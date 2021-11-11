Минюст США подал иск к Uber из-за дискриминации людей с инвалидностью Статьи редакции
По данным ведомства, компания не скорректировала тарифы и время бесплатного ожидания для тех, кто не может быстро сесть в машину.
В иске Минюст США отмечает, что период бесплатного ожидания составляет всего две минуты, а людям с инвалидностью может потребоваться больше времени, например, если они пользуются инвалидными колясками. Об этом сообщает Reuters.
По мнению ведомства, Uber нарушает закон «О содействии людям с инвалидностью» (Americans With Disabilities Act). Минюст просит Окружной суд Сан-Франциско. обязать компанию изменить тарифы и выплатить компенсацию тем, кто подвергся незаконным сборам.
Представители Uber заявили, что у них есть специальные тарифы для маломобильных граждан и для тех, кому нужна помощь с посадкой и высадкой. Они не включают плату за ожидание. Кроме того, в компании подчеркнули, что автоматически возвращают выплату за ожидание тем, кто указал статус пассажира с инвалидностью. До этого, отметили в Uber, деньги. возвращали по запросу.
На картинке слева всем было норм (кроме инвалида, но хз на что он рассчитывал возле забора), на правой пиздец — одно неловкое движение и инвалидом станет еще и ребёнок, ну или чел с коляской покатится спиной назад и переломается.
Только здоровому мужчине норм в обоих вариантах, выглядит как повод триггернуться…