Меры будет действовать до июня 2022 года. Поправки ещё не внесли.

{"id":472922,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah&title=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah&text=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah&text=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472922-pravitelstvo-rossii-soobshchilo-o-razrabotke-dvuh-zakonoproektov-o-vvedenii-qr-kodov-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 5491 просмотров Слушать

Российские власти разработали законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства. Информацию о проработке проектов подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

По словам одного из собеседников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Законопроект подразумевает следующие нововведения:

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки;

Медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток;

Порядок посещения общественных мест привитых иностранными вакцинами отдельно установит главный санитарный врач.

Решения о введении QR-кодов будут принимать регионы. Меры будут действовать до июня 2022 года. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Как утверждают два источника РБК, второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта:

На междугородных и международных рейсах водятся обязательные QR-коды о прививке, перенесённом заболевании или документально подтвержденный медотвод;

Предполагается, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство;

Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту;

Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство.

Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.