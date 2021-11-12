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Новости
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SpaceX Илона Маска выпустила второе поколение спутниковых антенн Starlink — теперь они прямоугольные Статьи редакции

«Тарелки» стали в полтора раза легче и обеспечивают доступ в интернет со средней скоростью 80 Мбит/с.

18 18 комментариев
1501 просмотров

Подразделение SpaceX по разработке и производству спутниковых систем объявило о запуске второго поколения антенн Starlink, способных принимать сигнал «везде, кроме полюсов».

Устройство выполнено в прямоугольном форм-факторе (50х30 см) и весит в полтора раза меньше предшественника (4,2 кг). Несмотря на обещания гендиректора Илона Маска, стоимость осталась прежней — 499 долларов (около 36 тысяч рублей) за комплект и 99 долларов в месяц (около 7 тысяч рублей) за услуги связи.

По заявлению SpaceX, приёмник оптимизирован для работы на открытом воздухе при температурах от -30 до +50℃, рассчитан на влажный климат и даже способен растапливать снег.

В комплекте с «тарелкой» идёт WiFi-роутер (5 ГГц), который теперь поддерживает три канала для одновременного трафика, но не оснащается встроенным портом Ethernet — адаптер приобретается отдельно.

Проект Starlink «вышел из беты» в октябре. Он предлагает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или полностью недоступной. Заявки подаются в порядке очереди в тех странах, где есть лицензия.

В России трафик, связанный с иностранными спутниковыми системами, по закону должен проходить через наземные станции местных операторов. Для нарушителей предусмотрен денежный штраф.

В качестве альтернативы «Роскосмос» предложил к 2030 году развернуть «Сферу» — глобальную сеть из 638 спутников для связи, навигации и дистанционной съёмки Земли. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона рублей.

#новости #spacex #starlink

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имя и фамилия

для России пусть выпустит в виде пятиконечных, красных, перевёрнутых звёзд

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12
Alex Blake

Не, ну а чо? Смотрится не плохо!

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6
Artyom Sidorov

И силовикам сразу видно, в какую квартиру дверь ломать

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2
Alex Blake

Можно клеить маскировочные наклейки "Триколор ТВ"

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0
Artyom Sidorov

А вот квадратную под триколор уже не раскрасить, вот такое вот содействие спецслужбам

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1
Neten

Почему же, кожух наверное снимается. Ставишь туда объемный герб России с Георгиевской лентой и тебя не трогают/

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0
Artyom Sidorov

Портрет Путина тоже квадратный кстати

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0
Neten

Да, можно даже икону поставить, типа икона ловит божью энергию и по проводу ведёт ее в освещённый святой водой роутер.

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0
likesimulator

Живя на пятом этаже 😂😂😂

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0
Принудительный Мурод

теперь банановый!

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6
Сергей Сергеич

Для банановых республик

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0
Дмитрий Грибоедов

сферу — хуеру

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2
ฺ ฺ

сначала интерфейс винды был скругленный , потом прямоугольный , теперь снова "круглят " интересно маск тоже будет топтаться по кругу .

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0
Слава Инженеров

вот тебе не похуй на форму антенны

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1
Принудительный Мурод

Да!

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0
испанский смех

В России трафик, связанный с иностранными спутниковыми системами, по закону должен проходить через наземные станции местных операторов. Для нарушителей предусмотрен денежный штраф.

видите чебурнет? а он есть

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0
Silvermooncat

Скорее бы комкаст начал сосать хуй со своей монополией и начал благодаря маску и конкуренции делать норм тарифы и оптику.

Как же хочется оптику от Verizon...

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0
Пп Пп

А что насчёт гугл фибры?

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