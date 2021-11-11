Скорее всего, он навальнёнок. По-другому быть не может. Обычно, если человек таких нацистских взглядов и так ещё говорит обо мне, то что-то там есть. И действительно, мы стали внимательно смотреть, и прямо удивительный человек. Такой убеждённый навальнёнок. Он очень переживает за Навального, это его политические взгляды.