По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии — если работники считают, что подвергаются дискриминации. Закон собираются принять в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.