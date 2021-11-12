Также он должен удалить два ролика о бизнесмене с канала «Навальный Live».

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Как сообщают «РИА» Новости со ссылкой на адвоката, политик обязан удалить два видео о миллиардере с канала «Навальный Live». Про какие ролики идёт речь, не уточняется.

Опровержение данных Дерипаска изначально требовал разместить на сайте Навального, но его заблокировали. Адвокаты бизнесмена решили, что оно должно выйти в любой деловой газете. В итоге они выбрали «Коммерсантъ», пишет само издание.

Я предложил суду любое издание, но поскольку ваша газета — ведущая деловая, и вы как раз были в зале, я решил, что это будет забавно. адвокат Дерипаски

Также Навальный обязан выплатить символическую компенсацию морального вреда — рубль. За каждый день просрочки суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию» в 2020 году. Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «всё время говорит, что он бедный, что денег нет».