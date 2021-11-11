Сервис проиграл апелляцию по иску к ФАС. Теперь отели могут устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.

Крупнейший сервис по бронированию отелей Booking.com откажется от паритета цен в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

Апелляционный суд оставил в силе прошлое решение, которое подтвердило законность требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство считало, что невозможность для отелей установить цены ниже Booking «ограничивала конкуренцию на рынке, а также привела к ущемлению интересов гостиниц». Компания теперь собирается оспаривать решение апелляционного суда.

Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России. представитель Booking.com

В августе ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение на рынке. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей.

В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.