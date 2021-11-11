«Аэрофлот» обвиняют в перевозке мигрантов в Белоруссию. В авиакомпании это отрицают, а ЕС хочет ввести санкции. Главное Статьи редакции
В российском МИДе заявили, если санкции введут, то Россия может запретить полёты западных авиакомпаний над своей территорией.
8 ноября Bild немецкий таблоид сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых структурах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию. По версии собеседников издания, за последние шесть недель они перевезли около шести тысяч мигрантов.
Спустя сутки турецкая авиакомпания заявила, что непричастна к нелегальному передвижению мигрантов, в том числе через Белоруссию, и назвала все обвинения СМИ «безосновательными».
10 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают санкции против «Аэрофлота» — если их введут, то включат в новый пакет ограничений в отношении Белоруссии. Источник подтвердил, что такие меры связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Точной даты введения новых санкций нет, но, по версии собеседника Bloomberg, ЕС может объявить о них в начале декабря, совместно с США и Великобританией.
О возможных санкциях рассказало и издание Politico. В первую очередь их могут ввести против белорусского национального перевозчика «Белавиа», а также российских авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, которые выполняют рейсы в Минск. По информации издания, все компании, включённые в санкционные списки, обвинят в «торговле людьми».
На такое возможное решение ЕС отреагировал заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров. Он заявил, что в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полётов западных авиакомпаний над своей территорией. Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко отметил, что «до санкций дело может не дойти».
При этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина утверждает, что у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Какая именно, он не уточнил.
11 ноября «Аэрофлот» отреагировал на обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию. В авиакомпании заявили, что они не выполняют регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту «Стамбул — Минск». Представители «Аэрофлота» сообщили, что «информация, которая появилась ранее, не соответствует действительности».
Также в «Аэрофлоте» рассказали РБК, что намерены обратиться в суд из-за публикаций западных изданий, которые «могут негативно сказаться на финансовой деятельности авиакомпании». В компании не уточнили, кому именно направят судебный иск — Bloomberg, Bild или Politico.
8 ноября возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.
Польша на границе с Белоруссией разместила около 15 тысяч военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.
Не, ну вот эти самые мигранты же легально попали в Беларусь, так?
У них были загранпаспорта и туристические визы.
Просто батька дуркует. Он их специально пригнал к польской границе, чтобы те там соорудили лагерь и пытались прорваться в Польшу.
Пишут, что их около 4 тыс. человек.
Дак и вот. Батька устроил провокацию, вместо того, чтобы делать правильно.
То есть, построить лагерь для размещения 4000 чел, кормить их, в то время, как миграционная служба Беларуси не отработает каждого из них.
Наверняка, туристические визы истекли. То-есть, у них уже нет легального основания находиться в Беларуси. Тогда, берёшь и организовываешь чартерные рейсы в столицы всех государств, откуда взялись мигранты. И вывозишь их обратно.
Минуточку, Белавиа под санкциями.
Но, для благого дела - депортации нелегалов, думаю, санкции могли бы на время с Белавиа и снять.