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Новости
Артём Мазанов

Робот «Госуслуг» назвал QR-коды «частью планов мирового правительства» и заявил, что коронавируса «не существует» Статьи редакции

Робот Макс отвечал, что людей «развели и никаким „коронавирусом“ они не болели».

62 62 комментария
4549 просмотров

11 ноября на «Госуслугах» робот-помощник Макс какое-то время не по шаблону отвечал на вопросы, связанные с вакцинацией. На это обратили внимание журналисты «Дождя», «Татарстан-24», а также пользователи соцсетей.

Журналисты спросили робота, как получить QR-код для переболевшего. Он ответил, что коронавируса не существует, а факт болезни никем не доказан. На такое же сообщение пожаловалась жительница Рязани в разговоре с «Комсомольской правдой».

Скриншот «Дождя»

На вопрос, как пожаловаться на отсутствие сертификата, Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и люди с вакциной умрут.

Руфина @ranevskaja_fg
Можно ретвит этого ада, ребята, пожалуйста!
@EPGU у вас там всё в порядке?! Это что за «шутки» такие?!

Редактору TJ не удалось получить такой же ответ, помощник выдавал стандартные сообщения.

За неделю на «Госуслугах» произошло два сбоя: 8 ноября пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев, 11 ноября появились краткосрочные проблемы со входом на сайт. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт госуслуг.

#новости #госуслуги #covid19

62 62 комментария
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Тактический Даниль

КАКИЕ ЕЩЕ НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА????

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49
Федя Прозоров

Пусть Макс отлижет Алисе или Марусе

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5
Тактический Даниль

В итоге все равно россияне соснут у Макса

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9
Федя Прозоров
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21
Максим Зубарев

О, повезло повезло

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1
Night Guest

Сообщение удалено

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0
Тактический Даниль
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0
Тактический Даниль

он же русский...

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0
Тактический Даниль
Ответить
20
Тактический Даниль

Напомнило.

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10
Тактический Даниль

И в чем он не прав?

Ответить
7
Тактический Даниль

Он работал на ГосУслуги, ему не заплатили и он решил рассказать всем правду.

Ответить
16
Федя Прозоров

Его уволили месяц назад и он решил отомстить…

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0
nimexeto

У робота есть чувство собственного достойнства, в отличии от людей.

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2
Федя Прозоров

Робот макс бесполезный кусок говнокода. Нахуя его поддерживают?

Ответить
4
Candy Boy
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14
Тиджей

брат тебе не полегчало?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Он нашел у робота Макса фатальный недостаток...

Ответить
0
Федя Прозоров

Его бесполезность

Ответить
2
Павел Каташев
Ответить
6
Тиджей

ахаха роботы оказались умнее людей!!

Ответить
4
Smaug The Terrible

@Робатдикт Бамблбэтч

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4
Тиджей

согласен

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1
Тактический Даниль

По факту🤖

Ответить
0
Тактический Даниль

уже давно

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2
Никита Лихачёв

А почему «особенные» надписи каким-то красным полужирным шрифтом?

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0
nimexeto

В случае агрессии у роботов глаза светятся красным цветом. И пишут они красным болдом. Это же азы.

Ответить
11
Тактический Даниль

Вбили в заготовленные ответы преложения с HTML вёрсткой. Скорее всего там нет проверки

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2
Антигравитационный торт

ну может это связано

Минцифры сообщило об отражении рекордной по…
Её мощность превысила 680 гигабит в секунду.
tjournal.ru
Ответить
0
Никита Лихачёв

DDoS тут ни при чём

Ответить
0
Антигравитационный торт

ну нам сказали, что был DDoS, а что на самом деле?

Ответить
0
Газманавт

Желаю всем, чтобы поскорее сработала "вакцина"

Ответить
3
Eugene Arbatsky

Заведено уголовное дело на виртуального робота. Робот был объявлен в федеральный розыск

Ответить
2
ИгорьOK

Адвокат утверждает, что робот в этот момент был под солями и не отдавал отчёт своим действиям.

Ответить
0
Eugene Arbatsky

Ясно. Незаконное хранение запрещённых веществ с целью сбыта. +10 лет 🔨 заседание окончено.

Ответить
2
Тактический Даниль

хаха, съели, ваксеры

Ответить
2
nimexeto

А баба то настырная. Ей говорят, что она скоро умрёт. А она какой-то сертификат просит. Выдадут тебе посмертно грамоту, не парься.

Ответить
2
Тактический Даниль

ПОДПОЛЬЩИКИ НАКОНЕЦ ТО НАШЛИ СПОСОБ ДОНЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ ПРАВДУ

Ответить
2
Smaug The Terrible

Это уже было в первой серии Inside job

Ответить
1
german.akimov

Отличный сериал

Ответить
1
испанский смех

это русские хакеры виноваты

Ответить
1
Тактический Даниль

надеюсь не русские

Ответить
0
испанский смех

немецкие?

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Он намекает на украинских, разумеется.

Ответить
0
Тактический Даниль

опять Украина мерещится, все таки тебе нужно выбрать номер. Какой нравится?

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Все еще раздаешь номера своей мамы?

Ответить
–1
испанский смех

украинцы самые креативные

Ответить
0
Тактический Даниль

это из за DDoS-атаки на 6019 терабит, знакомый рассказал, близкий к источнику

Ответить
0
испанский смех

его случайно не вызывали вчера вечером на собрание?

Ответить
0
Александр Александров

Все давно знают про золотой миллиард! Просто очень трудно в это поверить... Но, эта доброта прививочная, ставит всё на место!

Ответить
1
Никита Петров

Это очень тупой фейк. Посмотрите на шрифты, они разные)

Ответить
0
K.A.

Несколько разных источников + есть видео, ещё и с мобильного, где подменить верстку сложнее. Не очень похоже на фейк. 🤷‍♂️

Шрифт разный, возможно, из-за того, что взломщик вставил форматирование в ответы.

Ответить
1
Тактический Даниль

Сдал с потрохами

Ответить
0
Юзер Юзерович

Где уголовные дела на всех, кто участвовал в создании этого робота?
п.с.
Был худшего мнения о нашем IT

Ответить
0
Жанна Антохина

Артём, метку иноагентов забыл, апасна

Ответить
0
Артём Мазанов

Мы ее не ставим

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Официально заявляю! Пиздёжь!

Ответить
0
nimexeto

Что, жить хочется?

Ответить
0
Тактический Даниль

Ох уж эти робаты

Ответить
0
Саша Бушманов

Ананимусы пытаются нас спасти…

Ответить
0
Некая Л.

А через сколько вакцина сработает? Мне как раз сегодня в сбере предложили взять кредит, может, удастся не отдавать

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0
Ваня Финогин
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0
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