В российском МИДе заявили, если санкции введут, то Россия может запретить полёты западных авиакомпаний над своей территорией.

{"id":472968,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe","title":"\u00ab\u0410\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0412 \u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0415\u0421 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe&title=\u00ab\u0410\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0412 \u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0415\u0421 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe&text=\u00ab\u0410\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0412 \u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0415\u0421 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe&text=\u00ab\u0410\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0412 \u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0415\u0421 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0410\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0412 \u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0415\u0421 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/472968-aeroflot-obvinyayut-v-perevozke-migrantov-v-belorussiyu-v-aviakompanii-eto-otricayut-a-es-hochet-vvesti-sankcii-glavnoe","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2761 просмотров Слушать

Самолёт «Аэрофлота» в Национальном аэропорту Минска Фото Sputnik



8 ноября Bild немецкий таблоид сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых структурах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию. По версии собеседников издания, за последние шесть недель они перевезли около шести тысяч мигрантов.

Спустя сутки турецкая авиакомпания заявила, что непричастна к нелегальному передвижению мигрантов, в том числе через Белоруссию, и назвала все обвинения СМИ «безосновательными».

10 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают санкции против «Аэрофлота» — если их введут, то включат в новый пакет ограничений в отношении Белоруссии. Источник подтвердил, что такие меры связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Точной даты введения новых санкций нет, но, по версии собеседника Bloomberg, ЕС может объявить о них в начале декабря, совместно с США и Великобританией.

О возможных санкциях рассказало и издание Politico. В первую очередь их могут ввести против белорусского национального перевозчика «Белавиа», а также российских авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, которые выполняют рейсы в Минск. По информации издания, все компании, включённые в санкционные списки, обвинят в «торговле людьми».

Мигранты на белорусско-польской границе Фото «Белсат»



На такое возможное решение ЕС отреагировал заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров. Он заявил, что в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полётов западных авиакомпаний над своей территорией. Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко отметил, что «до санкций дело может не дойти».

При этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина утверждает, что у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Какая именно, он не уточнил.

11 ноября «Аэрофлот» отреагировал на обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию. В авиакомпании заявили, что они не выполняют регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту «Стамбул — Минск». Представители «Аэрофлота» сообщили, что «информация, которая появилась ранее, не соответствует действительности».

Также в «Аэрофлоте» рассказали РБК, что намерены обратиться в суд из-за публикаций западных изданий, которые «могут негативно сказаться на финансовой деятельности авиакомпании». В компании не уточнили, кому именно направят судебный иск — Bloomberg, Bild или Politico.

8 ноября возле белорусско-польской границы собрались около четырёх тысяч мигрантов. Позже они совершили попытку прорыва, однако польские пограничники применили слезоточивый газ и остановили нарушителей.