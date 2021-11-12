В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что знают о ситуации, но пока не могут точно сказать — это нововведения или очередные сбои на «Госуслугах».

{"id":473600,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli","title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041b\u0430\u0439\u0442\u00bb \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u00ab\u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u00bb, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli&title=\u041f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041b\u0430\u0439\u0442\u00bb \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u00ab\u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u00bb, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli&text=\u041f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041b\u0430\u0439\u0442\u00bb \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u00ab\u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u00bb, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli&text=\u041f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041b\u0430\u0439\u0442\u00bb \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u00ab\u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u00bb, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041b\u0430\u0439\u0442\u00bb \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u00ab\u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u00bb, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/473600-privitye-sputnikom-layt-zayavili-o-nerabochih-qr-kodah-soglasno-gosuslugam-teper-oni-aktiviruyutsya-cherez-tri-nedeli","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2169 просмотров

Скриншот «Сиб.фм»



Несколько жителей Петербурга и Новосибирска рассказали о том, что после прохождения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» их QR-коды «заморозили». Воспользоваться ими они смогут лишь спустя 21 день после даты укола. Об этом пишут «Фонтанка» и «Сиб.фм».

Читательница издания по имени Елена рассказала, что 12 ноября попыталась попасть в театр, но узнала, что её код оказался недействительным, как и во время «сбоя» 8 ноября. Она сделала прививку 25 октября, но в личном кабинете на «Госуслугах» указано, что код будет действовать только с 15 ноября.

С аннулированием QR-кода столкнулась и другая читательница «Фонтанки» по имени Наталья. Она рассказала, что вакцинировалась «Спутником Лайт» 3 ноября. Сперва из-за сбоя на «Госуслугах» её сертификат о вакцинации от 8 ноября был действителен на 12 месяцев с даты укола, а затем на сайте появилась информация о том, что он начнёт действовать лишь с 24 ноября — спустя 21 день.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали «Фонтанке», что не знают точную причину аннулирования QR-кодов.

С медицинской точки зрения такой подход является логичным. Если вам вкололи «Спутник Лайт», на формирование иммунитета нужно еще 2-3 недели.

пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В методических рекомендациях Минздрава сказано, что граждане, которые прошедшие вакцинацию или повторно вакцинированные от Covid-19, получают QR-код после укола вторым компонентом вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сроки действия QR-кодов — год. Однако в рекомендациях о сроках активизации QR-кодов ничего не говорится.

8 ноября на сайте госуслуг произошёл сбой «по техническим причинам». Пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. В Оперштабе назвали аннулирование сертификатов о вакцинации сбоем, а сроки их действия восстановят.