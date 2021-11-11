Правительство России сообщило о разработке двух законопроектов о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции
Меры будет действовать до июня 2022 года. Поправки ещё не внесли.
Российские власти разработали законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства. Информацию о проработке проектов подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
По словам одного из собеседников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Законопроект подразумевает следующие нововведения:
- До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки;
- Медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток;
- Порядок посещения общественных мест привитых иностранными вакцинами отдельно установит главный санитарный врач.
Решения о введении QR-кодов будут принимать регионы. Меры будут действовать до июня 2022 года. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.
Как утверждают два источника РБК, второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта:
- На междугородных и международных рейсах водятся обязательные QR-коды о прививке, перенесённом заболевании или документально подтвержденный медотвод;
- Предполагается, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство;
- Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту;
- Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство.
Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.
Оба законопроекта готовят к внесению в Госдуму. Вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.
А че не так? Ну обосрались с уговорами народа к вакцинированию, ну не привился Путин на публику, признавать ошибки и вознаграждать народ хотя бы деньгами? Это не наш путь. Можно же забесплатно принудительно заставить это делать с помощью админресурса. (по собственному опыту только сработало, иначе уволили бы)
Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту
Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство
Ору. Т.е никого не ебет здоров ты или нет, главное чтобы сделал прививку
По закону, никто не может просто так, перекладывать деньги из бюджета себе в карман.
Поэтому, им постоянно приходится выдумывать разны схемы. Госзакупки на фирмы подставные. Тендеры там всякие.
А тут такая замечательная возможность подвернулась.
Можно назначить цену в 7 баксов за укол и осваивать бюджетик.
Только шло слишком медленно, когда они сказали, что ревакцинация нужна раз в год. Решили сделать раз в пол года. Чтобы поток ускорился.
Путь праведника труден, ибо препятствуют ему самолюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь кто во имя благосердия и доброй воли своей ведет слабых через долину тьмы, ибо именно он есть тот, кто печется о братьях своих и возвращает сынов заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми кто замыслил повредить и отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя.
По-моему тут есть одна "небольшая" проблема - многие люди сами не в курсе, есть у них медотвод или нет, потому что у нас мало кто сдает анализы крови в целом в жизни и перед прививкой (даже самые простые). Людей, например, с повышенными тромбоцитами довольно-таки много (чем старше, тем больше). Получается, что им придется делать каждый раз ПЦР за 1 тысячу рублей, чтобы проехать в автобусе?
Комментарий удален