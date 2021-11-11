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Новости
Яна Ломакина

Правительство России разработало два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции

Меры будет действовать до июня 2022 года. Поправки ещё не внесли.

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Российские власти разработали законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства. Информацию подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

По словам одного из собеседников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Законопроект подразумевает следующие нововведения:

  • До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки;
  • Медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток;
  • Порядок посещения общественных мест привитых иностранными вакцинами отдельно установит главный санитарный врач.

Решения о введении QR-кодов будут принимать регионы. Меры будут действовать до июня 2022 года. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Как утверждают два источника РБК, второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта:

  • На междугородных и международных рейсах водятся обязательные QR-коды о прививке, перенесённом заболевании или документально подтвержденный медотвод;
  • Предполагается, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство;
  • Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту;
  • Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство.

Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовят к внесению в Госдуму. Вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.

#новости #covid19 #вакцинация

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Мистер Андерсон

пидорасы. пидорасины.

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Тактический Даниль

закон «О санитарно-вахтёрологическом благополучии населения».

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Тиджей

программа "бан каждому пользователю"

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Тактический Даниль

Разбан только по qr.

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Тактический Даниль

Да йобана

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aliftin

Нужно сразу новое министерство разрабатывать. Кто это все проверять будет? А так набрать ребят, одеть на них форму, выдать дубинки и пусть ходят проверяют. Годная тема.

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Тактический Даниль

У нас на рынке грузчиков обязали этой хуйнёй заниматься

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Тактический Даниль

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17)

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Владислав Микк

пора

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Закомплексованная Душа

Через год тату перебивать?

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Владислав Микк

так места полно

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Закомплексованная Душа

Давно пора

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Тактический Даниль

Кибергулаг или полное уничтожение населения опаснейшим вирусом ковид????

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Ёршик Золотой

Сучаааары!!! Мой qr код слетел, а реквакцинация только на декабрь. Бляди. Билеты кстати хер сдашь, если страховку не оплачивал.

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Это плохо! Наша украинская пидорасня то же самое сделает (

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–1
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