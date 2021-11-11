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Новости
Sasha Shambilova

Минюст США подал иск к Uber из-за дискриминации людей с инвалидностью Статьи редакции

По данным ведомства, компания не скорректировала тарифы и время бесплатного ожидания для тех, кто не может быстро сесть в машину.

В иске Минюст США отмечает, что период бесплатного ожидания составляет всего две минуты, а людям с инвалидностью может потребоваться больше времени, например, если они пользуются инвалидными колясками. Об этом сообщает Reuters.

По мнению ведомства, Uber нарушает закон «О содействии людям с инвалидностью» (Americans With Disabilities Act). Минюст просит Окружной суд Сан-Франциско. обязать компанию изменить тарифы и выплатить компенсацию тем, кто подвергся незаконным сборам.

Люди с инвалидностью заслуживают равного доступа ко всем сферам общественной жизни, включая частные транспортные услуги, предоставляемые такими компаниями как Uber. Это мощный сигнал, что Uber не может наказывать пассажиров с инвалидностью просто потому, что им нужно больше времени, чтобы сесть в машину.

Кристен Кларк
помощник генерального прокурора из отдела гражданских прав Минюста США

Представители Uber заявили, что у них есть специальные тарифы для маломобильных граждан и для тех, кому нужна помощь с посадкой и высадкой. Они не включают плату за ожидание. Кроме того, в компании подчеркнули, что автоматически возвращают выплату за ожидание тем, кто указал статус пассажира с инвалидностью. До этого, отметили в Uber, деньги. возвращали по запросу.

#новости #сша #uber

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Антигравитационный торт

Люди с инвалидностью заслуживают равного доступа ко всем сферам общественной жизни

так он и был равный, 2 минуты ожидания для всех

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17
Тактический Даниль

Они имеют в виду справа

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6
капитал прожиточного минимума

На картинке слева всем было норм (кроме инвалида, но хз на что он рассчитывал возле забора), на правой пиздец — одно неловкое движение и инвалидом станет еще и ребёнок, ну или чел с коляской покатится спиной назад и переломается.

Только здоровому мужчине норм в обоих вариантах, выглядит как повод триггернуться…

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1
Тактический Даниль

Fhjsj

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0
Тактический Даниль

Fsdjd

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0
Anton Golovanov

Такой же равный, как понастроить везде лестниц.

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5
Тактический Даниль

Fjjjs

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0
Тактический Даниль

Ddd

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0
Luchano Spaguetti

Лучше бы инфраструктуру для инвалидов, тех же колясочников, строили. У нас в стране на пандусы даже скалолаз не заберется. А если съезжать, то блять со скоростью звука, стирая ладони при торможении.
Молчу про отсутствие подобных средств в самих зданиях/домах.

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0
Anton Golovanov

Боюст, что Минюст США в отношении качества пандусов в России бессилен.

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16
Luchano Spaguetti

Да я еблан, в шары ебусь и люблю Рашку приплетать
сука

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7
Тактический Даниль

а если я не могу оторваться от тж и поэтому не успеваю выйти пока бесплатное ожидание, мне полагается компенсация?

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2
Тактический Даниль

это уже умственная отсталость

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9
Тактический Даниль

или наоборот слишком начитанный, столько комментариев

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2
Пётр Козлов

Инвалидность на лицо, требуй компенсации

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0
Борис Уткин

Ни один инвалид не догадался выйти раньше или заранее? По мозгу чтоль инвалиды?

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–6
Anton Golovanov

Говорится о том, что за время ожидания в 2 минуты инвалид может не успеть сесть в машину. Даже если он уже на месте. При чем тут вообще раньше выйти?

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8
Борис Уткин

Не очень понимаю как это выглядит. У них вроде в этом плане всё гораздо лучше чем у нас, машины с посадкой для инвалидов специальные

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0
Тактический Даниль

Камон чел, у нас прогрессивное общество. Каждый выходит, когда хочет.

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0
Борис Уткин

Ну я тоже могу выйти через 15 минут после приезда такси, он поездку отменит нахуй и с меня деньги спишутся. Я получается тоже угнетен? Не уважают мои права на долгие сборы на работу

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0
Борис Уткин

Энивей, 2 минуты ожидания - априори говно, это очень мало. Надо расширять, но для всех, а не для очередных отдельных малочисленных групп граждан

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0
Тактический Даниль

Минюст здорового человека?

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1
робот-бёрдвотчер

А дискриминация к псинам на лавке, которые не заказывают такси?

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1
Тактический Даниль

Люди с инвалидностью хранят мой мир
Люди с инвалидностью хотят добра
Чтобы я работал и семью кормил
Чтобы по дворам смеялась детвора

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0
Danila Karpyzin

?

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0
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