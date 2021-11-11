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Новости
Сергей Исенеков

«Аэрофлот» обвиняют в перевозке мигрантов в Белоруссию. В авиакомпании это отрицают, а ЕС хочет ввести санкции. Главное Статьи редакции

В российском МИДе заявили, если санкции введут, то Россия может запретить полёты западных авиакомпаний над своей территорией.

49 49 комментариев
2761 просмотров
Самолёт «Аэрофлота» в Национальном аэропорту Минска Фото Sputnik

8 ноября Bild немецкий таблоид сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых структурах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию. По версии собеседников издания, за последние шесть недель они перевезли около шести тысяч мигрантов.

Спустя сутки турецкая авиакомпания заявила, что непричастна к нелегальному передвижению мигрантов, в том числе через Белоруссию, и назвала все обвинения СМИ «безосновательными».

10 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают санкции против «Аэрофлота» — если их введут, то включат в новый пакет ограничений в отношении Белоруссии. Источник подтвердил, что такие меры связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Точной даты введения новых санкций нет, но, по версии собеседника Bloomberg, ЕС может объявить о них в начале декабря, совместно с США и Великобританией.

О возможных санкциях рассказало и издание Politico. В первую очередь их могут ввести против белорусского национального перевозчика «Белавиа», а также российских авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, которые выполняют рейсы в Минск. По информации издания, все компании, включённые в санкционные списки, обвинят в «торговле людьми».

Мигранты на белорусско-польской границе Фото «Белсат»

На такое возможное решение ЕС отреагировал заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров. Он заявил, что в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полётов западных авиакомпаний над своей территорией. Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко отметил, что «до санкций дело может не дойти».

При этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина утверждает, что у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Какая именно, он не уточнил.

11 ноября «Аэрофлот» отреагировал на обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию. В авиакомпании заявили, что они не выполняют регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту «Стамбул — Минск». Представители «Аэрофлота» сообщили, что «информация, которая появилась ранее, не соответствует действительности».

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Также в «Аэрофлоте» рассказали РБК, что намерены обратиться в суд из-за публикаций западных изданий, которые «могут негативно сказаться на финансовой деятельности авиакомпании». В компании не уточнили, кому именно направят судебный иск — Bloomberg, Bild или Politico.

8 ноября возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.

Польша на границе с Белоруссией разместила около 15 тысяч военных. Все вооружённые силы привели в боевую готовность.

Толпа мигрантов со стороны Белоруссии подошла к…
Польские власти считают происходящее провокацией, которая может привести к жертвам. Белоруссия…
tjournal.ru

#новости #польша #белоруссия #аэрофлот

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Тактический Даниль

Аэрофлот самая отвратительная авиакомпания на российском рынке. Если бы не государство, то рынок бы давно их порешал.

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21
Андрей Рядькин

Какие доебы к ним кроме монополизма?

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3
Тактический Даниль

Сервис. При прочих равных это определяющий фактор. Но у Аэрофлота ещё и шанс нарваться на SSJ 100 есть.

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7
Андрей Рядькин

Ты, по-ходу, из первого класса этихат пишешь раз аэрофлотовский сервис не нравится

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1
Тактический Даниль

Достаточно посмотреть на тот же s7, чтобы понять, что Аэрофлот охуел в край. Рвутся от негативных отзывов, хотя постоянно дают почву для их написания. Одни истории с животными чего стоят.

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11
Андрей Рядькин

чисто по моему опыту - наоборот всегда их стараюсь брать если деньги позволяют. Как то все устраивает и не было проблем. Даже деньги в 2020 вернули без геморроя

Ответить
0
Тактический Даниль

Этихад тоже хуйня, им до Эмирейтс далеко

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2
Тактический Даниль

Эмирейтс тоже так себе, вот Сингапур Эйрлайнс это восторг

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0
пепси

Самолёты хуйня, а вот яхты...

Ответить
0
пепси

Просто из первого класса

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0
Александр Доев

Блет, а эти суперджеты у них до сих пор на ходу?

Ответить
0
Богдан Топал

Ага. Летать не боюсь, но когда попался ssj, что-то не очень приятно было.

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1
Тактический Даниль

всратый дизайн

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1
Тактический Даниль

Доебы к сервису реальные. Сколько было случаев, когда животных умирали или получали травмы после перелета. я

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0
Тактический Даниль

Аэрофлот еще ладно, но их Победа это пиздец

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1
Тактический Даниль

С Победой всё понятно, это лоукостер, который ведёт себя как лоукостер, который хочет содрать денег за всё что только сможет.

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1
Тактический Даниль

Нихуя, даже Райанэйр, который дешевле, и то лучше, чем победа

Ответить
3
Андрей Рядькин

Чем?

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0
Тактический Даниль

Высокие прайсы для лоукоста, плохо обученные стюардессы, множество ограничений, по весу багажа (который ниже, чем у конкурентов). И все это сходит им с рук из-за того, что на внутреннем рынке нет конкуренции лоукостеров

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3
van der Pusch

это у победы женскую сумочку можно а рюкзачок нельзя?

Ответить
1
Тактический Даниль

да

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1
Андрей Рядькин

Ну опять все упирается в монополизм на внутреннем рынке, согласен.
Но я летал победой внутри и зарубеж(дважды), а также рейн, изи джет. И мои 5 полетов на победе были отличные, лучше чем у этих европейцев

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0
Евгений Романовски

Тем, что при посадке тебя не будет хуесосить Бурунов или Харламов, как это сделано у победы. Аштрисет как вспомню. Билет стоит вполне рыночных денег, а сервис как будто к знакомому в солярис шестым человеком в машину напросился

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0
Дмитрий Григорьев

Их лоукостер похож на настоящий, рыночный, так же, как российский капитализм похож на западный. Общие признаки вроде есть, но российский скорее срисован с карикатуры в крокодиле, если ты понимаешь, о чём я.

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0
Тактический Даниль

Очнулись. Не прошло и года, как наконец опубликовали новость. В интернетах уже давно все обсосали вдоль и поперёк.

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5
Some Dude

все обсосали вдоль и поперёк

обоссали*

Ответить
5
Тактический Даниль

И это тоже

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0
fullmetalboy48151623 .

обосрались*

Ответить
0
Тактический Даниль

В российском МИДе заявили, если санкции введут, то Россия может запретить полёты западных авиакомпаний над своей территорией.

И останутся те ещё бляди без пролётных роялти

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6
Доктор Корнелиус

Збс, и плакала наше обслуживание воздушного движения

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1
Madegghead

и без самолетов

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0
Закомплексованная Душа

Также в «Аэрофлоте» рассказали РБК, что намерены обратиться в суд из-за публикаций западных изданий, которые «могут негативно сказаться на финансовой деятельности авиакомпании». В компании не уточнили, кому именно направят судебный иск — Bloomberg, Bild или Politico.

Точно причастны ...

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6
Данислав Жуков

Аэрофлот не виноват. Как и не виновата Белавиа и Turkish Airlines.
Незаконные мигранты сами перешли границу Ирака и Беларуси.
Пешком. ред.

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5
Ху Эмай

зачем порвался?

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0
Тактический Даниль

А че туркам не введут санкции, ведь их самолеты тоже привозят курдов в Белоруссию?
а также российских авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, которые выполняют рейсы в Минск.

Ну ахуеть теперь, а Ютэйр причем тут?

Короче политическая истерия Запада и России , ничего нового

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1
Нейроникита

А можно подробнее описать схему, что конкретно не так делали АФ и ТА? Не проверяли полетные документы?

Ответить
2
Some Dude

а виноват ли калашников в миллионах смертей?

Ответить
0
Тактический Даниль

а не виноват ли боинг или эйрбас?

Ответить
4
Тактический Даниль

А не виноват ли Адам? Асуждаю

Ответить
3
Ху Эмай

конечно виноват, первый спермотоксикозник

Ответить
3
Some Dude

так давай обсудим. я бы на месте калашникова не переживал, на самом деле)

Ответить
0
Тимур Мансонуров

Не присоединились к запрету полетов в Беларусь

Ответить
0
Selfish Ledger

Их главная вина в том что он не западные компании и к ним можно применять двойные стандарты. какую нибудь Дельту или Люфтхансу никто бы никогда не нагибал.

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0
Romula Daraa

"у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Какая именно, он не уточнил."

Современная политика.

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1
Тактический Даниль

Наш дед виноват, это же очевидно.
Особенно из Варшавы.

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0
Закомплексованная Душа

регулярные и чартерные рейсы

Ну могут и не регулярные

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0
Тактический Даниль

Не, ну вот эти самые мигранты же легально попали в Беларусь, так?
У них были загранпаспорта и туристические визы.

Просто батька дуркует. Он их специально пригнал к польской границе, чтобы те там соорудили лагерь и пытались прорваться в Польшу.

Пишут, что их около 4 тыс. человек.

Дак и вот. Батька устроил провокацию, вместо того, чтобы делать правильно.
То есть, построить лагерь для размещения 4000 чел, кормить их, в то время, как миграционная служба Беларуси не отработает каждого из них.
Наверняка, туристические визы истекли. То-есть, у них уже нет легального основания находиться в Беларуси. Тогда, берёшь и организовываешь чартерные рейсы в столицы всех государств, откуда взялись мигранты. И вывозишь их обратно.

Минуточку, Белавиа под санкциями.
Но, для благого дела - депортации нелегалов, думаю, санкции могли бы на время с Белавиа и снять.

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0
Артур Логвинов

Железный занавес. Давно пора, а то заебали в демократию играть

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0
Ху Эмай

На месте этих мигрантов можем оказаться все мы.
Не хотелось бы, конечно

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–3
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