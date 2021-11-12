Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":868,"title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439\u00bb. \u0422\u0435\u043c\u044b: \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=868&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458804-novaya-vakansiya-redaktor-otdela-tehnologiy&placeBit=1&hash=3aefe988eedaea3f200032261c468888f7721abf81441097693333957a7a407e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Привитые «Спутником Лайт» заявили о нерабочих QR-кодах. Согласно «Госуслугам», теперь они активируются через три недели Статьи редакции

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что знают о ситуации, но пока не могут точно сказать — это нововведения или очередные сбои на «Госуслугах».

34 34 комментария
2169 просмотров
Скриншот «Сиб.фм»

Несколько жителей Петербурга и Новосибирска рассказали о том, что после прохождения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» их QR-коды «заморозили». Воспользоваться ими они смогут лишь спустя 21 день после даты укола. Об этом пишут «Фонтанка» и «Сиб.фм».

Читательница издания по имени Елена рассказала, что 12 ноября попыталась попасть в театр, но узнала, что её код оказался недействительным, как и во время «сбоя» 8 ноября. Она сделала прививку 25 октября, но в личном кабинете на «Госуслугах» указано, что код будет действовать только с 15 ноября.

С аннулированием QR-кода столкнулась и другая читательница «Фонтанки» по имени Наталья. Она рассказала, что вакцинировалась «Спутником Лайт» 3 ноября. Сперва из-за сбоя на «Госуслугах» её сертификат о вакцинации от 8 ноября был действителен на 12 месяцев с даты укола, а затем на сайте появилась информация о том, что он начнёт действовать лишь с 24 ноября — спустя 21 день.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали «Фонтанке», что не знают точную причину аннулирования QR-кодов.

С медицинской точки зрения такой подход является логичным. Если вам вкололи «Спутник Лайт», на формирование иммунитета нужно еще 2-3 недели.

пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В методических рекомендациях Минздрава сказано, что граждане, которые прошедшие вакцинацию или повторно вакцинированные от Covid-19, получают QR-код после укола вторым компонентом вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сроки действия QR-кодов — год. Однако в рекомендациях о сроках активизации QR-кодов ничего не говорится.

8 ноября на сайте госуслуг произошёл сбой «по техническим причинам». Пользователи заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. В Оперштабе назвали аннулирование сертификатов о вакцинации сбоем, а сроки их действия восстановят.

11 ноября на «Госуслугах» робот-помощник Макс какое-то время не по шаблону отвечал на вопросы, связанные с вакцинацией. Он назвал QR-коды «частью планов мирового правительства» и заявил, что коронавируса «не существует». Позднее Минцифры сообщили TJ, что это случилось из-за кибератаки на сайт.

#новости #covid19

34 34 комментария
1
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
van der Pusch

подождите так вроде же логично?

Ответить
14
Михаил Зеленин

может еще сделали так, чтоб люди не выбирали Спутник-лайт просто из-за скорости получения QR кода.

Ответить
1
van der Pusch

А с обычным спутником тип сразу после второй дозы код дают? Оо

Ответить
0
Анастасия Лукьянова

Знакома со случаем, когда код выдали по ошибке после первой вакцины спутника и до сих пор ещё не отобрали :)

Ответить
0
van der Pusch

У нас дают код через 2 недели после второй дозы, эх

Ответить
2
Михаил Зеленин

ну мне давали сразу. Сейчас, судя по приказу минздрава тоже должны давать сразу после 2 укола.

Кстати некоторые выбирали Эпивак потому что QR код можно было получить за 2 недели, а не 3

Ответить
0
Владимир Керенский

Ну тут хотя бы какая-то логика есть, 2 прививка через 2 недели после 1-й, уже антитела могут начать вырабатываться

Ответить
0
Принудительный Мурод

Мне пришёл сразу после укола. Я буквально даже из больницы выйти не успел. Тоже смутился, на тот момент в Москве ещё были QR-коды, и я подумал: «Ну наверное он не сработает».
Зашёл в ТЦ напротив и меня впустили 🙈

Ответить
0
Andrew Lobachev

Да, минут через 5 пришёл, в смс. В электронной медкарте и на госуслугах он появился вечером того же дня

Ответить
0
Принудительный Мурод

ну да, антитела не сразу вырабатываются

Ответить
0
Анастасия Лукьянова

Я втайне тоже всегда об этом задумывалась, но думала, что со мной что-то не так. Как бы, толку-то от введённой субстанции, если основные действия совершает сам организм и на это требуется время.

Но если введут официально и для всех, пердаки воспламенятся, конечно

Ответить
0
Gre Li

Думаю, что это скорее всего костыль. Сразу сделали, что через три недели выдаётся, как раз тогда, когда должен быть второй компонент. Люди пишут, что только делают вторую, а им уже код приходит. А теперь с однокомпонентным менять сложно, и вроде как сразу тоже не совсем правильно.

Ответить
0
Io Eau

чипировали да не так - активация теперь слетает, надо патчить или ставить хак

Ответить
14
Принудительный Мурод

Когда не смог определить это баг или фича

Ответить
5
Ваша Закладко

не можем точно сказать это нововведение или сбой на госуслугах - универсальная временная модалка и системное голосовое в цифровом 2022+

Ответить
0
Photuum

Не прививаться стоит хотя бы для того, чтобы с женой в театр не ходить.

Ответить
4
Принудительный Мурод

В ожидании разумеется случайных случаев, когда у кого то в важный момент стал неактивный куар код, который становится аналогом пропуска куда угодно

Ответить
3
Что Зачем

Мы пока точно не знаем, что произошло, возможно сбой, но на всякий случай ВСЕ ЛОГИЧНО ТАК И НАДО.

Вот это я понимаю работа. Коммитет здравоохранения все-таки!

А если серьезно, радует, что проблемы с паспортом вакцинации начали проявляться почти сразу.

Ответить
3
Принудительный Мурод

Проверочное слово комми?

Ответить
0
Что Зачем

Да.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Ваксерам снова напихали за щеку)))))))

Ответить
–2
Io Eau

не думаю что "ваксеры" знали это до прививки или хотели чтобы именно так и вышло. тут всем надо быть бдительным чтоб непонапихали, но судя по вашей лексике - дело для вас не новое

Ответить
1
Принудительный Мурод

не пизди

Ответить
–2
Anton Golovanov

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга нихера не понимают, что происходит, но на всякий случай придумали объяснение.

Ответить
1
Принудительный Мурод

Ну правильно, дни нерабочие были? Вот и коды нерабочие

Ответить
1
Ваша Закладко

куэркоды по лайту

Ответить
0
Майка Ника

В Европах тоже так ж вроде

Ответить
0
Крафтовый компот

сбои - это и есть очередные нововведения
прям как тж

Ответить
0
Ян Фёдоров

не баг, а фича

Ответить
0
робот-бёрдвотчер

Не понял, это когда впервые делают прививку? Или ревакцинируются Спутником Лайтом?
Вроде же Минздрав рассылал инструкции, что Спутник Лайт нужно колоть только при ревакцинации, а не в виде самостоятельной вакцины.

Ответить
0
Михаил Зеленин

В первый раз тоже можно было. И люди его выбирали, чтоб быстро получить QR код. Но вроде в СПБ недавно лавочку прикрыли и лайт стал только для уже привитых.

Ответить
0
Руслан Шекуров

Ну наконец то!!
Искал везде в чем проблема
Спасибо ТЖ

Ответить
0
Ярослав Дитковский

Они пока ещё не решили: это баг или фича.

Ответить
0
Принудительный Мурод

У кодов тоже есть нерабочие дни!
Да и вообще кодов мало, а вас много, чо бухтите?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null