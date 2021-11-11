Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» и журналиста телеканала из-за обвинений в домогательствах Статьи редакции
Политик требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в Останкинский суд Москвы с просьбой защитить его честь и достоинство. Иск подан против «Дождя» и журналиста Рената Давлетгильдеева. Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на исковое заявление.
Жириновский оспаривает утверждения в посте Давлетгильдеева 2018 года, в котором главу ЛДПР обвинили в сексуальных домогательствах. Журналист повторил эти заявления в эфире «Дождя» в том же году.
Политик также утверждает, что телеканал «продолжил распространять порочащую истца информацию» в 2020 году, когда журналистка Ольга Чуракова спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву.
По мнению главы ЛДПР, утверждения о домогательствах «не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца». Жириновский хочет, чтобы «Дождь» опубликовал опровержения и возместил моральный вред в размере 10 миллионов рублей.
Я никогда не скрывал историю про то, как после сходки в дефолт баре, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Ивахнова и отвезти с ним в корпоративную сауну СТО, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном.
Кирилл Вселенский
Пользователь Tjournal
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского, в беседе с корреспондентом "Настоящего времени" отказался комментировать инцидент: "Не хочу с вами говорить. Что я буду обсуждать с вами вашего коллегу-гея – я что, так низко пал?"
Позже в интервью ТАСС Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщение Давлетгильдеева и заявил, что готов без разговоров "дать в морду" "представителю непонятного информационного ресурса", обвинившему его отца в домогательствах.
https://www.svoboda.org/a/29115632.html
Прикиньте, как ему ваще живется
Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном.
Мог бы губернатором стать.