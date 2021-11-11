Минцифры сообщило об отражении рекордной по мощности кибератаки на сайт госуслуг

Её мощность превысила 680 гигабит в секунду.

Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт госуслуг. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Об отражении атаки Минцифры рассказало одновременно с сообщением о том, что работу сайта восстановили после кратковременного сбоя 11 ноября. Связан ли он с атакой 10 ноября, не уточняется. Технические специалисты выясняют причину произошедшего.

8 ноября на сайте госуслуг произошёл сбой «по техническим причинам». Пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что это произошло из-за работ, которые выполняли в спешном порядке из-за вступивших в действие требований Минздрава к новой форме сертификата о прививке.