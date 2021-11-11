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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Электрокар Hyundai Heritage Series Grandeur, построенный в честь 35-летия флагманского седана Статьи редакции

Автомобиль сделали в стиле «ретрофутуризма», совместив эстетику 80-х с технологиями.

59 59 комментариев
3311 просмотров
Фото Hyundai

Hyundai представила второй автомобиль в серии восстановленных и модифицированных машин Heritage. Компания обновила модель седана Grandeur 1986 года, который сделали вместе с Mitsubishi. Об этом сообщается на сайте Hyundai.

Снаружи автомобиль выглядит практически так же, как и в 80-х, но в него встроили «пиксельные» светодиодные фары и фонари. Также некоторые элементы декора покрыли матовым хромом.

Фото Hyundai

Внутри машины изменили всё: встроили широкоформатные сенсорные экраны с встроенной звуковой панелью и панелью управления, поставили фоновую подсветку и крышу с эффектом зеркала. Скрытые детали включают в себя слот для хранения часов и функцию виртуального пианино.

Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai
Фото Hyundai

Концепт реализовали в единственном экземпляре. Пока его представили только в центре Hyundai Motorstudio Goyang в Сеуле. До Grandeur в серии Heritage компания представила хэтчбек Pony, первый автомобиль, который Hyundai экпортивала из Южной Кореи.

Grandeur 1986 года Фото Hyundai

#автомобили #концепт #hyundai

59 59 комментариев
1
62
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59 комментариев
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Тиджей

красивое

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49
АТВ

Ждём от Тойоты в кузове Марк 2

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10
Кирилл Карпенко

Можем не дождаться, поскольку тойота активно против электромобилей
https://www.greenpeace.org/eastasia/press/7006/toyota-ranks-last-among-global-carmakers-for-decarbonization-greenpeace-report/

Toyota ranked worst among global carmakers for…
TOKYO, 4 November, 2021 - New research from Greenpeace East Asia analyzed the world's top 10…
www.greenpeace.org
Ответить
0
lovemyonahole

Хм, нужно рассматривать тогда Тойоту к покупке.

Ответить
1
АТВ

Ну тогда просто пусть выпустят Марк 2 с левым рулём специально для фанатов)

Ответить
0
Тактический Даниль

люблю такие шутки, обмылки надоели

Ответить
7
испанский смех

ретро-футуризм это про 50-60е года, а не 80е

Ответить
6
Лига порвах

2001-2007

Ответить
3
испанский смех

rip

Ответить
0
Тактический Даниль

Сначала показалось что приборка на русском из-за шрифта

Ответить
6
Максим Бармин

One kilometr, tovarisch.

Ответить
0
Тактический Даниль

Автомобиль сделали в стиле «ретро-футуризма», совместив эстетику 80-х с технологиями.

А надо было совместить технологии 80х с эстетикой футуризма

Ответить
4
ИгорьOK

Лада?

Ответить
1
Тактический Даниль

Такую даже я взял бы

Ответить
3
Тактический Даниль

Жаль что я бомж

Ответить
3
Тактический Даниль

Почему даже. Не любишь электромобили, Киа-Хёндэ или сами автомобили??

Ответить
0
Тактический Даниль

На автомобили в целом похуй, кроме красивых старых тачек. Я бы просто смотрел на такие, или катался по двору)

Ответить
3
Тактический Даниль

так получается не похуй на автомобили

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0
Тактический Даниль

Похуй, я в них ничего не понимаю

Ответить
0
Тактический Даниль

На автомобили в целом ПОХУЙ, КРОМЕ красивых старых тачек

я вижу здесь противоречие
я в них ничего не понимаю

это никак не влияет на отношение к ним

Ответить
0
Тактический Даниль

В целом похуй, но старые красивые нравятся. Где тут противоречие, ты узбек что ли?

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0
Тактический Даниль

ух сука не зли меня, я сегодня в 5:50 проснулся

Ответить
0
Тактический Даниль

иди ещё поспи, может тупить перестанешь

Ответить
0
Тактический Даниль

Привет

Ответить
0
Тактический Даниль

привет

Ответить
1
Тактический Даниль

Когда съебешь в США?

Ответить
0
Тактический Даниль

а я уже там 😏

Ответить
0
Тактический Даниль

Фото

Ответить
0
Тактический Даниль
Ответить
0
Тактический Даниль
Ответить
0
Тактический Даниль

Так фоток багажника не было, как ты решил что она тебе понравилась

Ответить
0
Neketa Fo

Господь, как же охуительно!

Ответить
3
Тактический Даниль

Даламейн напомнило

Ответить
2
Тактический Даниль
Ответить
2
aliftin

Нужно такое модами в киберпанк добавлять.

Ответить
2
Тактический Даниль

ЕБАТЬ

Ответить
2
Илья Щибрик

Господи, как же охуенно.

Ответить
2
Владимир Керенский

Сука, ну когда уже начнут опять делать машины в подобном дизайне. Нынешнее унылое говно заебало.

Ответить
2
Лига порвах

Че там по безопасности такой морды

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1
Forrest_Dumb

Тоже что и по аэродинамике, наверное. Хотя вон, посоны до сих пор могут купить себе новый гелик.

Ответить
3
Ёршик Золотой

Ждем ответ от АвтоВаза.

Ответить
0
Тактический Даниль
Ответить
3
Слава Инженеров
Ответить
1
Forrest_Dumb

Лада-седан-баклажан?

Ответить
0
Чудом Выжил

@Уютный Багажник к ответу кобанчиком, ать два

Ответить
0
Тактический Даниль

Электро Нива была бы збс

Ответить
–2
Тактический Даниль

в него встроили «пиксельные» светодиодные фары

Гыгыгы, 80ые, пиксели.

Ответить
1
Горьковский Архимагос Доминус

Это же стартовая тачка из Киберпанка)

Ответить
1
Big Lebowski

Жалкая копия

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1
Тактический Даниль

а че, до россии оно не доедет да

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0
Тактический Даниль

хуево!

Ответить
0
Александр Жмака

вы хёндэ продаёте?

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0
Man Overboard

Сразу фильм «Время» вспомнился

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0
Kyle Higgins

Люди в черном подъехали

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0
Alex Kostin

Ну блять еще одни.. Просто повторить старый дизайн, это уже ретрофутуризм?

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0
Павел Макров

ебать как же круто

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0
Тактический Даниль

Выглядит охуенно, почему то сразу вспомнил машину с фильма Время

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0
Lofoten Forsake

Простой но очень хороший дизайн. Выглядит лучше новых BMW.

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0
user37437

Пушка!

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0
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