что теперь дети пьяные будут ездить на тачках и надо водителей обратно в рабство отправить. Убер победил, закон был отменён.