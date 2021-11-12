Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами Статьи редакции
Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.
О запрете рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia, сообщает Autonews.ru. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами.
Опрошенные изданием дилеры сообщили, что запрет можно обойти временным оформлением автомобиля на тех, у кого есть гражданство или вид на жительство Белоруссии. По словам большинства из них, они знают, что в России машины продают с наценками, но помочь с этим никак не могут. Дилер Renault также рассказал, что запрет действует уже около полугода.
В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости. «Считаем её невозможной в условиях конкурентного рынка», — заявили в организации.
Эксперт во ввозу и вывозу машин из Белоруссии Руслан Кривонос рассказал, что дилеры в Белоруссии стараются сохранить зону продажи, чтобы не перебивать спрос в России. Юристы сообщили Autonews.ru, что запрет противоречит белорусскому закону «О защите прав потребителей».
По данным издания, запрет на продажу машин россиянам возник из-за дефицита в России. Из-за роста спроса на новые автомобили дилеры отказываются продавать их без дополнительных опций, которые прибавляют к стоимости от 200 тысяч до миллиона рублей. Такое навязывание назвал незаконным Роспотребнадзор. Ведомство посоветовало записывать на диктофон или камеру условия покупки.