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Новости
Сергей Исенеков

Китай одобрил «историческую резолюцию» в поддержку политики Си Цзиньпина. Его достижения приравняли к Мао Цзэдуну Статьи редакции

В СМИ отмечают, что принятие резолюции позволит нынешнему председателю КНР переизбраться на должность на третий срок.

46 46 комментариев
1436 просмотров
Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления по китайскому телевидению Фото Reuters

Центральный комитет Коммунистической партии Китая одобрил резолюцию, которая призвана закрепить роль Си Цзиньпина в истории Китая и продолжать политику нынешнего председателя КНР. Об этом пишет «Би-би-си».

В документе, который представил Цзиньпина, сказано об итогах деятельности партии за всё время её существования, а также направлениях, к которым она должна стремиться в будущем. Также на встрече лидер КНР заявил, что страна «претерпела исторические преобразования и смогла достичь процветания». Цзиньпин отметил в докладе успехи Китая в области экономики, внешней политики, экологии, а также в борьбе с пандемией коронавируса.

Как пишет The New York Times, благодаря одобрению «исторической резолюции» председатель КНР сможет укрепить свои заявления, что он является единственным лидером, который способен привести Китай к статусу сверхдержавы. Также это позволит Цзиньпину пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года.

Китай принял подобный документ о достижениях Коммунистической партии Китая в третий раз за сто лет существования партии. До этого в 1945 году одобряли резолюцию Мао Цзэдуна, а в 1981 году — Дэн Сяопина.

#новости #китай

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Борис Уткин

Кого то мне такие манёвры смутно напоминают..

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20
Тактический Даниль

А чё сразу СТАЛИН?

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5
Тактический Даниль

У них даже китель один на двоих

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1
Тактический Даниль

Причесоны тоже один в один лол

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2
billy

Просто и без пафоса.

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0
Тактический Даниль

Китель, трубка, сапоги и бесконечная власть

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0
billy

Власть трудового народа и партии. Благополучие и правильное распределение экономических благ.

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0
Тактический Даниль
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17
Тактический Даниль

А у него нет своего пятачка который его подменит на срок?

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0
Тактический Даниль

На этом мои полномочия всё.

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2
Madegghead

Так он как избрался, сразу же сломал всю систему Дэна в плане сменяемости власти. Вроде все тогда еще знали что Си решил остаться пожизненно. Не понял в чем новость то, это уже 10 лет обсуждают.

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8
Тактический Даниль

Дед здорового человека

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–2
Тактический Даниль

+ одна миска говна и алкожена

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19
Тактический Даниль

Не пизди, Тимур

Ответить
0
Тактический Даниль

+1 000 000 социальный рейтинг ЦК ПАРТИИ, мешок рис, чери тиго, сяоми ми 50, 100 Талон на профилактический расстрел

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5
испанский смех

понеслась моча по трудам

Ответить
3
Тактический Даниль

по мирам трудам маям

Ответить
3
Ху Эмай

Жаль, что они пошли по этому пути

Ответить
3
Daniel Fadeev

по особому пути?

Ответить
0
Ху Эмай

Ну да, они искренне считают, что у них особый путь и игнорируют чужой опыт.

Ответить
0
Тактический Даниль

Удар!

Ответить
2
Marhal_New _Arleana
Ответить
1
Тактический Даниль
Ответить
13
Marhal_New _Arleana

взоорал

Ответить
2
Тактический Даниль

Ну и ну! +кошкожена

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Навеяло

Ответить
0
Тактический Даниль

проветри комнату

Ответить
3
Тактический Даниль

Есть на кого равняться!

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1
АТВ

Я простой рабочий одобрять политика мудрый Xi, любить мой панда и кошка жена !

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1
billy

Верно, власть рабочих лучше, чем опг озеро.

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0
Nick Rosenberg

Как, блять, второй экономикой мира может рулить комплексующая нарцистичная маня?

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

С одной стороны - почему бы и нет?

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0
имя и фамилия

"В Китае массово истребляют котов, потому они вместо "Мао" говорят "мяу""

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0
johny64 XZ

Эта болезнь быстро распространяется

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0
Marhal_New _Arleana

Значит будет война. Мда.

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0
billy

Будут революции, текущая общественная формация устарела и должна быть демонтирована. Каждый день миллионы людей это осознают.

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0
Тактический Даниль

миру нужен антихрист, но вселенная не наделяет меня богоподобными силами(

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0
billy

Ах ты идеалист чертов..

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0
Danil Oputin

Китай Си Цзиньпина если бы окружающую среду не засорял - был бы вполне себе государством мечты (в какой-нибудь антиутопии)

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0
Тактический Даниль

Жена у него - чудо обаяния

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0
Тактический Даниль

А че он такого сделал, что его в лик святых ставят?

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0
Тактический Даниль

На медведя порвался?

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0
Beerman

Туркменбаши китайским стал

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0
billy

Ура! Ура! Ура!
Товарищ Си строит новый мир, так держать!

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0
Andy

Очередной клоун

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0
Neten

У китайцев все названое пафосные и никак не связанные с реальностью.

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