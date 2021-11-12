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Сергей Исенеков

Судья в США потребовал привлечь эксперта для объяснения, как работает увеличение масштаба на iPad Статьи редакции

Адвокат заявил, что техника Apple при увеличении «изменяет детали на видео с помощью ИИ» — судье такой довод показался разумным.

Кайл Риттенхаус (на заднем плане) и его адвокат Марк Ричардс (на переднем плане) Фото Getty

Адвокат Марк Ричардс высказался против идеи показывать присяжным ролик из соцсетей по делу Кайла Риттенхауса, который в 2020 году застрелил нескольких демонстрантов во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокат привёл довод о том, в устройствах Apple содержится некая «технология искусственного интеллекта, которая полностью меняет изображение при масштабировании видеозаписи».

В iPad, которые производит компания Apple, есть ИИ, который позволяет рассматривать вещи через три измерения и логарифмы. Они используют ИИ или свои логарифмы, чтобы создать то, что, по их мнению, происходит. Так что на самом деле это не улучшенное видео — это программа на iPad создаёт то, что, по её мнению, есть, а не то, что существует на самом деле.

Марк Ричардс
адвокат

С таким доводом согласился судья Брюс Шредер. Он потребовал, чтобы сторона обвинения предоставила эксперта для дачи показаний, который расскажет об этой технологической особенности техники Apple. Судья предположил, что обвинители могут каким-то образом найти такого специалиста за 20 минут во время перерыва. Стороне обвинения это не удалось.

Исходя из видеозаписи судебного заседания, которую опубликовал The Washington Post, до конца не ясно, действительно ли судья Шредер запретил стороне обвинения использовать устройства на iOS или иным образом увеличивать видео со стрельбой, которую устроил Риттенхаус. В итоге вместо iPad присяжные смотрели оригинальные, уменьшенные ролики на компьютере с Windows, подключённом к большому телевизору в зале суда. Изображение при этом не заполняли на весь экран.

#новости #сша #apple

4927 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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эти мягкие французские булки

Нужно сразу к главному эксперту обратиться

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62
Владимир Керенский

Удивительно, как к новости про тупость участников правосудия в США ты приплел Россию.

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–2
Лига порвах

А в чем тупость?
Тупость, это когда ты не знаешь и делаешь наугад, а они обратились к эксперту

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5
nimexeto

Так вы это любите.
- У вас в России швабрами насилуют!
- А в Америке этой вашей гейской негров линчуют!!!111

Ответить
0
Сталин спас Россию

Кто вы блять

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1
Grisha Pivovarov

Нихуя себе тупость. Сторона обвинения должна доказать правомочность использования доказательств? Или что ИИ дорисовывает картинку? Или то что адвокат сказал "логарифмы"?

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1
Принудительный Мурод

Это надо уметь

Ответить
0
Принудительный Мурод

Сук, опередил

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2
Алексей Горячев

Он десяточку дорисовать может

Ответить
1
nimexeto

Россиян на самом деле не ебут швабрами, это всё искажение реальности логарифмами.
Дело можно закрывать.

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1
Стильная самочка орангутана

Уж этот на практике знает всё про убийства и насилие

Ответить
0
Принудительный Мурод

Этот искусственный интеллект такие детали пририсовать может!

Ответить
0
Руслан Астратов

За_лупой Бастрыкин

Ответить
0
Принудительный Мурод

Лупа точно ничего не дорисует, за лупу не стыдно.

Ответить
0
Аркадий Мочульский

Почему у него погоны все время не на плечах, а висят спереди? Они ему форму сшить не могут нормальную?

Ответить
0
Принудительный Мурод

через три измерения и логарифмы. Они используют ИИ или свои логарифмы

@Сергей Исенеков это опечатка или он реально сказал ЛОГАРИФМЫ???

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10
Сергей Исенеков

iPads, which are made by Apple, have artificial intelligence in them that allow things to be viewed through three-dimensions and logarithms

Он так и сказал...

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17
Принудительный Мурод
Ответить
1
Принудительный Мурод

Бля, логарифмы, интегралы - какая нахуй разница.

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2
van der Pusch

три измерения и логарифмы

тоже ненавижу 3 измерения и логарифмы
мир как минимум четырехмерный, смиритесь с этим apple

Ответить
7
Eva Dark

с чего бы ему быть именно четырёхмерным?

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1
van der Pusch

_как минимум_ четырех

во влажных фантазиях струнщиков конечно больше

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0
Eva Dark

нет, просто попытка натянуть стандартный подход пространство+время за типичное четырёхмерное пространство - это такой же процесс, как и пространство+цвет (в ргб, скажем) - о, уже 6-мерное!
Фишка энмерных многообразий и топологий именно в однородности размерности, так что к чему было приплетание четырехмерности?

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0
van der Pusch

код красный код красный математики в треде

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2
Принудительный Мурод

Схуяли такой же процесс? Когда говорится о единой теории поля или аналоге, как раз имеется ввиду что время вполне себе такая же размерность. Ты вообще понимаешь, что когда мы говорим о "замедлении времени" для приближающихся к скорости света это пиздёж? И никакое "время" не "замедляется".

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1
Eva Dark

кто спорит с тем, что время размерность? Цвет - тоже размерность. Если брать в нормальном виде - то длина волны.
Но какое отношение положение точки в трёхмерном пространстве связано с t?
Даже если взять базовое четырёхмерное замкнутое пространство, оно ничего общего с ((x,y,z)(t)) не будет иметь, к чему тут вообще про относительность относительно v/c?

Ответить
0
Принудительный Мурод

Но какое отношение положение точки в трёхмерном пространстве связано с t?

Какое отношение положение точки на плоскости связано с её 3й координатой?

к чему тут вообще про относительность

К тому, что мы получаем разные пути в 4хмерном пространстве, ведущие в одну 4хмерную точку?

Ответить
0
Eva Dark

Какое отношение положение точки на плоскости связано с её 3й координатой

Если поменять в (x,y,z) местами (z,x,y) то можно будет прекрасно обойтись переворотами, как ты построишь отображение из ((x,y,z),t) в (y,t,z,x)?
К тому, что мы получаем разные пути в 4хмерном пространстве, ведущие в одну 4хмерную точку

ещё раз - к чему тут относительность? В трёхмерном пространстве, знаешь ли, одну и ту же точку пересекает бесконечное количество линий и плоскостей

Я не прошу тебя построить модель перехода из размерности 3 в 4 - это скучно, можно хоть из 3 в 26 построить. ред.

Ответить
0
Принудительный Мурод

как ты построишь отображение из ((x,y,z),t) в (y,t,z,x)?

Узнаем, когда физики из Вечности подъедут

ещё раз - к чему тут относительность?

К тому, что она позволяет нам откинуть гипотезы класса "нет вообще времени как сущности, есть дельта 3д и всё". Может, мы о разном. Короче, под "такая же размерность" я имею ввиду, что одного класса, и только ограничения текущей физики не позволяют нам манипулировать ей.

Ответить
0
van der Pusch

что время вполне себе такая же размерность.

не совсем такая же
spacetime концепция - это все еще только модель, хоть и прекрасно работающая в целом ряде физических теорий
технически Ева права, хоть я и считаю что это не дискуссия для коммента в котором упоминается эпол и ненависть к логарифмам

Ответить
0
Принудительный Мурод

Ну, да. Я не с позиции божественного откровения, есесно, рассуждаю тоже.

Ответить
0
Сознательный франт

Асло, там довольно весёлый процесс идёт, а новостники только до эппло доебались.

Ответить
6
Lofoten Forsake

Молодец пацан, держится. Видел вчера как новостные конторы и ярые леваки смеялись над тем, как он заплакал на суде. И дураку понятно, что это был PTSD, твари.

Ответить
2
Daniel Shnaider

"есть ИИ, который позволяет рассматривать вещи через три измерения и логарифмы"
тот самый ИИ ред.

Ответить
6
Принудительный Мурод

Так что на самом деле это не улучшенное видео — это программа на iPad создаёт то, что, по её мнению, есть, а не то, что существует на самом деле.

Как это работает в логарифмах трех измерений.

Ответить
4
Принудительный Мурод

В итоге вместо iPad присяжные смотрели оригинальные, уменьшенные ролики на компьютере с Windows, подключённом к большому телевизору в зале суда. Изображение при этом не заполняли на весь экран.

Ответить
2
умный человек

Братский народ

Ответить
1
Иван Демченко

В данном случае возможно и чересчур, однако создает прецедент, который открывает дорогу для будущих спекуляций.

Ответить
0
Сознательный франт

для будущих спекуляций

Аппл использует нейронки для улучшения фото. Судья об этом знает, но не знает подробностей. Судья запрашивает эксперта, который может это разъяснить. Судье его не предоставили, и было решено использовать обычный плеер.
Где тут можно начать спекулировать?

Ответить
7
Иван Демченко

Если используют нейронку от эпл - кто мешает использовать использовать нейронку от другого разработчика? А кто в последствии когда все привыкнут к нейронкам в судах помешает особо изворотливому подсудимому сделать подлог в якобы улучшенном видео, предоставленном его защитой, к примеру?

Ответить
0
Сознательный франт

В судах используется конкретная ос с конкретным софтом, которая заведомо не умеет додумывать детали.
Если ты говоришь о видео-доказательсвах в целом, то да, если они взяты не из заведомо достоверного источника, то они не должны иметь полную обвинительную силу. И звук и видео можно легко редактировать.

Ответить
3
Сознательный франт

В чём конкретно судья здесь не прав?

Ответить
0
Принудительный Мурод

У тебя швабра в жопе появилась?

Ответить
0
Сознательный франт

Поясни за швабру.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Ну, я пытаюсь понять, в чем не прав судья. Если появилась, то все хорошо.
Если нет, то он однозначно не прав.

Ответить
0
умный человек

Я же говорю, брат мой
Поддержка и уважуха

Ответить
–1
Принудительный Мурод

Судья предположил, что обвинители могут каким-то образом найти такого специалиста за 20 минут во время перерыва.

Стороне обвинения это не удалось.

Да ладно, куда не плюнь, так обязательно попадёшь в эксперта apple.

Ответить
1
Принудительный Мурод
Ответить
0
Daniel Shnaider

"судья Брюс Шредер."
ИИ одновременно и жив и мертв и об этом не узнать пока не откроешь коробку с логарифмом.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Судья предположил, что обвинители могут каким-то образом найти такого специалиста за 20 минут во время перерыва

Заходишь в любой гей-клуб, хватаешь первого попавшегося гомика и тащишь в суд.

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Эксперта с VC?

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0
Teddy Loaf
Ответить
0
Александр Елисеев

Читал на DTF, читаю на TJ. Сложилось впечатление, что там все красавцы: и сторона обвинения, и сторона защиты, и даже сам судья.

Ответить
0
Сознательный франт

Скинь ссылку на дтф. Уверен, что даже там будет меньше петросянства.

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0
kostya karpenko

Судья Шредер остался без внимания)

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0
Mr Hidden

Нужно запретить Apple придумывать
СВОИ ЛОГАРИФМЫ, а то так ещё придумают свою алгебру, тригонометрию и математику.

Многое ксти в юриспруденции теперь скатывается не к четкому, понятном все. и последовательно изложению фактов а к умению красиво и витеевато запутать участников процесса. ред.

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0
Михаил Басараб

Ну все правильно. Там хотели прибегнуть к сильному приближению до пикселей, что при интерполяции могло изменить угол направления оружия (даже на несколько градусов), что является очень важным ньюансом, т.е. направлено было оружие на человека или нет.

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0
Max Preobrazhensky

Классические гуманитарии

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0
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