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Новости
Сергей Исенеков

Власти Финляндии примут закон, разрешающий узнавать зарплаты коллег Статьи редакции

По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии — если работники считают, что подвергаются дискриминации. Закон собираются принять в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.

Юрист Конфедерации финской промышленности Катя Леппанен отметила, что предоставление компаниями информации о доходах должно быть добровольным. По её мнению, «публикация такой информации приведёт к ненужному любопытству и ухудшению рабочей атмосферы».

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.

#новости #финляндия #законы

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134 комментария
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Тактический Даниль

Совсем ёбу дали. Люди на одной должности далеко не всегда имеют одну зарплату, потому что ВНЕЗАПНО далеко не всегда дают один результат.

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12
solawind

вероятно это означает что они не на своих должностях?
Вообще сокрытие зп выгодно только работодателю и только с целью наебывать сотрудников чтоб не знали что можно больше просить. Других причин не вижу

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15
Тактический Даниль

вероятно это означает что они не на своих должностях?

Что значит не на своих? Вот есть два разраба, один пишет быстрее, один медленнее, они оба профессионалы. Тот, который пишет быстрее и получать будет больше за свой труд.

выгодно только работодателю и только с целью наебывать сотрудников чтоб не знали что можно больше просить

Ну пусть просит, что делать, если не заслужил.

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2
1 комментарий
Madegghead

нет, это значит что нет 2 одинаковых людей.
Но городить 10 000 разных должностей неудобно и глупо

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2
3 комментария
Задумчивой Кот

Один мой бывший начальник просидевший в конторе до меня 5 лет знал за сколько меня наняли в его отдел (разница с его зарплатой "начальника" была не существенной). Но вместо того, чтобы пойти наконец и запросить себе повышения этот дегенерат бесился с этого факта и при любом случае меня пенял на тему что я получаю почти как о и цеплялся к каждой мелочи, что дико нервировало и мешало работать. А когда у него в конце концов получилось списать на меня все неудачи отдела и увалить, чуть ли не писался от счастья.
С тех пор я предпочитаю чтобы никто не знал сколько я получаю. Мне хватает ращения рабочих проблем, чтобы еще с кем то личные отношения выяснять.

PS. Уволиться я тогда не мог, хотя очень хотелось. Были обязательства. Правда новую работу получилось найти оперативно в итоге)

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1
Тактический Даниль

Для этого есть грейды в должности

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5
Тактический Даниль

Это всё элемент манипуляции сотрудником. Весь росатом на этом говне сидит.

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4
Либертарианство

Какие грейды в должности у двух уборщиков, например? Один может всё сам начисто насовесть отмывать, а второго постоянно надо носом тыкать, где он не помыл или забыл что-то. Один парикмахер стрижёт так, что клиенты отзывы оставляют на 5 звёзд и пишут "придём еще и друзей позовем", а второй отзывов не получает или получает негативные? Или в этих профессиях надо вводить джуниор, мидл и синьоров?

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–1
1 комментарий
Тактический Даниль

И что? Как это обосновывает сокрытие зарплаты? Можете обосновать разную зарплату – ну так обоснуйте и платите как считаете нужным, какие проблемы?

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1
Тактический Даниль

Проблема в том, что люди на самом деле не хотят знать кто сколько получает. Они хотят знать, что получают не меньше остальных. Это совсем другое, значение о разнице обычно не подстёгивает, а лишь вводит человека в хандру. Сотрудники могут рассказывать друг другу о своей зп, если сами хотят, но они ведь не хотят, почему же должен работодатель.

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2
3 комментария
Madegghead

а с чего работодатель тебе должен что-то обосновывать?
Не нравится эта зарплата, попроси больше, не дают, ищи больше, не дают, значит это твоя цена. При условии что в стране есть рынок, Россию не считаем

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1
13 комментариев
Тактический Даниль

Даа, у кого-то дети, и детские платят. Ездит на работу на велосипеде, жена не работает, и за неё тоже платят

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0
norm

Меня всегда забавляло, как коллеги на работе каждый месяц трясущимися ручками получали бумажку с расчётом зарплаты и старались никому её случайно не показать. Или как при обсуждении зарплаты все стараются избегать упоминания конкретных цифр.

При этом каждый всё равно понимает кто сколько получает. Никогда не пойму эту беличье-хомячью скрытность.

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5
Тактический Даниль

Чтобы не плодить внутренний разборки, что Маша получает меньше Саши, хотя Маше кажется что она работает как два Саши. Кто сколько получает - решает руководство, опираясь на скиллы конкретного человека, а не его пола религии цвета и тд.

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15
Аркадий Соколов

откуда тебе знать на что оно опирается, интересно

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1
4 комментария
Io Eau

все еще "хуже" и интересней, например в айти зарплаты растут сейчас. И весьма распространенная ситуация что приходит новый разраб, чуть менее опытный, но получает даже выше старых. Соответственно ты можешь получить справедливую оценку только если ходишь на собесы и получаешь офферы (тогда и к текущему работодателю ты можешь обратиться и этот оффер показать)

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0
3 комментария
Selfish Ledger

Это сделано по той же причине по которой мы все одеваемся. Если в офисе твой начальник увидит что у тебя член больше он рано или поздно тебе за это отомстит. Это будет сидеть в его голове. ред.

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1
greg666

Или очке

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1
10 комментариев
Aleksandr Papushev

А маленький не мешается, у всего свои плюсы

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1
1 комментарий
Антон Лисин

В его голове будет мой член? Или будет просить с ним сходить в сауну

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0
1 комментарий
Сергей Звезда

Если вам не ок этот закон, не переживайте: Финляндия — это несуществующая страна

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6
Тактический Даниль

привет. как отдохнул?

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3
Сергей Звезда

Привет. Норм. Подробнее расскажу в блоге на выходных!

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4
1 комментарий
Миша Рашкин

это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами...

,...и россиянами из Барнаула, Алтайский край

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5
greg666

Мемы мемами, но проблема запрета от работодателя на обсуждение зп есть хоть в Барнауле, хоть в Вашингтоне. Кстати, мем про Барнаул придумали дегенераты. Ну и дегенераты же его используют.

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1
Тактический Даниль

на профессии, в которых доминируют мужчины и женщины.

А не доминирует кто? Робаты?

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4
Andrew Sychev

У роботов гегемония

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0
Teddy Loaf

Проблема открытых зарплат не в том, что всем придется одинаково платить, а в том, что начнётся уравнение производительности по самому "ленивому" сотруднику.

Не видел компаний с открытыми ЗП, но с творческой составляющей в которых сохранялась здоровая атмосфера.

– Смысла совершать подвиг нет, даже если премию дадут – она будет фиксированная.
– Отлично подходит для производств, но там где нет смысла в дополнительных усилиях по модернизации.
– Переманить сотрудников просто. Тут у тебя прозрачные 150к, а у Horns and hooves LLC мутные, но 300к.
– Концентрируются любители "справедливости", задавливающие других.
– Если внутри компании возникают такие настроения – это звоночек о том, что просто плохо с текущими компенсациями.

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4
ну и в чем он не прав

правильно... зачем из зарплаты делать тайну?

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0
Bracingtheseaofsoy

П-п-потому что разные люди в компании имеют фактически разную ценность и дают разный выхлоп для нее? С хуя ли я как владелец должен платить идеологическим обыкновенным дурашкам, как своим топчикам? ред.

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1
ну и в чем он не прав

плати сколько хочешь, но информация об этом должна быть открытой, чтобы люди знали, кто сколько получает, ибо зарплата - это не тайна, это просто деньги...

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4
47 комментариев
Тактический Даниль

Так плати не как топчикам. Скрывать-то зачем? Если ты можешь обосновать разницу в зарплате разницей в приносимой прибыли, то в чём проблема?

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5
2 комментария
Либертарианство

По мнению современных левых шизоидов, равноправие - это не когда перед судом все равны, а когда у всех одинаковое количество денег в кармане, 120 рублей

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–1
Тактический Даниль

То что топы получают больше дурашек это и ежу понятно.
А вот что одна дурашка за туже саму работу получает меньше или топ в два раза меньше такого же топа, вот это и скрывают.

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2
Мистер Андерсон

пиздец они охуели

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2
Пётр Козлов

в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины

Когда уже компании уволят всех мужиков, чтобы сэкономить кучу денег на зарплаты?

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1
Forrest_Dumb

Где бы я не работал, всегда знал зарплату коллег. Вообще странная проблема, - финны, видимо, от благополучия и спокойной жизни соскучились и ищут себя развлечений. Когда к ним лез товарищ Молотофф им до такой фигни дела не было.

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1
bor_vn

Это очень полезно когда твой коллега притворяется доге и нихуя не работает. Ты думаешь "У него просто ниже должность, значит ЗП маленькая". А потом выясняешь, что ЗП у вас одинаковая, просто руководителю насрать на результаты работы сотрудников.

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0
Teddy Loaf

Возможно он делает 1/2 твоей работы, а ты физически не сможешь делать больше даже за 2x денег.

А рынок труда такой, что рады что этого удалось схантить. Может просто попросить себе ту зарплату, которую ты достоин и успокоиться или поменять работу?

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1
Александр Елисеев

Зачем изобретать велосипед, сделали бы как в Исландии, там схема обкатана и работает.

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0
Тактический Даниль

Можно пояснительную бригаду в студию?

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0
Александр Елисеев

В Исландии работодатели, при определённом кол-во сотрудников, должны пройти сертификацию от правительства насчет равных оплат.

По каким-то критериям, метрикам, грейдам они обосновывают ту или иную разницу в оплате, если она есть.

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0
Максим Шпилёв
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0
solawind

апл даже корпорацию добра из себя больше не строят, их цель ясна, выжимать побольше из сотрудников, наебывать покупателей так чтобы они это не понимали

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0
Grigory Shestakov

Пишут, там как и в Швеции налоги публичные, причём по статьям (с зарплаты, с имущества, с инвестиций), то есть по налогам с зарплаты и так можно узнать её размер.

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/finland-has-just-published-everyone-s-taxes-on-national-jealousy-day/

Finland recently published everyone's taxes on…
Finland’s Tax Administration publishes its residents’ taxable income on 1 November each year. It’s…
www.weforum.org
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0
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