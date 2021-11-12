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Новости
Sasha Shambilova

Основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина повторно объявили в розыск Статьи редакции

Его обвиняют в мошенничестве, но подробности дела не раскрывают.

29 29 комментариев
2725 просмотров
Фото из фейсбука Осечкина

Карточка Владимира Осечкина появилась базе МВД России. В качестве особых примет указано, что он «переобъявлен» в розыск. Его ищут «по статье УК». Об этом сообщает «Интерфакс».

Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили. Осеннее обострение, не иначе.

Владимир Осечкин
основатель Gulagu.net

В своём фейсбуке Осечкин сообщил, что в деле против него более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным.

Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина в июле 2020 года по делу о мошенничестве. Сам основатель Gulagu.net не живёт в России с 2015 года, а об обвинениях узнал случайно. Подробности дела не раскрывают, отмечает «Интерфакс».

4 октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.

Gulagu.net публикует слитый архив пыток в…
Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел…
tjournal.ru

Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции. 10 ноября прокуратура прекратила уголовное дело против него.

#новости #право

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Принудительный Мурод

чувак конечно да, бьет в самую скрепу, удачи ему

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50
Илья Ильин

- Вы насилуте людей швабрами! Вот доказательства!

- А ты мошейник и агент Госдепа!!!

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32
Принудительный Мурод

Hbbhjbj

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0
Подозрительный Кот

это всё в голливуде снято, а лица наложены с помощью нейросетей

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0
Принудительный Мурод

Пусть бесятся, будет опубликовано видео каждой прытки, где видно каждую виновную мразь.

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30
Принудительный Мурод

Я думаю они даже гордятся этим.

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5
Принудительный Мурод

Потому что им НРАВИТСЯ пытать. Иначе я не могу объяснить зачем люди продолжают этим заниматься.

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5
Фонзи

Ну видно и видно

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0
Принудительный Мурод

Из ФСИН уволили начальника тюремной больницы в Саратовской области и троих сотрудников. Начальника управления по Саратовской области тоже уволят.

Gulagu.net публикует слитый архив пыток в…
Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел…
tjournal.ru
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0
Никита

Мне кажется увольнение с такой работы это награда, а не наказание

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0
Groosha

Уволили без последствий?

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0
Andy

Классика швабрийской педерации - обвинять в мошенничестве всех кто не нравится.

Ответить
21
Принудительный Мурод

Новости великой страны блять

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9
Илья Ильин

Сказочные ибланы во ФСИН работают, еще больше себя зарывают

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1
Anton NS

Мы сами себя зарываем, на похуях это воспринимая.

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10
lousy lousy cat

А ты готов отмотать трешку за правду? Мне вот не похуй, но я не готов. Особенно после видосов со швабрами.

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4
Anton NS

Я выходил и готов выходить на митинги, если никто не собирает - с одиночными пикетами. Но даже когда Навальный собирал митинги - туда почти нихуя народа приходило, в моем миллионнике еле-еле человек 100 набиралось, у всех свой мирок, свои проблемы, мы вне политики. А сейчас и вовсе сидят дома, чаек пьют, шутят про пытки.

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0
Принудительный Мурод

Гулагу.Да получается

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4
Александр Демьяненко

Это типа как когда закрываешь прогу которая не работает что бы включить ее снова в надежде что теперь заработает?

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3
encake

Поменяв при этом значение переменной, которая нигде не используется

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0
Газманавт

но подробности дела не раскрывают

Ещё не придумали

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1
Принудительный Мурод

Будто можно было что то другого ожидать.

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0
Dmitry Why

Я не предлагаю, я предполагаю - а ведь у каждого из тех, кто пытал, кто давал указания к пыткам есть семьи? А вдруг, кто-то из пытуемых захочет мать, отца, сестру, детей карателей так же испытать? Там же всякие урки сидят, воры в законе. Что им стоит вычислить и наказать родственников?

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0
pashazaur

А где дела на шваброёбов? С этими делами можно ознакомиться?

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0
Никита

Там некоторых руководителей уволили...

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0
Джон Кроули

Оттепель длилась ровно 3 дня.

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0
Михаил Октябрьский

Мафии не нравится, что её разоблачают

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0
Sergey Michko

бесплатный пиар

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0
Принудительный Мурод

Осечкина переобъявили в розыск, а Орлова перезабанили

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0
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