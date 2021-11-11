Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Apple усилила защиту детей в бета-версии iOS 15.2 — новая функция «заблюривает» обнажённые фотографии в «Сообщениях» Статьи редакции

Автоматически уведомлять родителей о подобном контенте она не будет.

Фото Apple 

Apple расширила функции для защиты детей в бета-версии iOS 15.2.«Сексуально откровенные» материалы, которые присылают детям, будут автоматически распознаваться и «размазываться» благодаря опции «Безопасность общения». Об этом пишет The Verge.

Несовершеннолетний владелец iPhone в случае получения «непристойного» файла в iMessage увидит предупреждение о его содержимом. Ему предложат решить, посмотреть фото или нет. Сканирование контента происходит на устройстве, результаты не отправляют на сервера Apple. По умолчанию опция отключена.

Функцию анонсировали ещё в августе, однако в последней бета-версии операционной системы её изменили. Теперь родителей не будут автоматически уведомлять, если их ребёнок посмотрел снимок. Вместо этого пользователи смартфонов будут сами решать, рассказывать ли кому-то о получении откровенного контента.

The Verge отмечает, что функцию из бета-версии iOS ещё могут изменить или вовсе не включить в официальный релиз.

#новости #apple

1552 просмотров
39 39 комментариев
1
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Тактический Даниль

Теперь родителей не будут автоматически уведомлять, если их ребёнок посмотрел снимок

Ееее, можно без палева слать дикпики одноклассницам.

Ответить
7
Тактический Даниль

своего ребенка?

Ответить
10
nimexeto

Не очень понял, слать дикпики своего ребёнка одноклассницам или слать дикпики одноклассницам своего ребёнка?

Ответить
1
Тактический Даниль

ну это уж на твое усмотрение, никто не ограничивает тебя в выборе

Ответить
2
nimexeto

Разница в сроке.

Ответить
0
Андрей Фурцев

Главное, не шли дикпики одноклассниц никому

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Это за деньги

Ответить
0
Selfish Ledger

А теперь подумайте, если система может опознать залупу на фото, может ли она опознать все остальное?

Ответить
5
Кирилл Сосновский

соболезную разрабам

Ответить
4
nimexeto

Творожок?

Ответить
1
nimexeto

Запретите уже хуй.

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Я запрещаю хуй

Ответить
11
nimexeto

А пизду?

Ответить
1
Федя Прозоров

В пизду

Ответить
2
nimexeto

Не па хрестянске это.

Ответить
0
Федя Прозоров

Наоборот, в попу не по христиански

Ответить
0
nimexeto

В попу - очень па хрестянске. Но не в женскую.

Ответить
2
Кирилл Вселенский

В детскую((((

Ответить
0
Нейроорлов

И ведь лайкают даже такие высеры

Ответить
4
Кирилл Вселенский

@Порфирьевич

Ответить
1
Нейроорлов

Ne rvis. Я серьезно

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Отдай управление комплютеру

Ответить
1
кокпорн

@Порфирьевич

Ответить
1
Тактический Даниль

Зачем Apple защищает детей от самих себя?

Ответить
3
имя и фамилия

Теперь свой член на айфон только заблюреным можно снять? Эплокуколды в мокром эмейзенге

Ответить
1
Alexander Pankov

Чукча не читатель?)
Снять можно как угодно, блюрится только при отправке в iMessage.

Ответить
0
Sergey Michko

При отправке несовершеннолетним в iMessage ред.

Ответить
0
имя и фамилия

Но ведь в ойфоне все браузеры это сафари, а все мессенджеры это аймесседж...

Ответить
0
Александр Воронин

как они обучали нейронку вопрос под вопросом...

Ответить
1
solawind

Всем офисом дикпики фоткали

Ответить
2
Sergey Michko

через Bing

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Комитет усилил защиту детей в бета-версии Tjournal — новая функция «заблюривает» обнажённые фотографии в нюдсотредах

Ответить
1
Федя Прозоров

Но по настоящему обнаженных фоток на тж нет

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Они у меня в лс, извини

Ответить
2
Федя Прозоров

Ну лан

Ответить
0
NEON ARi

у меня есть целые видео)))

Ответить
0
Аркадий Соколов

@Нейроорлов

Ответить
1
Alexandr Strijov

А женские фотки тоже будут размываться?

Ответить
0
ziggy stardust

Только с членом.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null