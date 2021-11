С 2014 по 2016 год Жуков управлял сетью Media Methane, которая получала деньги за размещение рекламных видео на сайтах, но создавала видимость активности пользователей, используя ботов для накрутки просмотров. Ролики также загружали на пустые сайты, подменяя домены более шести тысяч изданий, в числе которых New York Times, New York Post и New York Daily News.