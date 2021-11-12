Эксперты считают, что это сделали сами продавцы поддельных справок.

База из тысячи строк стоит примерно 8,5 тысячи рублей (120 долларов). Она состоит из паспортных данных, СНИЛСа, номера телефона, места жительства и информации о дате получения сертификата. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которая связалась с одним из продавцов.

Владелец телеграм-канала «Глаз бога» Евгений Антипов добавил, что в базе также содержатся данные об ОМС граждан. Самая большая из них, по словам эксперта, состоит из информации о 500 тысячах жителях Москвы и Подмосковья.

Антипов считает, что на продажу данные выставили сами сервисы, в которых можно купить поддельный сертификат или ПЦР-тест. По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, «неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов». Он также предполагает, что этим владельцы сервисов могут шантажировать клиентов.

С учётом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников. Ашот Оганесян основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI

За покупку поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за это — год лишения свободы. Для владельцев сервисов, продающих поддельные документы, — два года.