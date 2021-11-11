Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Артём Мазанов

Минцифры сообщило об отражении рекордной по мощности кибератаки на сайт госуслуг — после двух сбоев за неделю Статьи редакции

Её мощность превысила 680 гигабит в секунду.

Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт госуслуг. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Об отражении атаки Минцифры рассказало одновременно с сообщением о том, что работу сайта восстановили после кратковременного сбоя 11 ноября. Связан ли он с атакой 10 ноября, не уточняется. Технические специалисты выясняют причину произошедшего.

8 ноября на сайте госуслуг произошёл сбой «по техническим причинам». Пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что это произошло из-за работ, которые выполняли в спешном порядке из-за вступивших в действие требований Минздрава к новой форме сертификата о прививке.

#новости #госуслуги

1374 просмотров
33 33 комментария
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Тактический Даниль

Минцифры сообщило об отражении рекордной по мощности кибератаки на сайт госуслуг

А на самом деле это люди за куар кодами и на перепись ломились

Ответить
26
Стас Фарбер

ещё мамочки за выплатами полетели

Ответить
1
Тактический Даниль

запустят пятьдесят инстансов на своих ебучих докерах а потом у них кибератаки в жопу девопсов по выходным происходят

Ответить
19
kerokero

Ни хуя не понял, но звучит забавно, поэтому держи лайк

Ответить
5
nimexeto

Контейнеры, оркестрация, лоад балансер!

Ответить
1
Тактический Даниль

моя борьба против вездесущего Docker к корп разработке

Ответить
0
Smaug The Terrible

переключись лучше на ветряные мельницы

Ответить
2
Подозрительный Кот

мотив атакующих известен? кто в здравом уме будет тратить на это силы своего ботнета?

Ответить
4
испанский смех

Обама

Ответить
8
Smaug The Terrible

Это обновление ковидных сертификатов, придурки

Ответить
5
Соколов Андрей

так ты денег не выпросишь

Ответить
3
имя и фамилия

Ну так и нехуя всем сразу лезть, в очередь ссукины дети

Ответить
0
Dmitry Sursin

Ебало программиста, который писал этот счётчик посекундных гигабайтов, представили?

Ответить
3
испанский смех

что за мощность кибер атаки и почему она измеряется в Гб/с

Ответить
1
Тактический Даниль

и кому нахуй нужны наши госуслуги

Ответить
3
Тактический Даниль

так много вопросов и так мало ответов

Ответить
3
Тактический Даниль

ждем твои через 35 минут

Ответить
1
Тактический Даниль

хватит травить

Ответить
1
Тактический Даниль

прости пожалуйста

Ответить
1
испанский смех

Обаме

Ответить
1
Тактический Даниль

Технические специалисты выясняют причину произошедшего

Инфраструктура тем временем:

Ответить
2
Georgy Marjanishvili

Кибератака тщательно спланирована и организована гражданами РФ с целью воспользоваться своими QR кодами. ред.

Ответить
1
испанский смех

русскими хакерами

Ответить
1
Ху Эмай

И ведь не проверить никак, было или нет

Ответить
1
Тактический Даниль

Отразили атаку, как будто рыцарский турнир или осада средневековой крепости ебать

Ответить
1
имя и фамилия

Прилетаю Украину

Ответить
0
Sweety bread

Ещё один шаг на пути к интранету

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

как не зайдешь так атаки идут

Ответить
0
nimexeto

Опять, блядь?

Ответить
0
Сдавайся

рекордной по мощности кибератаки

Кто-то случайно на F5 сел?

Ответить
0
nimexeto

Учитывая "мощность" атаки, как минимум Чайка.

Ответить
0
испанский смех

Юрий?

Ответить
0
nimexeto

Гагарин.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null