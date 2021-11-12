Подрядчик министерства будет мониторить телеграм-каналы, комментарии и блоги.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило тендер на оказание услуг по поиску информации об утечке персональных данных из государственных информационных систем, следует из документов на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заказа должен:

находить утечки персональных данных как в открытых источниках, так и в даркнете: на форумах, сайтах, в телеграм-каналах, чатах, блогах «киберкриминальной» и IT-тематики, Pastebin и GitHub, а также в комментариях пользователей новостных ресурсов;

собирать статистику, связанную с покупкой и продажей персональных данных;

еженедельно уведомлять ведомство о новой найденной информации и каждый день сообщать об утечках с высоким уровнем критичности («сливах» данных более 100 тысяч человек).



Обязательно мониторить необходимо русскоязычные и англоязычные ресурсы, проверка сайтов на других языках — дополнительная. Всю найденную информацию подрядчик будет хранить на собственном веб-портале и предоставлять доступ к нему сотрудникам министерства.

Начальная цена контракта — 68 миллионов рублей. Соглашение стороны должны заключить до 31 января 2022 года.