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Новости
Sasha Shambilova

«Коммерсантъ»: в даркнете выставили на продажу данные полумиллиона россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации Статьи редакции

Эксперты считают, что это сделали сами продавцы поддельных справок.

База из тысячи строк стоит примерно 8,5 тысячи рублей (120 долларов). Она состоит из паспортных данных, СНИЛСа, номера телефона, места жительства и информации о дате получения сертификата. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которая связалась с одним из продавцов.

Владелец телеграм-канала «Глаз бога» Евгений Антипов добавил, что в базе также содержатся данные об ОМС граждан. Самая большая из них, по словам эксперта, состоит из информации о 500 тысячах жителях Москвы и Подмосковья.

Антипов считает, что на продажу данные выставили сами сервисы, в которых можно купить поддельный сертификат или ПЦР-тест. По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, «неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов». Он также предполагает, что этим владельцы сервисов могут шантажировать клиентов.

С учётом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников.

Ашот Оганесян
основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI

За покупку поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за это — год лишения свободы. Для владельцев сервисов, продающих поддельные документы, — два года.

#новости #вакцинация #утечки

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Принудительный Мурод

500 тысяч

И это только у одних мошенников. А сколько всего людей выбрали мошенничество, а не прививку?

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3
Принудительный Мурод

Тупо путинская машина пугает антипрививочников

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2
Принудительный Мурод

Дело в том что наши базы продаются фсбешниками вне зависимости от вакцинации. Так что это все шум

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0
aliftin

То есть есть какая-то организация, которая анализирует как я получил qrкод? Или все не честные на руку медработники в едином порыве льют данные в одну базу? Или это все один врач сделал и сохранял данные в таблицу? Вопросов масса.

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2
Принудительный Мурод

ХАХАХАХА

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1
artemy_hoover

В удобненькое время выставили. Наводит на размышления.

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1
AZP

Одобряю

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1
Принудительный Мурод

Он также предполагает, что этим владельцы сервисов могут шантажировать клиентов.

Если шантаж, то тут нет смысла им платить. Данные же у них останутся. Через месяц придут за новый суммой, которая уже будет больше. И так пока не сдашься.

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1
Ivan

И зачем им выставлять этот список?)

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0
Some Dude

а почему бы не нажиться на долбоебах еще пару раз?)

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2
Авраам Рабинович

Ну хотя бы из вредности

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1
New

ну типо обзванивать этих чуваков, представляться полицейским, и вымогать деньги.
как то так это работает

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0
Mikhail Dragunov

Да шляпа это всё

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0
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