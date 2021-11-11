В СМИ отмечают, что принятие резолюции позволит нынешнему председателю КНР переизбраться на должность на третий срок.

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления по китайскому телевидению Фото Reuters



Центральный комитет Коммунистической партии Китая одобрил резолюцию, которая призвана закрепить роль Си Цзиньпина в истории Китая и продолжать политику нынешнего председателя КНР. Об этом пишет «Би-би-си».

В документе, который представил Цзиньпина, сказано об итогах деятельности партии за всё время её существования, а также направлениях, к которым она должна стремиться в будущем. Также на встрече лидер КНР заявил, что страна «претерпела исторические преобразования и смогла достичь процветания». Цзиньпин отметил в докладе успехи Китая в области экономики, внешней политики, экологии, а также в борьбе с пандемией коронавируса.

Как пишет The New York Times, благодаря одобрению «исторической резолюции» председатель КНР сможет укрепить свои заявления, что он является единственным лидером, который способен привести Китай к статусу сверхдержавы. Также это позволит Цзиньпину пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года.