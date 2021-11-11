Фото: Электрокар Hyundai Heritage Series Grandeur, построенный в честь 35-летия флагманского седана Статьи редакции
Автомобиль сделали в стиле «ретрофутуризма», совместив эстетику 80-х с технологиями.
Hyundai представила второй автомобиль в серии восстановленных и модифицированных машин Heritage. Компания обновила модель седана Grandeur 1986 года, который сделали вместе с Mitsubishi. Об этом сообщается на сайте Hyundai.
Снаружи автомобиль выглядит практически так же, как и в 80-х, но в него встроили «пиксельные» светодиодные фары и фонари. Также некоторые элементы декора покрыли матовым хромом.
Внутри машины изменили всё: встроили широкоформатные сенсорные экраны с встроенной звуковой панелью и панелью управления, поставили фоновую подсветку и крышу с эффектом зеркала. Скрытые детали включают в себя слот для хранения часов и функцию виртуального пианино.
Концепт реализовали в единственном экземпляре. Пока его представили только в центре Hyundai Motorstudio Goyang в Сеуле. До Grandeur в серии Heritage компания представила хэтчбек Pony, первый автомобиль, который Hyundai экпортивала из Южной Кореи.
Можем не дождаться, поскольку тойота активно против электромобилей
https://www.greenpeace.org/eastasia/press/7006/toyota-ranks-last-among-global-carmakers-for-decarbonization-greenpeace-report/