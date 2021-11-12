В iPad, которые производит компания Apple, есть ИИ, который позволяет рассматривать вещи через три измерения и логарифмы. Они используют ИИ или свои логарифмы, чтобы создать то, что, по их мнению, происходит. Так что на самом деле это не улучшенное видео — это программа на iPad создаёт то, что, по её мнению, есть, а не то, что существует на самом деле.

