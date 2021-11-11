Правительство России разработало два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции
Меры будет действовать до июня 2022 года. Поправки ещё не внесли.
Российские власти разработали законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства. Информацию подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
По словам одного из собеседников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Законопроект подразумевает следующие нововведения:
- До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки;
- Медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток;
- Порядок посещения общественных мест привитых иностранными вакцинами отдельно установит главный санитарный врач.
Решения о введении QR-кодов будут принимать регионы. Меры будут действовать до июня 2022 года. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.
Как утверждают два источника РБК, второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта:
- На междугородных и международных рейсах водятся обязательные QR-коды о прививке, перенесённом заболевании или документально подтвержденный медотвод;
- Предполагается, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство;
- Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту;
- Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство.
Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.
Оба законопроекта готовят к внесению в Госдуму. Вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.