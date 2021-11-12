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Новости
Сергей Исенеков

«АвтоВАЗ» на один день приостановил сборку автомобилей в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов Статьи редакции

В компании заявили, что периодически останавливают часть производства из-за мирового кризиса, который затронул «всех производителей автомобилей».

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Фото РБК

12 ноября «АвтоВАЗ» приостановил производство на всех трёх сборочных линиях на заводе в Тольятти. Работникам предприятия компенсируют две трети средней заработной платы за простой. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия.

«Автостат» отмечает, что на этой неделе сборка автомобилей Lada Granta велась лишь 9 ноября, Lada Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero — с 8 по 11 ноября. При этом завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжит работать в обычном режиме.

Представитель «АвтоВАЗа» рассказал Forbes, что компания была вынуждена остановить производство на один день в связи с мировым кризисом поставок электронных компонентов, затрагивающим всех производителей по всему миру.

В пресс-службе автомобильной компании уточнили РИА «Новости», что все остальные производства (двигатели, КПП, шасси, прессовое производство и металлургия) продолжат свою работу по стандартному графику.

В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на 1 день

пресс-служба «АвтоВАЗа»

Также в компании рассказали, что приложат максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов. В «АвтоВАЗ» считают, что мировой кризис продлится минимум до середины 2022 года или даже дольше. Поэтому автозавод периодически будет останавливать производство.

Перебои на «АвтоВАЗе» начались ещё в августе 2021 года из-за перебоев с поставками электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая испытывает сложности в работе с поставщиками. На предприятии планируют возобновить производственные потери за счёт работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен после решения проблем с комплектующими.

#новости #автомобили #автоваз

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nimexeto

«АвтоВАЗ» на один день приостановил сборку автомобилей в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов

Но потом вспомнил, что собирает свои автомобили из говна и палок, и проложил работу.

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12
Антигравитационный торт

Lada Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero

причем Lada Largus это рено дача

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2
Принудительный Мурод

а на даче (хоть она и в послеке городского типа - Рено) и говна и палок в наличии и ассортименте

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1
Антигравитационный торт

вспомнить хотя бы где у них сигнал расположен

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0
aliftin

Ого, оказывается в их машинах есть электроника какая-то серьёзная.

Ответить
7
Some Dude

стеклоподъемники, наверное

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7
Тиджей

привет ты охуел??

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4
Some Dude

привет)
я даже не видел твоего коммента, сорян)
просто фортануло)

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0
Тиджей

стравили суки

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1
Принудительный Мурод

подсос. теперь электронный

Ответить
0
Принудительный Мурод

Слышал про стеклоподъёмники там.

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4
Тиджей

всё идите *************

Ответить
4
Принудительный Мурод

Про стеклоподъёмники уже говорили?

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3
Тиджей

блять это смешно а я ем отстань

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1
Пластиковое Окно

В ней же даже стеклоподъемников нет или уже добавили?

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3
aliftin

Думаю что-то связано со стеклоподъемниками.

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4
Тиджей

бляяяяять!!!¡!!!

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3
aliftin

Не, ну а хули он такой тупой.

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1
Принудительный Мурод

Походу стеклоподъёмники

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4
Тиджей

сука

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3
Oleg Pravdin

наверно что-то с электроприводом, возможно связанное со стеклами и их подъемом

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4
Тиджей

стеклоподъёмники

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2
Принудительный Мурод

я думаю ты хотел сказать:

стеклоподъёмники

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2
Принудительный Мурод

Вряд ли стеклоподъемники

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3
Ху Эмай

В наших

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0
Принудительный Мурод

Часы

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0
Принудительный Мурод

А чо рыночек-то не работает? Почему не понабежали тыщи новых производителей компонентов?

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0
Принудительный Мурод

Может быть потому, что это глобальный кризис полупроводников? И производство авто из-за этого резко сократили и в Европе, и в США, и в Китае?
Хотя не, не бери в голову. Слишком сложно.

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5
Принудительный Мурод

надо с РЖД спрашивать, получается

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6
Принудительный Мурод

а из чего производить?

Ответить
0
Принудительный Мурод

А из чего производили? Вот из этого самого

Ответить
0
Принудительный Мурод

дак дефицит

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1
Антигравитационный торт

клятi майнеры

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1
Принудительный Мурод

Дык дефицит должен стимулировать производство, ре?

Ответить
0
Gong

там проблема с полупроводниками, нарастить производство полупроводников - это не просто цех открыть, это очень дорого и долго, период окуппаемости очень большой. со временем проблема уйдет конечно, времянное явление.

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2
Принудительный Мурод

Ну, китайцы как-то сумели, в 90х, наладить производство га пустом месте.
А чобы и России не впрячься заодно,ведь производили когда-то, и много производили?

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1
Gong

смеешься чтоле, инвеститиции и длинные деньги это не про россию.

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0
Some Dude

не, там куча бутылочник горлышек в цепочке производства.
начнем с того, что песок, из которого делаются процессоры добывают только в одном месте в сша

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0
Принудительный Мурод

патовая ситуация походу...

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0
Владимир Швецов

Не стоит смеяться над Автоваз
В нулевых там зарабатывали прилично, как в Европе (знаю это еще все из рассказов друзей оттуда)

Поэтому кризис закончится, и Автоваз снова можно сказать продолжит свою работу успешно, не надо хоронить такой завод

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1
Ярт

Зарабатывали выносом зап. частей через проходные, если только

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0
Принудительный Мурод

АвтоВаз как Ленин. Деньги вкладываются большие, а надежды, что встанет и пойдёт нет.

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0
Принудительный Мурод

Ну они являются лидерами по продажам автомобилей в России. Прибыли правда все эти годы не показывают, но это политическое решение, сохранять там производство.

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0
Аркадий Мочульский

Лидеры по продажам не показывают прибыли. Прикольно

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0
Принудительный Мурод

Это бизнес. Можно 10 лет в минус работать, потом рынок занять и за пару лет всё отбить.

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0
Принудительный Мурод

Так бывает, зато они показывают рабочие места

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0
Luchano Spaguetti

Жаль пиздец, только хотел себе машинку прямо с конвеера отечественную купить((

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0
Принудительный Мурод

Ты что БДСМщик?

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0
Принудительный Мурод

он спагетти

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0
Даниил Силантьев

Смахивает на создание искусственного дефицита. Даже с учётом того, что эти машины как пирожки разлетаются.

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0
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