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Новости
Sasha Shambilova

Apple запустила функцию Digital Legacy в бета-версии iOS 15.2. С её помощью можно передать свои данные после смерти Статьи редакции

Функция позволяет выбрать до пяти «наследников», у которых появится доступ к iCloud пользователя, когда он умрёт.

Фото Apple

После смерти пользователя выбранные им контакты могут получить доступ к документам, фотографиям и покупкам с помощью полученного ключа. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. Об этом сообщает The Verge.

Пока функция работает в бета-версии iOS 15.2, для большего числа пользователей Apple она станет доступна при полном запуске обновления. В какой версии macOS выйдет функция, пока неизвестно. Впервые её представили в июне на WWDC.

До внедрения Digital Legacy получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было очень сложно. Согласно пользовательскому соглашению iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной и не разглашается. Поэтому свидетельство о смерти и постановление суда, подтверждающее право на наследство, не давали гарантий на получение доступа к данным умершего близкого.

Как отмечает The Verge, это стало для Apple сложной ситуацией, потому что компанию критиковали родственники умерших. В 2016 году отец погибшего сына несколько месяцев просил компанию предоставить ему доступ, но в Apple ответили, что без пароля ничем не могут помочь. Кроме этого, функции, позволяющие открыть доступ другому человеку, уже есть и у Google, и у Facebook.

#новости #apple

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29 комментариев
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Тактический Даниль

даже не знаю кому из местных передать доступ

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2
Тактический Даниль

Дыне, чтоб расследование замутил

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3
Тактический Даниль

нее, только не ему, иначе сразу всё станет очевидным.

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2
Chef

гони пароль, батяня

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0
Федя Прозоров

Отдай партнеру

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0
Тактический Даниль

речь в новости о пяти людях

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0
Федя Прозоров

Тогда и бывшим

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0
Тактический Даниль

их не могут найти после того как стали бывшими

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0
Тактический Даниль

Мне ;)

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0
Тактический Даниль

мы пока не знакомы

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0
Тактический Даниль

До смерти твоей познакомимся

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0
Тактический Даниль

тогда поспеши

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0
Тактический Даниль

А что, скоро помрёшь?

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0
Тактический Даниль

всякое бывает в жизни

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0
Пан-Владислав Генслицкий

Как так посмели без нотариуса и его оформления завещания,просто решить вопрос?)

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2
Тактический Даниль

А как они будут определять смерть пользователя?

Члену семьи придется предъявлять документы?

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–5
Федя Прозоров

Ты новость читал?
Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. Об этом сообщает The Verge.

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2
Тактический Даниль

читал по диагонали, новость - хуйня))

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–1
Тактический Даниль

­

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1
Тактический Даниль

я успел! я запомнил!

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1
Тактический Даниль

Читать статью мы не хотим да

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0
Тактический Даниль

делать мне нехуй

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–5
Тактический Даниль

Твои проблемы. Минус получил

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2
Тактический Даниль

поставил тебе два

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–4
Тактический Даниль

Я тебе три

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2
Тактический Даниль

Позаботьтесь о будущем.

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0
Люц Шнайдер

У меня на iCloud только мои дикпики, не думаю, что наследникам будет это интересно

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0
Chef

как показывает практика, находятся даже такие что говно пожрать любят

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0
Последствия Диморфизма

Я уже завещал свое тело для инфокурсов, что им от меня еще надо?

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