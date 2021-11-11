Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Суд обязал Booking разрешить отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах Статьи редакции

Сервис проиграл апелляцию по иску к ФАС. Теперь отели могут устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.

Крупнейший сервис по бронированию отелей Booking.com откажется от паритета цен в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

Апелляционный суд оставил в силе прошлое решение, которое подтвердило законность требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство считало, что невозможность для отелей установить цены ниже Booking «ограничивала конкуренцию на рынке, а также привела к ущемлению интересов гостиниц». Компания теперь собирается оспаривать решение апелляционного суда.

Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России.

представитель Booking.com

В августе ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение на рынке. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей.

В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.

#новости #штрафы

344 просмотров
10 10 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Кирилл Вселенский

Суд обязал Booking Machine выпустить альбом оксимирона

Ответить
4
Тактический Даниль

А ты упорный, поставил тебе за это лайк

Ответить
0
Ху Эмай

То есть можно будет найти отель на Букинге, потом пойти на сайт отеля и снять номер дешевле. Букинг прорекламировал отель и ничего не заработал на этом.

Ответить
3
Алексей Алексеев

По личному опыту, такое прокатывает сейчас в Турции и Мексике, а вот ЕС нет. Теперь в России будет.

Ответить
0
Тактический Даниль

Не, а они хотели что? Типа — мы просто сайт, мы нихера не делаем, а просто собираем информацию, которую отели нам сами присылают. Но мы будем диктовать вам цены. А схера ли? А патамушто!

Ответить
–3
Тактический Даниль

Не ну а отели хотели что? Хочешь размещаться в нашем каталоге - соглашайся на ценовые условия. Не хочешь? Ну не размещайся, какие проблемы-то.

Ответить
6
AZP

Букинг очень много работает для того, чтобы стать лидером, а не просто бабло с отелей стрижёт.
Не нравится - совершенно верно - можешь не публиковаться там. Можешь на Хотелс идти, на Агоду, куда угодно. Свой сайт можешь развивать.

Ответить
3
Данислав Жуков

Не вижу никакого навязывание цен отелям. Отели могут любые цены называть, просто тогда не надо публиковать на букинге.

В чужой монастырь со своим...

Ответить
1
Universe

Да, только букнг имеет с этого 4% комиссии, если не ошибаюсь.

Ответить
0
Тактический Даниль

Обязал разрешить не согласовывать

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null