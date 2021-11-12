«Тарелки» стали в полтора раза легче и обеспечивают доступ в интернет со средней скоростью 80 Мбит/с.

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Подразделение SpaceX по разработке и производству спутниковых систем объявило о запуске второго поколения антенн Starlink, способных принимать сигнал «везде, кроме полюсов».

Устройство выполнено в прямоугольном форм-факторе (50х30 см) и весит в полтора раза меньше предшественника (4,2 кг). Несмотря на обещания гендиректора Илона Маска, стоимость осталась прежней — 499 долларов (около 36 тысяч рублей) за комплект и 99 долларов в месяц (около 7 тысяч рублей) за услуги связи.

По заявлению SpaceX, приёмник оптимизирован для работы на открытом воздухе при температурах от -30 до +50℃, рассчитан на влажный климат и даже способен растапливать снег.

В комплекте с «тарелкой» идёт WiFi-роутер (5 ГГц), который теперь поддерживает три канала для одновременного трафика, но не оснащается встроенным портом Ethernet — адаптер приобретается отдельно.

Проект Starlink «вышел из беты» в октябре. Он предлагает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или полностью недоступной. Заявки подаются в порядке очереди в тех странах, где есть лицензия.

В России трафик, связанный с иностранными спутниковыми системами, по закону должен проходить через наземные станции местных операторов. Для нарушителей предусмотрен денежный штраф.