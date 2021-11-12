«АвтоВАЗ» на один день приостановил сборку автомобилей в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов

В компании заявили, что периодически останавливают часть производства из-за мирового кризиса, который затронул «всех производителей автомобилей».

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Фото РБК



12 ноября «АвтоВАЗ» приостановил производство на всех трёх сборочных линиях на заводе в Тольятти. Работникам предприятия компенсируют две трети средней заработной платы за простой. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия.

«Автостат» отмечает, что на этой неделе сборка автомобилей Lada Granta велась лишь 9 ноября, Lada Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero — с 8 по 11 ноября. При этом завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжит работать в обычном режиме.

Представитель «АвтоВАЗа» рассказал Forbes, что компания была вынуждена остановить производство на один день в связи с мировым кризисом поставок электронных компонентов, затрагивающим всех производителей по всему миру.

В пресс-службе автомобильной компании уточнили РИА «Новости», что все остальные производства (двигатели, КПП, шасси, прессовое производство и металлургия) продолжат свою работу по стандартному графику.

В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на 1 день

пресс-служба «АвтоВАЗа»



Также в компании рассказали, что приложат максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов. В «АвтоВАЗ» считают, что мировой кризис продлится минимум до середины 2022 года или даже дольше. Поэтому автозавод периодически будет останавливать производство.