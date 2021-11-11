Китай одобрил «историческую резолюцию» в поддержку политики Си Цзиньпина. Его достижения приравняли к Мао Цзэдуну Статьи редакции
В СМИ отмечают, что принятие резолюции позволит нынешнему председателю КНР переизбраться на должность на третий срок.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая одобрил резолюцию, которая призвана закрепить роль Си Цзиньпина в истории Китая и продолжать политику нынешнего председателя КНР. Об этом пишет «Би-би-си».
В документе, который представил Цзиньпина, сказано об итогах деятельности партии за всё время её существования, а также направлениях, к которым она должна стремиться в будущем. Также на встрече лидер КНР заявил, что страна «претерпела исторические преобразования и смогла достичь процветания». Цзиньпин отметил в докладе успехи Китая в области экономики, внешней политики, экологии, а также в борьбе с пандемией коронавируса.
Как пишет The New York Times, благодаря одобрению «исторической резолюции» председатель КНР сможет укрепить свои заявления, что он является единственным лидером, который способен привести Китай к статусу сверхдержавы. Также это позволит Цзиньпину пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года.
Китай принял подобный документ о достижениях Коммунистической партии Китая в третий раз за сто лет существования партии. До этого в 1945 году одобряли резолюцию Мао Цзэдуна, а в 1981 году — Дэн Сяопина.