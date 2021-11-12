«Коммерсантъ»: в даркнете выставили на продажу данные полумиллиона россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации Статьи редакции
Эксперты считают, что это сделали сами продавцы поддельных справок.
База из тысячи строк стоит примерно 8,5 тысячи рублей (120 долларов). Она состоит из паспортных данных, СНИЛСа, номера телефона, места жительства и информации о дате получения сертификата. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которая связалась с одним из продавцов.
Владелец телеграм-канала «Глаз бога» Евгений Антипов добавил, что в базе также содержатся данные об ОМС граждан. Самая большая из них, по словам эксперта, состоит из информации о 500 тысячах жителях Москвы и Подмосковья.
Антипов считает, что на продажу данные выставили сами сервисы, в которых можно купить поддельный сертификат или ПЦР-тест. По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, «неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов». Он также предполагает, что этим владельцы сервисов могут шантажировать клиентов.
За покупку поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за это — год лишения свободы. Для владельцев сервисов, продающих поддельные документы, — два года.