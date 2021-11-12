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Новости
Яна Ломакина

Минцифры потратит 68 миллионов рублей на поиск в даркнете утечек данных из государственных баз Статьи редакции

Подрядчик министерства будет мониторить телеграм-каналы, комментарии и блоги.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило тендер на оказание услуг по поиску информации об утечке персональных данных из государственных информационных систем, следует из документов на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заказа должен:

  • находить утечки персональных данных как в открытых источниках, так и в даркнете: на форумах, сайтах, в телеграм-каналах, чатах, блогах «киберкриминальной» и IT-тематики, Pastebin и GitHub, а также в комментариях пользователей новостных ресурсов;
  • собирать статистику, связанную с покупкой и продажей персональных данных;
  • еженедельно уведомлять ведомство о новой найденной информации и каждый день сообщать об утечках с высоким уровнем критичности («сливах» данных более 100 тысяч человек).

Обязательно мониторить необходимо русскоязычные и англоязычные ресурсы, проверка сайтов на других языках — дополнительная. Всю найденную информацию подрядчик будет хранить на собственном веб-портале и предоставлять доступ к нему сотрудникам министерства.

Начальная цена контракта — 68 миллионов рублей. Соглашение стороны должны заключить до 31 января 2022 года.

#новости #минцифры #даркнет

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Принудительный Мурод

результатом будет утечка результата поисков

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20
Принудительный Мурод

еженедельно уведомлять ведомство о новой найденной информации и каждый день сообщать об утечках с высоким уровнем критичности

из разряда "сколько научных открытий вы планируете сделать в течение месяца"

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7
Ху Эмай

С 8 утра до 10 — подвиг.

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7
Slow Dimon

Бляя, ну ты олд))
Это из фонарей или из убойной силы, не помню уже.

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3
Ху Эмай

Ну ты даешь, это классика - "Тот самый Мюнхгаузен"

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6
Принудительный Мурод

Классный сериал

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3
Olegio Dr

и учтечка бабла выделенного на устранение утечки

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2
Заяц

Продаешь фальшивые QR -> выкидываешь в дарнкнет личные данные -> находишь .... PROFIT

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3
Сергей Сергеич

Подрядчик министерства будет мониторить телеграм-каналы, комментарии и блоги

Хера, готов за 67 лямов взять на себя эту работу. Буду сидеть днями и ночами мониторить.

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1
Что Зачем

Всю найденную информацию подрядчик будет хранить на собственном веб-портале и предоставлять доступ к нему сотрудникам министерства

Еще надо црмку сделать, чтобы минцифры под утечками лайки ставила.

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1
Принудительный Мурод

Накинуть бы ещё миллион

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1
Принудительный Мурод

68 лямов тоже утекут

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1
Ёршик Золотой

Так в этом вся суть проекта утечки.

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0
Принудительный Мурод

Лучше бы контролировали доступ своих же сотрудников к этим базам данных, которые же, их сотрудники, и сливают.

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0
Константин Табаков

Нашли утечку, о том что потрачено на реальные поиски только 1 млн, остальное куда то делось. Нужно больше выделять на поиски утечек.

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0
fullmetalboy48151623 .

Победитель конкурса на самый лёгкий распил

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0
Почитать зашёл

68 чёт мало, даже на телеграм каналы не хватит

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0
Danil Oputin

Потратит на поиск 68 млн. И еще 5 млрд. на устранение утечек.

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0
Alex Blake

Посадят Галю мониторить сайты и каналы на предмет сливов. Будет вести в экселе табличку с данными за 30к в месяц.

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1
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