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Новости
Яна Ломакина

Правительство России сообщило о разработке двух законопроектов о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции

Меры будет действовать до июня 2022 года. Поправки ещё не внесли.

134 134 комментария
5491 просмотров

Российские власти разработали законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства. Информацию о проработке проектов подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

По словам одного из собеседников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Законопроект подразумевает следующие нововведения:

  • До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки;
  • Медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток;
  • Порядок посещения общественных мест привитых иностранными вакцинами отдельно установит главный санитарный врач.

Решения о введении QR-кодов будут принимать регионы. Меры будут действовать до июня 2022 года. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Как утверждают два источника РБК, второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта:

  • На междугородных и международных рейсах водятся обязательные QR-коды о прививке, перенесённом заболевании или документально подтвержденный медотвод;
  • Предполагается, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство;
  • Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту;
  • Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство.

Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовят к внесению в Госдуму. Вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.

#новости #covid19 #вакцинация

134 134 комментария
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134 комментария
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Мистер Андерсон

пидорасы. пидорасины.

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38
Александр Федоров

А че не так? Ну обосрались с уговорами народа к вакцинированию, ну не привился Путин на публику, признавать ошибки и вознаграждать народ хотя бы деньгами? Это не наш путь. Можно же забесплатно принудительно заставить это делать с помощью админресурса. (по собственному опыту только сработало, иначе уволили бы)

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–1
Doktor Streyndzhlav

Так сработало же. Ты бы и за деньги наверняка не пошел.

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1
Александр Федоров

Но если кто ещё не сделал прививку, то узнайте состав вакцины которой будете колоться. Чтобы не было аллергии. А также не уходите от пункта вакцинации сразу после прививания, если чет и должно случиться, то только возле него. Иначе всем будет на вас пох.

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–3
7 комментариев
Doktor Streyndzhlav

Почему?

Ответить
–2
Рыжий

Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолёте по отрицательному ПЦР-тесту

Аналогичная возможность будет для граждан России, не имеющих QR-кодов, но только до даты, которую установит правительство

Ору. Т.е никого не ебет здоров ты или нет, главное чтобы сделал прививку

Ответить
21
АТВ

Главное сделать ПРАВИЛЬНУЮ прививку!

Ответить
11

Комментарий удален

ИгорьOK

По закону, никто не может просто так, перекладывать деньги из бюджета себе в карман.
Поэтому, им постоянно приходится выдумывать разны схемы. Госзакупки на фирмы подставные. Тендеры там всякие.
А тут такая замечательная возможность подвернулась.
Можно назначить цену в 7 баксов за укол и осваивать бюджетик.
Только шло слишком медленно, когда они сказали, что ревакцинация нужна раз в год. Решили сделать раз в пол года. Чтобы поток ускорился.

Ответить
5
Дмитрий Шубкин

Ну да. Сейчас даже если у тебя дома кто-то заболел, но у тебя есть прививка - пиздуй работать и людей заражать.

Ответить
3
Задумчивой Кот

Ладно просто дома. Я уже видел долбаебов которые явно сами заболев перлись в офис. "А че, я же привит, это обычное орв у меня."

Ответить
3
Задумчивой Кот

О, ты начинаешь что то понимать Нео)))

Ответить
2
АТВ

Так это всегда так. Когда это касается уже тебя, ты начинаешь чесаться. А поздно уже. Все в матрице !

Ответить
2
Тактический Даниль

Always has been

Ответить
0
Тактический Даниль

закон «О санитарно-вахтёрологическом благополучии населения».

Ответить
19
Тиджей

программа "бан каждому пользователю"

Ответить
4
Тактический Даниль

Разбан только по qr.

Ответить
3
АТВ

Е-бан

Ответить
2
АТВ

Важность "сесурити" выросла в разы

Ответить
1
Тактический Даниль

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17)

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13
испанский смех

Путь праведника труден, ибо препятствуют ему самолюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь кто во имя благосердия и доброй воли своей ведет слабых через долину тьмы, ибо именно он есть тот, кто печется о братьях своих и возвращает сынов заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми кто замыслил повредить и отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя.

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7
ИгорьOK

А теперь, достань из пакета мой бумажник. На нём написано "Ахуенный пацан"!

Ответить
1
3 комментария
Дмитрий Григорьев

Голосом Пучкова

Ответить
0
Тактический Даниль

Уже даже реагировать на такое не хочется. Устал за эти 1.5 года. Тыкаются туда сюда, а всегда только хуже делают.

Ответить
13
Дмитрий Григорьев

Классический цугцванг. В который регулярно попадают гроссмейстеры из правительства.

Ответить
2
Тактический Даниль

главный девиз: чем хуже, тем лучше

Ответить
1
Тактический Даниль

НАЛОГИ С КОГО СОБИРАТЬ БУДУТ??

Ответить
0
4 комментария
Sergey Feiler

Пиздец тебе бизнес

Ответить
7
испанский смех

по тестированию на ПЦР

Ответить
1
АТВ

Эти щас руки потирают

Ответить
0
Тактический Даниль

Кибергулаг или полное уничтожение населения опаснейшим вирусом ковид????

Ответить
3
испанский смех

Полное прекращение работы Telegram в России.

Ответить
5
Сознательный франт

опаснейшим вирусом ковид

два дня головной боли, неделя температуры и отсутствия вкуса

опаснейшим вирусом

Ответить
–3
Тактический Даниль

Там говорят еще айсикью падает, походу не врут

Ответить
0
Тактический Даниль

Ну а как, освоенные гамалеей полтора ярда нужно окупать

Ответить
5
Пётр Козлов

Чтобы вылететь из России нужно будет тут предъявлять QR код о местной вакцине, чтобы влететь в ЕС, нужно иметь прививку, одобренную там. Чота многовато прививок на единицу времени нужно сделать, чтобы путешествовать

Ответить
5
Ёршик Золотой

Сучаааары!!! Мой qr код слетел, а реквакцинация только на декабрь. Бляди. Билеты кстати хер сдашь, если страховку не оплачивал.

Ответить
4
Фейхтвангер

Что значит "слетел"?

Ответить
1
Ху Эмай

Почему ревакцинация на Декабрь? Разве нельзя сходить и кольнуться по желанию?

Ответить
0
Павел Макров

Можно, хз о чем он

Ответить
1
Дмитрий Горбенко

у тебя когда билет в Сочи? успеешь ты слетать, раньше января вряд ли введут

Ответить
0
Надежда Егошина

Аналогично, ревакцинация только на декабрь запись есть, и то в платную клинику…. Пиздец, с такими новостями хер знает что вообще в декабре будет, будет ли вакцина…..

Ответить
0
Тактический Даниль

Отъедьте на 50км от Москвы.

Ответить
0
Илья Красюков

Если QR слетел восьмого, писать в техподдержку. Мой вернулся в тот же день часам к 12 дня

Ответить
0
Егор Ниглов

По-моему тут есть одна "небольшая" проблема - многие люди сами не в курсе, есть у них медотвод или нет, потому что у нас мало кто сдает анализы крови в целом в жизни и перед прививкой (даже самые простые). Людей, например, с повышенными тромбоцитами довольно-таки много (чем старше, тем больше). Получается, что им придется делать каждый раз ПЦР за 1 тысячу рублей, чтобы проехать в автобусе?

Ответить
3
Тактический Даниль

Неправильно.
За 1500 рублей.

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Давно пора

Ответить
–3
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не прививались, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
–8
Сталин спас Россию

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но

Поэтому поддерживаю!

Типичный левачок

Ответить
6
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не зиговали, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
1
Сознательный франт

Тут соглы!

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

силовым методом

Как еще граждан заставить привиться-то?

Ответить
1
Александр Соколовский

Не врать гражданам и предлагать бонусы за вакцинацию, а не брать в заложники запретами и куаркодами.

Ответить
0
3 комментария
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не ставили мне плюсы, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
1
Ваша Закладко

в сборник паст

Ответить
0
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не голосовали за путина, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
0
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не записались на отсос у губернатора, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
0
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не рожали, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
0
Тактический Даниль

Жаль, конечно, что всё опять силовым методом. Но с другой стороны, граждане как не покупали гособлигации, так и не собираются, а с этим нужно что-то делать. Поэтому поддерживаю!

Ответить
0
aliftin

Нужно сразу новое министерство разрабатывать. Кто это все проверять будет? А так набрать ребят, одеть на них форму, выдать дубинки и пусть ходят проверяют. Годная тема.

Ответить
2
Тактический Даниль

У нас на рынке грузчиков обязали этой хуйнёй заниматься

Ответить
1
Forrest_Dumb

Будут проверять куар-коды ломом?

Ответить
0
1 комментарий
Тактический Даниль

Так росгвардия зачем

Ответить
1
Ваша Закладко

уже же имплементируют наверняка

Ответить
1
Владислав Микк

пора

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Через год тату перебивать?

Ответить
3
Тактический Даниль

через 6 месяцев. Сменят скоро срок.

Ответить
3
19 комментариев
Владислав Микк

так места полно

Ответить
1
1 комментарий
АТВ

Цой пророк был, окаызвается

Ответить
0
Маринеску

Даже не открывая фулл видно, что наклейка, а не тату.

Ответить
0
1 комментарий
Тактический Даниль

Да йобана

Ответить
2
Александр Соколовский

Законопроект об отключении от системы жизнеобеспечения коматозных пациентов без QR-кодов будет?

Ответить
2

Комментарий удален

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Это плохо! Наша украинская пидорасня то же самое сделает (

Ответить
0
sahk.com

Так у вас рекорд по антиваксерам в европе

Ответить
–1
7 комментариев
испанский смех

братья на век

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Кац и его 6 прививок жпг

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1

Комментарий удален

2 комментария
zyxel upsov

ЯННП, а сейчас тогда на каком основании QR коды работают?

Ответить
1
1 комментарий

Комментарий удален

Vladimir Chepushtanov

Суки

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1
АТВ

Социальный рейтинг, короче

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0
Semen Semenov

Заплатить за прививку по 30к, все бы сразу сделали.

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0
3 комментария
Mikki Rurk

Сколько еще этот пиздец будет твориться

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0
1 комментарий
Антон Лисин

"а не погонять ли нам хуйца"

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0
Тактический Даниль
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0
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