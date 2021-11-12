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Новости
Sasha Shambilova

Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами Статьи редакции

Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.

61 61 комментарий
2221 просмотров

О запрете рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia, сообщает Autonews.ru. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами.

Опрошенные изданием дилеры сообщили, что запрет можно обойти временным оформлением автомобиля на тех, у кого есть гражданство или вид на жительство Белоруссии. По словам большинства из них, они знают, что в России машины продают с наценками, но помочь с этим никак не могут. Дилер Renault также рассказал, что запрет действует уже около полугода.

Так работает система, есть определённые договоренности с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию. Да, мы знаем, что они у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами. У нас можно забрать автомобиль по рекомендованной производителем цене.

Дилер Renault

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости. «Считаем её невозможной в условиях конкурентного рынка», — заявили в организации.

Эксперт во ввозу и вывозу машин из Белоруссии Руслан Кривонос рассказал, что дилеры в Белоруссии стараются сохранить зону продажи, чтобы не перебивать спрос в России. Юристы сообщили Autonews.ru, что запрет противоречит белорусскому закону «О защите прав потребителей».

По данным издания, запрет на продажу машин россиянам возник из-за дефицита в России. Из-за роста спроса на новые автомобили дилеры отказываются продавать их без дополнительных опций, которые прибавляют к стоимости от 200 тысяч до миллиона рублей. Такое навязывание назвал незаконным Роспотребнадзор. Ведомство посоветовало записывать на диктофон или камеру условия покупки.

#новости #белоруссия #авто

61 61 комментарий
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Принудительный Мурод

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости. «Считаем её невозможной в условиях конкурентного рынка», — заявили в организации.

Давно у нас КОНКУРЕНТНЫЙ рынок?

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16
Джон Кроули

Да, сразу идёт по списку за конкурентными выборами президента.

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8
Принудительный Мурод

а разве нет? авторынок мне казался достаточно насыщенным и конкурентным

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3
Принудительный Мурод

В москве в основном один Рольф/Авилон/Автомир/Борисхоф и мелкие дилеры

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4
Принудительный Мурод

С 1917 года

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1
Пётр Козлов

Очередное подтверждение моему ожиданию, когда доразовьётся продажа машин напрямую от производителя, и дилеры вымрут - туда им и дорога вместе с ритейлереами электроники

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12
Принудительный Мурод

Есть от хендая покупка с завода, но там тоже как не зайдешь, машин нет

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2
Артём Мазанов

Дилеры в РФ ахуели

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7
Янина Вострикова

Как мне передал знакомый, который работает в салоне, новая Рио за 1,6 — это нормально. Даже за 1,8 некоторые берут. Мир сошел с ума!

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7
Артём Мазанов

Вот селтос мне насчитали в марте

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1
Принудительный Мурод

Сука, защитную сетку радиатора везде плюсуют за 5-7 тыс.

Это по факту аллюминиевая ячеистая сетка, 500 рублей за метр, плюс 8 пластиковых хомутов (100 рублей за пачку 50 штук)

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3
Принудительный Мурод

Охуеть. 50 к за парктроник

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1
Принудительный Мурод

маркировка стёкол 8к)
"Здесь был вася"

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1
Принудительный Мурод

ЭТО ЕЩЁ ЧТО БЛЯТЬ?!

Ответить
0
Принудительный Мурод

Пиздец цены. За говнорио 1.25 млн.

Я себе D-класс за столько в полном фарше покупал новый со сборкой в Германии

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5
Артём Мазанов

Да. Сам ахуел, в итоге взял Форд. Потому что жалко отдавать такие деньги за рио

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1
Принудительный Мурод

Зачем тебе машина?? Ты же к батарее прикован

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1
Принудительный Мурод

катает босса

Ответить
1
Принудительный Мурод

на волосатом мотороллере

Ответить
1
Принудительный Мурод

у тебя какая?

Ответить
0
Принудительный Мурод

Пассат

Ответить
0
Принудительный Мурод

не здесь ну ты чего

Ответить
9
Принудительный Мурод

Посрат

Ответить
0
Принудительный Мурод

Наконец, мы встретились, брат Каламбур! Калом бур, а телом - бел!

Ответить
6
Vladislav Pozniak

ну типа

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2
Пластиковое Окно

1.25 это ещё норм. Полик в максималке за 2 ляма видел недавно. И весту за 1.7.

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1
Владислав Микк

шинка 5к это мощно

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2
Принудительный Мурод

НУ ЭТО Ж НЕ ДЯДЯ ВАСЯ В ГАРАЖЕ, а дядя Вася у дилера будет делать. Гарантия, бренд. Чтобы потом можно было следующему покупателю тачки заявить «обслуживалась у дилера»

Ответить
0
Владислав Микк

хз, я меняю за 2к в шиномонтаже и меня устраивает.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Ты просто не гендир дилерского центра

Ответить
0
Владислав Микк

я просто да.

Ответить
1
Принудительный Мурод

Хера наебалово, мне на 250к хотя бы насчитали порядочно так, а не пакеты шиномонтаж.

Ответить
2
Диас Молдашев

Как тебе дилерская шумка за 80 косых? Стоит своих денег?

Ответить
1
Принудительный Мурод

Кажется, можно в специализированным сервисе за эти деньги люксовую шумку сделать. Самая простая, как у дилера, там стоила 25-30

Ответить
3
Диас Молдашев

Пиздос, уму непостижимо просто. Думал, что дилеры за такие деньги предлагают очень хорошую шумку

Ответить
1
Принудительный Мурод

ваау, у тебя тачка есть? Покатаешь меня?

Ответить
1
Владислав Микк

на киа? закажи такси

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3
Принудительный Мурод

Пиздец, противоугонка 50к стоит. Раньше только Рольф этим промышлял, а теперь весь рынок

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1
Михаил Станкеев

Это ещё не очень стремно. Например, шкода кодиак. Работы по установке оборудования: м и л л и о н рублей. Они так типа противостоят возврату всего этого барахла.

Ответить
2
Dmitry

жесть, просто конченные

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3
Принудительный Мурод

Даже хуй пойми от чего тошно: от цены или от того, что устанавливающие это оборудование получат максимум 30к зп, а все бабки уйдут в карманы владельцев?

Ответить
3
Принудительный Мурод

Там написано + доп. опущ?

Ответить
1
Принудительный Мурод

Попущ

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Типичное союзное государство

Ответить
3
Принудительный Мурод

Да, мы знаем, что они у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами. А в РБ только с дополнительными мигрантами

Ответить
3
Закомплексованная Душа

Только тотальный игнор покупок новых машин их сможет вразумить

Ответить
2
Принудительный Мурод

Ведомство посоветовало записывать на диктофон или камеру условия покупки.

А это законно вообще? Или это такая много ходов очка?

Ответить
1
Принудительный Мурод

Ну а почему нет? Это публичная деятельность, не секретная. Закон разрешает вести открытую съемку в публичных местах.
Можно не снимать лица людей, чтобы не было претензий от этих лиц по публикации. Про голос ничего в законе не сказано

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3
Принудительный Мурод

мы сделку по покупке квартиры вели на запись.
в принципе и без нас была бы запись, потому что в риэлтерском агентстве, но так как то спокойнее

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2
Принудительный Мурод

только хуй поможет конечно

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0
Павел Май

Знакомый покупал. 200 тысяч допов - уникальная акция последнего дня месяца

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1
yikiko4351

Установка брызговиков - 3 шурупа прикрутить - 7900 )))

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2
Принудительный Мурод

установка сигналки 100 косарей за работы это мощно.
upd. БЛЯТЬ ТАМ УСТАНОВКА _СЕТКИ_ (сетка это вообще локальный мем) за 30 тысяч. охуеть. это ж буквально вырезал ножницами и три самореза привернул, охуеть ред.

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2
Принудительный Мурод

Я себе сам за 500 рублей сделал.

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0
Принудительный Мурод

А если мы газ перекроем??

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0
Vladislav Donets

Автодилерам лучше наоборот, пустить.

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3
АТВ

Офигенно. Сначала все автопроизводители из-за курса и прочих глонассов сильно режут модельный ряд (нормальных машин С класса сейчас не купить почти). Теперь дефицит и запрет на покупку в другой стране ЕАЭС и немного ни мало союзном государстве ! Это как вообще ?

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1
Принудительный Мурод

Пора вообще брать битки с сша, ибо за цену тигуана можно челенджер купить

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0
Принудительный Мурод

И ещё за растаможку столько же

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1
Принудительный Мурод

https://instagram.com/artline_motors?utm_medium=copy_link
Эта цена с растоможкой

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1
Принудительный Мурод

Не, сам челленджер стоит 2, растаможка еще лям и ремонт на тыс 100-200, как раз за эту цену у дилера можно тигуан взять. Вопрос а оно надо?

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0
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