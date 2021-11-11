Власти Финляндии примут закон, разрешающий узнавать зарплаты коллег Статьи редакции
По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.
Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии — если работники считают, что подвергаются дискриминации. Закон собираются принять в 2023 году. Об этом пишет Reuters.
Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.
Юрист Конфедерации финской промышленности Катя Леппанен отметила, что предоставление компаниями информации о доходах должно быть добровольным. По её мнению, «публикация такой информации приведёт к ненужному любопытству и ухудшению рабочей атмосферы».
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.
вероятно это означает что они не на своих должностях?
Что значит не на своих? Вот есть два разраба, один пишет быстрее, один медленнее, они оба профессионалы. Тот, который пишет быстрее и получать будет больше за свой труд.
выгодно только работодателю и только с целью наебывать сотрудников чтоб не знали что можно больше просить
Ну пусть просит, что делать, если не заслужил.
Один мой бывший начальник просидевший в конторе до меня 5 лет знал за сколько меня наняли в его отдел (разница с его зарплатой "начальника" была не существенной). Но вместо того, чтобы пойти наконец и запросить себе повышения этот дегенерат бесился с этого факта и при любом случае меня пенял на тему что я получаю почти как о и цеплялся к каждой мелочи, что дико нервировало и мешало работать. А когда у него в конце концов получилось списать на меня все неудачи отдела и увалить, чуть ли не писался от счастья.
С тех пор я предпочитаю чтобы никто не знал сколько я получаю. Мне хватает ращения рабочих проблем, чтобы еще с кем то личные отношения выяснять.
PS. Уволиться я тогда не мог, хотя очень хотелось. Были обязательства. Правда новую работу получилось найти оперативно в итоге)
Какие грейды в должности у двух уборщиков, например? Один может всё сам начисто насовесть отмывать, а второго постоянно надо носом тыкать, где он не помыл или забыл что-то. Один парикмахер стрижёт так, что клиенты отзывы оставляют на 5 звёзд и пишут "придём еще и друзей позовем", а второй отзывов не получает или получает негативные? Или в этих профессиях надо вводить джуниор, мидл и синьоров?
Проблема в том, что люди на самом деле не хотят знать кто сколько получает. Они хотят знать, что получают не меньше остальных. Это совсем другое, значение о разнице обычно не подстёгивает, а лишь вводит человека в хандру. Сотрудники могут рассказывать друг другу о своей зп, если сами хотят, но они ведь не хотят, почему же должен работодатель.
Меня всегда забавляло, как коллеги на работе каждый месяц трясущимися ручками получали бумажку с расчётом зарплаты и старались никому её случайно не показать. Или как при обсуждении зарплаты все стараются избегать упоминания конкретных цифр.
При этом каждый всё равно понимает кто сколько получает. Никогда не пойму эту беличье-хомячью скрытность.
все еще "хуже" и интересней, например в айти зарплаты растут сейчас. И весьма распространенная ситуация что приходит новый разраб, чуть менее опытный, но получает даже выше старых. Соответственно ты можешь получить справедливую оценку только если ходишь на собесы и получаешь офферы (тогда и к текущему работодателю ты можешь обратиться и этот оффер показать)
Проблема открытых зарплат не в том, что всем придется одинаково платить, а в том, что начнётся уравнение производительности по самому "ленивому" сотруднику.
Не видел компаний с открытыми ЗП, но с творческой составляющей в которых сохранялась здоровая атмосфера.
– Смысла совершать подвиг нет, даже если премию дадут – она будет фиксированная.
– Отлично подходит для производств, но там где нет смысла в дополнительных усилиях по модернизации.
– Переманить сотрудников просто. Тут у тебя прозрачные 150к, а у Horns and hooves LLC мутные, но 300к.
– Концентрируются любители "справедливости", задавливающие других.
– Если внутри компании возникают такие настроения – это звоночек о том, что просто плохо с текущими компенсациями.
Пишут, там как и в Швеции налоги публичные, причём по статьям (с зарплаты, с имущества, с инвестиций), то есть по налогам с зарплаты и так можно узнать её размер.
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/finland-has-just-published-everyone-s-taxes-on-national-jealousy-day/