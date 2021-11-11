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Новости
Sasha Shambilova

Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» и журналиста телеканала из-за обвинений в домогательствах Статьи редакции

Политик требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в Останкинский суд Москвы с просьбой защитить его честь и достоинство. Иск подан против «Дождя» и журналиста Рената Давлетгильдеева. Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на исковое заявление.

Жириновский оспаривает утверждения в посте Давлетгильдеева 2018 года, в котором главу ЛДПР обвинили в сексуальных домогательствах. Журналист повторил эти заявления в эфире «Дождя» в том же году.

Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном.

Ренат Давлетгильдеев
журналист «Дождя»

Политик также утверждает, что телеканал «продолжил распространять порочащую истца информацию» в 2020 году, когда журналистка Ольга Чуракова спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву.

По мнению главы ЛДПР, утверждения о домогательствах «не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца». Жириновский хочет, чтобы «Дождь» опубликовал опровержения и возместил моральный вред в размере 10 миллионов рублей.

#новости #медиа #право

2195 просмотров
35 35 комментариев
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35 комментариев
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aliftin

Как же повезло жириновскому что в России всем поебать на то что он пидор и любит домогаться до молоденьких мальчиков.

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24
Nikita Sigachev
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11
Тактический Даниль

Ну, почему-то не было крупнного хорошего слива видоса.
То есть все такое мутненькое, по пабликам хуево расползается.

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0
Madegghead

наверняка все есть, у кого надо...
Просто он ведет себя хорошо и примерно

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1
Тактический Даниль

Ну да, но щас чо ток не сливают. Уж даже фсин.

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0
Madegghead

такое видео у более серьезных ребят хранится

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0
Some Dude

не всем. милонов бы громко кричал, что он против, но продолжал бы массировать простату)

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0
Тактический Даниль

Жириновский до кого то домогался?
Не может такого быть

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10
Тактический Даниль

У кого, в противном случае, учился бы зайчутка Слуцкий как не у старшего по партии?

Ответить
3
Закомплексованная Душа

Слуцкий по бабам

Ответить
2
Тактический Даниль

это переменные величины, уравнение одно и то же

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Зря

Ответить
0
Тактический Даниль

В сауне

Ответить
0
Тактический Даниль

Жириновский обратился в Останкинский суд Москвы с просьбой защитить его честь и достоинство.

ЧЁ защитить?

Ответить
9
Тактический Даниль

его честь и достоинство

Ответить
3
испанский смех

его честь и достоинство

Ответить
3
Тактический Даниль

его честь и достоинство

Ответить
3
Денис Пронин

его честь и достоинство

Ответить
1
nimexeto

Я вот подумал, может проблема жопы на фоне храма была в том, что это была бабская жопа? Ну и ещё в том, что в ней небыло скрепной швабры.

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Я никогда не скрывал историю про то, как после сходки в дефолт баре, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Ивахнова и отвезти с ним в корпоративную сауну СТО, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном.

Кирилл Вселенский
Пользователь Tjournal

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Жди трек через 9,5 лет

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2
Тактический Даниль

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского, в беседе с корреспондентом "Настоящего времени" отказался комментировать инцидент: "Не хочу с вами говорить. Что я буду обсуждать с вами вашего коллегу-гея – я что, так низко пал?"

Позже в интервью ТАСС Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщение Давлетгильдеева и заявил, что готов без разговоров "дать в морду" "представителю непонятного информационного ресурса", обвинившему его отца в домогательствах.
https://www.svoboda.org/a/29115632.html

Прикиньте, как ему ваще живется

Сын Жириновского готов "дать в морду" журналисту…
Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных…
www.svoboda.org
Ответить
1
nimexeto

Сын Жириновского готов "дать в морду"

А в жопу?

Ответить
4
Тактический Даниль

Невзоров рассказывал более пикантные вещи про Жириновского недавно

Ответить
2
испанский смех

когда?

Ответить
0
Тактический Даниль

Недавно

Ответить
1
Тактический Даниль

с таймлайном

Ответить
0
Тактический Даниль

"джакузькина мать"... soooqaaaa 🙈🙈🙈

Ответить
1
NavaGava

@Sasha Shambilova почему в посте нет фото?

Ответить
1
Тактический Даниль

Опять леваки ноют всё их не устраивает, Трампа видели?

Ответить
0
Spid3r

Расскажи, где Трамп тебя трогал.

Ответить
0
Тактический Даниль

Сжв 1234 твитор

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0
имя и фамилия

И даже на снег, на самого Аллаха даже, маразмат

Ответить
0
AZP

Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном.

Мог бы губернатором стать.

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0
Джон Кроули

Тоже мне Америку открыли... Назовите хоть одно имя в госдуме кто там не пидераст? Да в России сам президент пидераст и не скрывает это, с "Шойгу в тайгу".

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–1
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