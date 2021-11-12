Судья в США потребовал привлечь эксперта для объяснения, как работает увеличение масштаба на iPad Статьи редакции
Адвокат заявил, что техника Apple при увеличении «изменяет детали на видео с помощью ИИ» — судье такой довод показался разумным.
Адвокат Марк Ричардс высказался против идеи показывать присяжным ролик из соцсетей по делу Кайла Риттенхауса, который в 2020 году застрелил нескольких демонстрантов во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокат привёл довод о том, в устройствах Apple содержится некая «технология искусственного интеллекта, которая полностью меняет изображение при масштабировании видеозаписи».
С таким доводом согласился судья Брюс Шредер. Он потребовал, чтобы сторона обвинения предоставила эксперта для дачи показаний, который расскажет об этой технологической особенности техники Apple. Судья предположил, что обвинители могут каким-то образом найти такого специалиста за 20 минут во время перерыва. Стороне обвинения это не удалось.
Исходя из видеозаписи судебного заседания, которую опубликовал The Washington Post, до конца не ясно, действительно ли судья Шредер запретил стороне обвинения использовать устройства на iOS или иным образом увеличивать видео со стрельбой, которую устроил Риттенхаус. В итоге вместо iPad присяжные смотрели оригинальные, уменьшенные ролики на компьютере с Windows, подключённом к большому телевизору в зале суда. Изображение при этом не заполняли на весь экран.
через три измерения и логарифмы. Они используют ИИ или свои логарифмы
@Сергей Исенеков это опечатка или он реально сказал ЛОГАРИФМЫ???
нет, просто попытка натянуть стандартный подход пространство+время за типичное четырёхмерное пространство - это такой же процесс, как и пространство+цвет (в ргб, скажем) - о, уже 6-мерное!
Фишка энмерных многообразий и топологий именно в однородности размерности, так что к чему было приплетание четырехмерности?
кто спорит с тем, что время размерность? Цвет - тоже размерность. Если брать в нормальном виде - то длина волны.
Но какое отношение положение точки в трёхмерном пространстве связано с t?
Даже если взять базовое четырёхмерное замкнутое пространство, оно ничего общего с ((x,y,z)(t)) не будет иметь, к чему тут вообще про относительность относительно v/c?
Какое отношение положение точки на плоскости связано с её 3й координатой
Если поменять в (x,y,z) местами (z,x,y) то можно будет прекрасно обойтись переворотами, как ты построишь отображение из ((x,y,z),t) в (y,t,z,x)?
К тому, что мы получаем разные пути в 4хмерном пространстве, ведущие в одну 4хмерную точку
ещё раз - к чему тут относительность? В трёхмерном пространстве, знаешь ли, одну и ту же точку пересекает бесконечное количество линий и плоскостей
Я не прошу тебя построить модель перехода из размерности 3 в 4 - это скучно, можно хоть из 3 в 26 построить. ред.
как ты построишь отображение из ((x,y,z),t) в (y,t,z,x)?
Узнаем, когда физики из Вечности подъедут
ещё раз - к чему тут относительность?
К тому, что она позволяет нам откинуть гипотезы класса "нет вообще времени как сущности, есть дельта 3д и всё". Может, мы о разном. Короче, под "такая же размерность" я имею ввиду, что одного класса, и только ограничения текущей физики не позволяют нам манипулировать ей.
В судах используется конкретная ос с конкретным софтом, которая заведомо не умеет додумывать детали.
Если ты говоришь о видео-доказательсвах в целом, то да, если они взяты не из заведомо достоверного источника, то они не должны иметь полную обвинительную силу. И звук и видео можно легко редактировать.