Привитые «Спутником Лайт» заявили о нерабочих QR-кодах. Согласно «Госуслугам», теперь они активируются через три недели Статьи редакции
В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что знают о ситуации, но пока не могут точно сказать — это нововведения или очередные сбои на «Госуслугах».
Несколько жителей Петербурга и Новосибирска рассказали о том, что после прохождения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» их QR-коды «заморозили». Воспользоваться ими они смогут лишь спустя 21 день после даты укола. Об этом пишут «Фонтанка» и «Сиб.фм».
Читательница издания по имени Елена рассказала, что 12 ноября попыталась попасть в театр, но узнала, что её код оказался недействительным, как и во время «сбоя» 8 ноября. Она сделала прививку 25 октября, но в личном кабинете на «Госуслугах» указано, что код будет действовать только с 15 ноября.
С аннулированием QR-кода столкнулась и другая читательница «Фонтанки» по имени Наталья. Она рассказала, что вакцинировалась «Спутником Лайт» 3 ноября. Сперва из-за сбоя на «Госуслугах» её сертификат о вакцинации от 8 ноября был действителен на 12 месяцев с даты укола, а затем на сайте появилась информация о том, что он начнёт действовать лишь с 24 ноября — спустя 21 день.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали «Фонтанке», что не знают точную причину аннулирования QR-кодов.
В методических рекомендациях Минздрава сказано, что граждане, которые прошедшие вакцинацию или повторно вакцинированные от Covid-19, получают QR-код после укола вторым компонентом вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сроки действия QR-кодов — год. Однако в рекомендациях о сроках активизации QR-кодов ничего не говорится.
8 ноября на сайте госуслуг произошёл сбой «по техническим причинам». Пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. В Оперштабе назвали аннулирование сертификатов о вакцинации сбоем, а сроки их действия восстановят.
11 ноября на «Госуслугах» робот-помощник Макс какое-то время не по шаблону отвечал на вопросы, связанные с вакцинацией. Он назвал QR-коды «частью планов мирового правительства» и заявил, что коронавируса «не существует». Позднее Минцифры сообщили TJ, что это случилось из-за кибератаки на сайт.