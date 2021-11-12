Дерипаска выиграл суд у Навального. Политика обязали выплатить рубль и опубликовать опровержение в «Коммерсанте» Статьи редакции
Также он должен удалить два ролика о бизнесмене с канала «Навальный Live».
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Как сообщают «РИА» Новости со ссылкой на адвоката, политик обязан удалить два видео о миллиардере с канала «Навальный Live». Про какие ролики идёт речь, не уточняется.
Опровержение данных Дерипаска изначально требовал разместить на сайте Навального, но его заблокировали. Адвокаты бизнесмена решили, что оно должно выйти в любой деловой газете. В итоге они выбрали «Коммерсантъ», пишет само издание.
Также Навальный обязан выплатить символическую компенсацию морального вреда — рубль. За каждый день просрочки суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию» в 2020 году. Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «всё время говорит, что он бедный, что денег нет».
Причиной иска мог стать ролик от 1 декабря 2019 года, в котором Навальный говорит о господдержке бизнеса Дерипаски государством: «Он получает всё время какую-то государственную помощь, ведёт бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему всё равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать». Эти слова он также ранее говорил в эфире «Навальный Live».