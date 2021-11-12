Основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина повторно объявили в розыск Статьи редакции
Его обвиняют в мошенничестве, но подробности дела не раскрывают.
Карточка Владимира Осечкина появилась базе МВД России. В качестве особых примет указано, что он «переобъявлен» в розыск. Его ищут «по статье УК». Об этом сообщает «Интерфакс».
В своём фейсбуке Осечкин сообщил, что в деле против него более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным.
Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина в июле 2020 года по делу о мошенничестве. Сам основатель Gulagu.net не живёт в России с 2015 года, а об обвинениях узнал случайно. Подробности дела не раскрывают, отмечает «Интерфакс».
4 октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.
Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции. 10 ноября прокуратура прекратила уголовное дело против него.
Из ФСИН уволили начальника тюремной больницы в Саратовской области и троих сотрудников. Начальника управления по Саратовской области тоже уволят.
Я выходил и готов выходить на митинги, если никто не собирает - с одиночными пикетами. Но даже когда Навальный собирал митинги - туда почти нихуя народа приходило, в моем миллионнике еле-еле человек 100 набиралось, у всех свой мирок, свои проблемы, мы вне политики. А сейчас и вовсе сидят дома, чаек пьют, шутят про пытки.