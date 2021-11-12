В апреле её признали виновной и назначили год исправительных работ.

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Фото из фейсбука Любви Соболь

Симоновский суд Москвы зарегистрировал дело «об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления» бывшего юрист ФБК* Любови Соболь. Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким требования обратилась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Заменить условный срок на реальный просят по «квартирному делу».

Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в квартиру возможного отправителя Навального в апреле. Её приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

В августе Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать Москву и Подмосковье.

После этого «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники сообщили, что бывший юрист ФБК* покинула Россию и вылетела в Турцию. Сама Соболь эту информацию не подтверждала, но и не опровергла. В октябре её объявили в розыск.