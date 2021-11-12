Его обвиняют в мошенничестве, но подробности дела не раскрывают.

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Фото из фейсбука Осечкина

Карточка Владимира Осечкина появилась базе МВД России. В качестве особых примет указано, что он «переобъявлен» в розыск. Его ищут «по статье УК». Об этом сообщает «Интерфакс».

Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили. Осеннее обострение, не иначе. Владимир Осечкин основатель Gulagu.net

В своём фейсбуке Осечкин сообщил, что в деле против него более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным.

Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина в июле 2020 года по делу о мошенничестве. Сам основатель Gulagu.net не живёт в России с 2015 года, а об обвинениях узнал случайно. Подробности дела не раскрывают, отмечает «Интерфакс».

4 октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.