SpaceX Илона Маска выпустила второе поколение спутниковых антенн Starlink — теперь они прямоугольные Статьи редакции
«Тарелки» стали в полтора раза легче и обеспечивают доступ в интернет со средней скоростью 80 Мбит/с.
Подразделение SpaceX по разработке и производству спутниковых систем объявило о запуске второго поколения антенн Starlink, способных принимать сигнал «везде, кроме полюсов».
Устройство выполнено в прямоугольном форм-факторе (50х30 см) и весит в полтора раза меньше предшественника (4,2 кг). Несмотря на обещания гендиректора Илона Маска, стоимость осталась прежней — 499 долларов (около 36 тысяч рублей) за комплект и 99 долларов в месяц (около 7 тысяч рублей) за услуги связи.
По заявлению SpaceX, приёмник оптимизирован для работы на открытом воздухе при температурах от -30 до +50℃, рассчитан на влажный климат и даже способен растапливать снег.
В комплекте с «тарелкой» идёт WiFi-роутер (5 ГГц), который теперь поддерживает три канала для одновременного трафика, но не оснащается встроенным портом Ethernet — адаптер приобретается отдельно.
Проект Starlink «вышел из беты» в октябре. Он предлагает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или полностью недоступной. Заявки подаются в порядке очереди в тех странах, где есть лицензия.
В России трафик, связанный с иностранными спутниковыми системами, по закону должен проходить через наземные станции местных операторов. Для нарушителей предусмотрен денежный штраф.
В качестве альтернативы «Роскосмос» предложил к 2030 году развернуть «Сферу» — глобальную сеть из 638 спутников для связи, навигации и дистанционной съёмки Земли. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона рублей.