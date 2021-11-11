Автоматически уведомлять родителей о подобном контенте она не будет.

Фото Apple

Apple расширила функции для защиты детей в бета-версии iOS 15.2.«Сексуально откровенные» материалы, которые присылают детям, будут автоматически распознаваться и «размазываться» благодаря опции «Безопасность общения». Об этом пишет The Verge.

Несовершеннолетний владелец iPhone в случае получения «непристойного» файла в iMessage увидит предупреждение о его содержимом. Ему предложат решить, посмотреть фото или нет. Сканирование контента происходит на устройстве, результаты не отправляют на сервера Apple. По умолчанию опция отключена.

Функцию анонсировали ещё в августе, однако в последней бета-версии операционной системы её изменили. Теперь родителей не будут автоматически уведомлять, если их ребёнок посмотрел снимок. Вместо этого пользователи смартфонов будут сами решать, рассказывать ли кому-то о получении откровенного контента.

The Verge отмечает, что функцию из бета-версии iOS ещё могут изменить или вовсе не включить в официальный релиз.