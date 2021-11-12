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Новости
Sasha Shambilova

Дерипаска выиграл суд у Навального. Политика обязали выплатить рубль и опубликовать опровержение в «Коммерсанте» Статьи редакции

Также он должен удалить два ролика о бизнесмене с канала «Навальный Live».

31 31 комментарий
1388 просмотров

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Как сообщают «РИА» Новости со ссылкой на адвоката, политик обязан удалить два видео о миллиардере с канала «Навальный Live». Про какие ролики идёт речь, не уточняется.

Опровержение данных Дерипаска изначально требовал разместить на сайте Навального, но его заблокировали. Адвокаты бизнесмена решили, что оно должно выйти в любой деловой газете. В итоге они выбрали «Коммерсантъ», пишет само издание.

Я предложил суду любое издание, но поскольку ваша газета — ведущая деловая, и вы как раз были в зале, я решил, что это будет забавно.

адвокат Дерипаски

Также Навальный обязан выплатить символическую компенсацию морального вреда — рубль. За каждый день просрочки суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию» в 2020 году. Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «всё время говорит, что он бедный, что денег нет».

Причиной иска мог стать ролик от 1 декабря 2019 года, в котором Навальный говорит о господдержке бизнеса Дерипаски государством: «Он получает всё время какую-то государственную помощь, ведёт бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему всё равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать». Эти слова он также ранее говорил в эфире «Навальный Live».

#новости #навальный #право

31 31 комментарий
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Принудительный Мурод

Арбитражный суд Москвы

«суд»

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17
Geni Alen

(((суд)))

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1
Принудительный Мурод

А у Насти Рыбки он что выиграл?

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3
Принудительный Мурод

ЗППП?

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12
Принудительный Мурод

У неё других призов в викторине нет

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10
Принудительный Мурод

Писечьку ещё можно отлизать, я уверен

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0
Принудительный Мурод

С герписом ммм

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0
Принудительный Мурод

Намажьте на хлебущек равномерным слоем, положите рыбку и сядьте на хуй
Поздравляю, вы российский олигарчик

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0
Принудительный Мурод

Репортаж достойный ведущей деловой газеты КомерсантЪЪЪЪЪЪЪ

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0
van der Pusch

Также Навальный обязан выплатить символическую компенсацию морального вреда — рубль. За каждый день просрочки суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

А Навальный может выплатить компенсацию будучи в тюрьме или это такое трололо чтобы когда он вышел набежала норм сумма?

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4
Лига порвах

набежала норм сумма

У них же там и так минус миллионы на счетах по делу о митингах

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1
Принудительный Мурод

Конкретно у Навального счет в первую очередь был арестован на десятки миллионов за "клевету" на пригожина.

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3
van der Pusch

плюс минус пара миллионов ничего не решат))

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0
Лига порвах

Так и есть

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0
AZP

Они разве не всё исправно платят с донатов?

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0
Принудительный Мурод

Там наверное в процентах пени, поэтому вряд ли с одного рубля накапает здоровая сумма. Вроде бы это такой тролллинг, типа я очень богатый, мне ваши денюшки не нужны, мне честь важнне

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0
Принудительный Мурод

Так 50 тысяч - это не пеня, а штраф.

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5
Anton NS

10 дней просрочки - пол ляма. Охуенно. В чем смысл тогда этого его высера:
Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «всё время говорит, что он бедный, что денег нет».

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0
Антон Пострунин

Если что, суд может не послушаться сторону обвинения и влепить штраф/срок больше запрашиваемого, или вообще что-то, о чем не просили.

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1
Danil Kuznetsov

В том, что 50 тысяч - это инициатива суда, а не требование истца

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1
Жабка

А коммерсант кто-то спросил? Можно было обязать его опубликовать в Нью-Йорк таймс? Или Навальный волен выбрать деловой вестник Мухосранска?

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2
Andy

выиграл суд

Вот это заголовок

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2
Артём Мазанов

Ну ща Навальный в тюрьме за ноут сядет и напечатает

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1
Виталий Чухнов

я решил, что это будет забавно.

Охуенный адвокат или охуевший

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1
new_comment

Сейчас Навальный опубликует опровержение, американцы, конечно же в него поверят (Навальный же их агент!) и снимут санкции с Дерипаски и Русала.
Отличный план!

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1
Дима Анонимный

Дерипаска-пидораска

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0
Принудительный Мурод

Тоже хотите расстаться с рублем?

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2
AZP

Учитывая, что Навальный сел на очень долго, он может не платить. Ему всё равно ничего не сделают.
Нары арестуют? Запретят выезжать за пределы барака?

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0
Принудительный Мурод

Приставы приехали в ИК-2 Покрова арестовывать имущество Навального. Им преградили дорогу охранники. Началась словесная перепалка, переросшая в перестрелку.

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1
Принудительный Мурод

А что там опровергнуть-то нужно? Что проститутка была из Бобруйска?

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0
Принудительный Мурод

Надо пересмотреть эти видео, спасибо

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0
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