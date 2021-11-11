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Новости
Артём Мазанов

Россиянина Александра Жукова приговорили в США к десяти годам тюрьмы за мошенничество с рекламой в интернете Статьи редакции

По данным Минюста, Жуков называл себя «королем обмана».

Суд Бруклина (район Нью-Йорка) также обязал признанного виновным в кибермошенничестве 41-летнего Александра Жукова выплатить штраф в размере 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Минюст США.

С 2014 по 2016 год Жуков управлял сетью Media Methane, которая получала деньги за размещение рекламных видео на сайтах, но создавала видимость активности пользователей, используя ботов для накрутки просмотров. Ролики также загружали на пустые сайты, подменяя домены более шести тысяч изданий, в числе которых New York Times, New York Post и New York Daily News.

Минюст США рассказал, что боты имитировали поведение реальных пользователей: имитировали движение мыши, прокручивали страницы, запускали и останавливали видео, обходили капчи, принимали файлы cookie и якобы авторизовались в соцсетях. Жуков также арендовал более 765 тысяч IP-адресов, чтобы создать впечатление, будто они принадлежат реальным пользователям в США.

По версии следствия, Жуков и его сообщники мошенническим путём похитили более 7 миллионов долларов у представителей индустрии цифровой рекламы в США. Россиянин присвоил себе более 4,8 миллиона долларов. Сам Жуков заявлял, что не вводил клиентов в заблуждение: они знали, что просмотры накручиваются. По словам россиянина, клиенты хотели повысить количество рекламных объявлений.

Жукова задержали в Болгарии по запросу американских властей в 2018 году, а затем экстрадировали в США. Помимо него, обвинения предъявили россиянам Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву, а также гражданам Казахстана Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов.

#новости #право #сша #мошенничество

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Тактический Даниль

Прям классика: знаешь что против тебя шьют дело США, тусуешься в Болгарии, Кипре, Австралии, любой стране НАТО.

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9
Дмитрий Григорьев

Король обмана оказался самозванцем.

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2
Тактический Даниль

так а всё равно поймают, че прятаться

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0
Тактический Даниль

Мне казалось, если у тебя есть несколько лямов баксов (почти5) и тебя ищут штаты, то самое адекватное — съебать в Россиюшку, где-нить в подмосковье купить домик за лям баксов и жить в кайф.

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0
Тактический Даниль

Какую Россию? Все бегут в ОАЭ или Ливан

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0
Тактический Даниль

у местных появятся вопросики откуда у тебя несколько лямов и не хочешь ли ты ими поделиться

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0
Тактический Даниль

Местные миллиарды баксов наликом хранят, для них чел с 5кк что для айтишника охранник в пятерочке)

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0
Тактический Даниль

По данным Минюста, Жуков называл себя «королем обмана»

Локи, ты ли это?

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4
Тактический Даниль

Жукова задержали в Болгарии

Болгары восхитились

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9
Funny Kaplan

восхищенно задержали

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1
Жабка

Да какая рекламодателям разница куда деньги выкидывать. Они же покупают рекламу у мелких Инстаграм блогеров с накрутками, чем тут хуже.

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2
Закомплексованная Душа

Теплое с мягким

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0
робот-бёрдвотчер

Ждём антисанкций?

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2
Илья Глушков

А как же Королева Обмана (onecoin), она тоже там в Болгарии что ли?

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Антигравитационный торт

комитету приготовиться

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Fabio Grando

Так он же гений ред.

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