По данным Минюста, Жуков называл себя «королем обмана».

Суд Бруклина (район Нью-Йорка) также обязал признанного виновным в кибермошенничестве 41-летнего Александра Жукова выплатить штраф в размере 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Минюст США.

С 2014 по 2016 год Жуков управлял сетью Media Methane, которая получала деньги за размещение рекламных видео на сайтах, но создавала видимость активности пользователей, используя ботов для накрутки просмотров. Ролики также загружали на пустые сайты, подменяя домены более шести тысяч изданий, в числе которых New York Times, New York Post и New York Daily News.

Минюст США рассказал, что боты имитировали поведение реальных пользователей: имитировали движение мыши, прокручивали страницы, запускали и останавливали видео, обходили капчи, принимали файлы cookie и якобы авторизовались в соцсетях. Жуков также арендовал более 765 тысяч IP-адресов, чтобы создать впечатление, будто они принадлежат реальным пользователям в США.

По версии следствия, Жуков и его сообщники мошенническим путём похитили более 7 миллионов долларов у представителей индустрии цифровой рекламы в США. Россиянин присвоил себе более 4,8 миллиона долларов. Сам Жуков заявлял, что не вводил клиентов в заблуждение: они знали, что просмотры накручиваются. По словам россиянина, клиенты хотели повысить количество рекламных объявлений.

Жукова задержали в Болгарии по запросу американских властей в 2018 году, а затем экстрадировали в США. Помимо него, обвинения предъявили россиянам Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву, а также гражданам Казахстана Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов.