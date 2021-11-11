Журналист Sport24 отказался от участия в «Соловьёв Live», назвав авторов «пропогандонами». Редакция за это извинилась Статьи редакции
«В одном поле срать не сяду», — объяснил журналист свой отказ, за что Соловьёв объявил его «сторонником Навального» и «расистом».
Хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов в своём твиттере выложил ответ на приглашение редактора «Соловьёв Live», который предлагал обсудить победу «Амура» над «Локомотивом». Ерыкалов отказался, подчеркнув, что считает команду канала «пропагандонами».
После этого Владимир Соловьёв выложил видео, в котором обсудил твит Ерыкалова. Он назвал журналиста расистом, потому что тот, по словам Соловьёва, однажды сравнил травму с носом темнокожего.
Также Соловьёв заявил, что Ерыкалов получает деньги от структуры, которую возглавляет «очевидный ватник и сторонник власти» Армен Саркисян. По словам ведущего, он «серьёзно и близко работает с государством». За это Соловьёв обвинил журналиста в непоследовательности убеждений.
Само издание Sport24 назвало поведение хоккейного обозревателя «неподобающим». Редакция извинилась за высказывания Ерыкалова, сочтя их неприемлемыми, а журналиста обвинила в нарушении «морально-этических и профессиональных норм». Руководство пообещало разобраться в ситуации.
Я вот совсем не понимаю этой логики: человеку пишут в личные сообщения мессенджера, который не относится к его работе.
Там он может послать любого другого человека на ..й. Что он и сделал. Это его личная соц.сеть — не аккаунт канала. И за этот поступок его можно считать хреновым человеком.
Но, простите, при чём тут работа, почему на него давит телеканал, и почему этот телеканал извиняется за его поведение?
Ну ок, компания впряглась, сделала вид, что сотрудник виноват — Дмитрий уволится и они потеряют сотрудника, также потеряют аудиторию и для них это будет ещё хуже.
Мне кажется, что стоило давать комментарий, в стиле: вы общались в ЛС с сотрудником и предлагали подработку. Дмитрий в этом случае сам принимает решения — с ним и общайтесь.
А получилось ещё хуже.
И суки нахуй бля пошли
Устрою всем такой вам ахуй
Чтоб на говно вмиг изошли
Я ебал вас всех в ротешник
В гузно в задницу в очко
Мои сопли кушал эшник
И лизал говно Фуко
Заебали пидорасы
Гниды блядь сосалки шваль
На моих штанах лампасы
Продаю в подвалах шмаль
В...
И суки нахуй бля пошли
Устрою всем такой вам ахуй
Чтоб на говно вмиг изошли
Я ебал вас всех в ротешник
В гузно в задницу в очко
Мои сопли кушал эшник
И лизал говно Фуко
Заебали пидорасы
Гниды блядь сосалки шваль
На моих штанах лампасы
Продаю в подвалах шмаль
Владимир Соловьев, журнаглист, 1996