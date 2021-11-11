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Новости
Sasha Shambilova

Журналист Sport24 отказался от участия в «Соловьёв Live», назвав авторов «пропогандонами». Редакция за это извинилась Статьи редакции

«В одном поле срать не сяду», — объяснил журналист свой отказ, за что Соловьёв объявил его «сторонником Навального» и «расистом».

53 53 комментария
4389 просмотров
Кадр из видео Соловьёва Скриншот TJ

Хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов в своём твиттере выложил ответ на приглашение редактора «Соловьёв Live», который предлагал обсудить победу «Амура» над «Локомотивом». Ерыкалов отказался, подчеркнув, что считает команду канала «пропагандонами».

Дима Ерыкалов @Dima_Erykalov
«Соловьев LIVE» недосчитался эксперта (((

После этого Владимир Соловьёв выложил видео, в котором обсудил твит Ерыкалова. Он назвал журналиста расистом, потому что тот, по словам Соловьёва, однажды сравнил травму с носом темнокожего.

Скорее всего, он навальнёнок. По-другому быть не может. Обычно, если человек таких нацистских взглядов и так ещё говорит обо мне, то что-то там есть. И действительно, мы стали внимательно смотреть, и прямо удивительный человек. Такой убеждённый навальнёнок. Он очень переживает за Навального, это его политические взгляды.

Владимир Соловьёв

Также Соловьёв заявил, что Ерыкалов получает деньги от структуры, которую возглавляет «очевидный ватник и сторонник власти» Армен Саркисян. По словам ведущего, он «серьёзно и близко работает с государством». За это Соловьёв обвинил журналиста в непоследовательности убеждений.

Само издание Sport24 назвало поведение хоккейного обозревателя «неподобающим». Редакция извинилась за высказывания Ерыкалова, сочтя их неприемлемыми, а журналиста обвинила в нарушении «морально-этических и профессиональных норм». Руководство пообещало разобраться в ситуации.

#новости #медиа

53 53 комментария
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norm

Это так мило, будто видео с котиками посмотрел.

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51
iPhone 13 Pro Max

Вот мразь же, не пожелал в ответ тоже хорошего дня!

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1
norm
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3
Максим Шпилёв

Когда они его в эфир приглашали, он ещё не был расистом-навальнёнком?)

Ответить
15
Данислав Жуков

Если приглядишься: то в любом противнике российского произвола, коррупции и беззакония всегда найдётся расист-рептилоид-навальнёнок.

Ответить
6
Тактический Даниль

Редакция за это извинилась

Редакция ТЖ?

Ответить
14
Тактический Даниль

Редакция ТЖ с колен бы не вставала, даже по итогам одного дня на тж

Ответить
10
АТВ

И от батарей не отсоединилась...

Ответить
1
Тактический Даниль

Редакция ТЖ в одном поле даже срать с извинениями бы не стала

Ответить
2
Тактический Даниль

приплетаю Навального

Ответить
8
Dmitry R.

помет тебя опередил, соре.

Ответить
8
Тактический Даниль

за что Соловьёв объявил его «сторонником Навального» и «расистом»

А чего не антисемитом?

Ответить
9
Trade Scum

это со сьемок воссставших из ада в переработке камеди клаб?

Ответить
3
Тактический Даниль

Так он еврей, какие съемки.

Ответить
2
Trade Scum

ебать у них реквизит

Ответить
1
Тактический Даниль

Это тфилин.

Ответить
1
Trade Scum

тогда всё ясно

Ответить
2
Тактический Даниль

Ты так хоть погуглить можешь что это и зачем.

Ответить
0
Trade Scum

если честно я до твоего поста нашел это по "кубик на ремешке евреи спасибо за ответ"

Ответить
2
Resistor Resisting Rodriguez

а я думал, он просто в гости к ним приходил и решил выебнуться костюмом в стиле хайтек...

Ответить
1
Bad Mother Fucker

сложна

Ответить
1
Тактический Даниль

Соловьёв окончательно поехал

Ответить
4
Соседа собака

Правда?)

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

https://youtu.be/C1V_lPGDTsM?t=19

Ответить
2
Майка Ника

https://youtu.be/fZxEPNfxsqw
Ниндзя эдишн

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Щас бы перед гнидами извиняться

Ответить
4
Максим Титов

Я вот совсем не понимаю этой логики: человеку пишут в личные сообщения мессенджера, который не относится к его работе.

Там он может послать любого другого человека на ..й. Что он и сделал. Это его личная соц.сеть — не аккаунт канала. И за этот поступок его можно считать хреновым человеком.

Но, простите, при чём тут работа, почему на него давит телеканал, и почему этот телеканал извиняется за его поведение?

Ответить
3
Sergey Smirnov

Потому что Соловьев говном иначе все вокруг зальет и Спорту 24 это нахой не надо.

Ответить
1
Максим Титов

Ну ок, компания впряглась, сделала вид, что сотрудник виноват — Дмитрий уволится и они потеряют сотрудника, также потеряют аудиторию и для них это будет ещё хуже.
Мне кажется, что стоило давать комментарий, в стиле: вы общались в ЛС с сотрудником и предлагали подработку. Дмитрий в этом случае сам принимает решения — с ним и общайтесь.
А получилось ещё хуже.

Ответить
1
Тактический Даниль

Ерыкалов все же поучаствовал в педераче

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3
Ваша Закладко

разобрались в ситуации значит

Ответить
1
Neketa Fo

Какой-то хам этот Дмитрий Ерыкалов. Фу таким быть

Ответить
0
Тактический Даниль

ну не знаю, тут и просто нахуй послать можно было

Ответить
7
Dmitry R.

мб и черезмерная, но вполне справедливая реакция.

Ответить
1
Максим Шпилёв

Сообщение удалено

Ответить
0
Тактический Даниль

Соловьев негр что ли?

Ответить
0
Тактический Даниль

А, ну да, он же педерастическая обезьяна.

Ответить
4
Евгений Марач

Однозначно, обе стороны хороши. И те - хамство, и эти. Беззаконие и у либералов будет тоже.

Ответить
–5
Bad Mother Fucker

у каких либералов?

Ответить
4
Пётр Козлов

Чувак отказался прийти на эфир к неприятному ему ведущему - какое блять беззаконие?

Ответить
3
Candy Boy

Ты шо бля, все билибердахены за беззаконие!!!!

Ответить
0
Dino Zaur

Глубоко же Самвел Кактотамкян сел ртом на орган Соловьева

Ответить
1
Славой Жижек
Соловьи России
Пошли все епта сука нахуй
И суки нахуй бля пошли
Устрою всем такой вам ахуй
Чтоб на говно вмиг изошли

Я ебал вас всех в ротешник
В гузно в задницу в очко
Мои сопли кушал эшник
И лизал говно Фуко

Заебали пидорасы
Гниды блядь сосалки шваль
На моих штанах лампасы
Продаю в подвалах шмаль

В...
Пошли все епта сука нахуй
И суки нахуй бля пошли
Устрою всем такой вам ахуй
Чтоб на говно вмиг изошли

Я ебал вас всех в ротешник
В гузно в задницу в очко
Мои сопли кушал эшник
И лизал говно Фуко

Заебали пидорасы
Гниды блядь сосалки шваль
На моих штанах лампасы
Продаю в подвалах шмаль

Владимир Соловьев, журнаглист, 1996
Ответить
1
Тактический Даниль

После этого Владимир Соловьёв выложил видео, в котором обсудил твит Ерыкалова. Он назвал журналиста расистом

Ответить
0
имя и фамилия

Но ведь нельзя быть расистом по отношению к животному...

Ответить
1
Тактический Даниль

раз тут о спорте, игра была равна - играли два говна))

Ответить
0
Тактический Даниль

А зачем было извиняться?

Ответить
0
fkp 48

«просим вас найти возможность принять участие»

нормально так они пассивно настаивают на присутствии

Ответить
0
Ваша Закладко

можт он им должен бы чтот

Ответить
0
Антон Лисин

"извинись"

Ответить
0
Рудольф Нуриев

Обычно, если человек таких нацистских взглядов

Каких таких? причём здесь нацизм?

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0
Сергиев Моссад

Я бы тоже самое написал. @Навальный, где мои деньги?

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0
Максим Титов

Удалите коммент, пжлст.

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0
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