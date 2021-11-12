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Новости
Sasha Shambilova

ФСИН потребовала заменить срок Соболь на реальный по делу о проникновении в квартиру возможного отравителя Навального Статьи редакции

В апреле её признали виновной и назначили год исправительных работ.

23 23 комментария
1664 просмотров
Фото из фейсбука Любви Соболь

Симоновский суд Москвы зарегистрировал дело «об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления» бывшего юрист ФБК* Любови Соболь. Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким требования обратилась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Заменить условный срок на реальный просят по «квартирному делу».

Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в квартиру возможного отправителя Навального в апреле. Её приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

В августе Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать Москву и Подмосковье.

После этого «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники сообщили, что бывший юрист ФБК* покинула Россию и вылетела в Турцию. Сама Соболь эту информацию не подтверждала, но и не опровергла. В октябре её объявили в розыск.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #соболь

23 23 комментария
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Ху Эмай

Ответочка всем, кто смеялся над сайтом про Технологии.

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8
Антигравитационный торт

2 отдела

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2
Антигравитационный торт

Таблоид и Не таблоид

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5
Слава Инженеров

или полная блокировака телеграм в России

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4
Marhal_New _Arleana

А где она сейчас? Надеюсь далеко от России

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4
Принудительный Мурод

вот бы на порнохабе

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4
Evgeny Kovalyov

Нашла пиццерийное убежище.

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0
испанский смех

и за чей счет она далеко от России?

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–1
Marhal_New _Arleana

Не знаю. Спроси ее

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0
испанский смех

почему педерасты травят?

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0
Принудительный Мурод

по «квратирному делу».

Опечатка сос мыслом

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2
Alex Blake

Ещё сам Воланд говаривал, что квартирный вопрос испортил людей

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2
испанский смех

особенно москвичей

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0
Принудительный Мурод

Там ещё «отправители» какие-то есть

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0
Принудительный Мурод

Оксимирон выскажется?

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0
Принудительный Мурод
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0
Принудительный Мурод

Да пусть хоть усрутся, в стране её нет, и вряд ли она захочет сесть за свои идеалы, как Навальный.

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0
испанский смех

а нахуй оно тогда нужно?

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0
Stan Majors
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0
Web Developer

Желание имеют, возможности позволяют.

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0
Егор Ниглов

ФСИН потребовала? Им там что, больше насиловать никого не осталось?

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0
Василий Дробовский

В деле указано так (возможный отравитель Навального ) ?

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0
Erzkanzler Valorum

Что-то по подбородку стала похожа на Залину Маршенкулову, видимо тоже пересаживается с иглы.

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–12
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