Робот «Госуслуг» назвал QR-коды «частью планов мирового правительства» и заявил, что коронавируса «не существует» Статьи редакции
Робот Макс отвечал, что людей «развели и никаким „коронавирусом“ они не болели».
11 ноября на «Госуслугах» робот-помощник Макс какое-то время не по шаблону отвечал на вопросы, связанные с вакцинацией. На это обратили внимание журналисты «Дождя», «Татарстан-24», а также пользователи соцсетей.
Журналисты спросили робота, как получить QR-код для переболевшего. Он ответил, что коронавируса не существует, а факт болезни никем не доказан. На такое же сообщение пожаловалась жительница Рязани в разговоре с «Комсомольской правдой».
На вопрос, как пожаловаться на отсутствие сертификата, Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и люди с вакциной умрут.
Редактору TJ не удалось получить такой же ответ, помощник выдавал стандартные сообщения.
За неделю на «Госуслугах» произошло два сбоя: 8 ноября пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев, 11 ноября появились краткосрочные проблемы со входом на сайт. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт госуслуг.