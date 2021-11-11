Робот Макс отвечал, что людей «развели и никаким „коронавирусом“ они не болели».

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11 ноября на «Госуслугах» робот-помощник Макс какое-то время не по шаблону отвечал на вопросы, связанные с вакцинацией. На это обратили внимание журналисты «Дождя», «Татарстан-24», а также пользователи соцсетей.

Журналисты спросили робота, как получить QR-код для переболевшего. Он ответил, что коронавируса не существует, а факт болезни никем не доказан. На такое же сообщение пожаловалась жительница Рязани в разговоре с «Комсомольской правдой».

Скриншот «Дождя»

На вопрос, как пожаловаться на отсутствие сертификата, Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и люди с вакциной умрут.

Руфина @ranevskaja_fg

Можно ретвит этого ада, ребята, пожалуйста! @EPGU у вас там всё в порядке?! Это что за «шутки» такие?! [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b743486a-7a47-5f52-8af8-9de671ddf742\/","width":2047,"height":1872}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acef7178-94e6-5870-9ce4-a328681d8bdc\/","width":2047,"height":1869}}}]

Редактору TJ не удалось получить такой же ответ, помощник выдавал стандартные сообщения.