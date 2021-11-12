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Новости
Артём Мазанов

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: их потребуют в общественных местах и транспорте Статьи редакции

До 1 февраля можно будет предъявлять ПЦР-тест. После — только QR-код о прививке.

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Это не будет распространяться на детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В первом документе сообщается, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Требование будет действовать до 1 июня 2022 года.

QR-коды не будут проверять при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

правительство РФ

Правительство также предложило использовать QR-коды в поездах и самолётах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Кабмин отдельно установит дату, до которой будет действовать это требование. Если у гражданина не будет QR-кода, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней.

Новые законопроекты также наделяют Минздрав полномочиями определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Главные санитарные врачи регионов смогут самостоятельно вводить ковидные ограничения, но если губернатор с ними не согласен и не обосновал свою позицию.

#новости #право #covid19

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195 комментариев
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Андрей

Этож какую жопу они ожидают если готовы пойти против 50% не желающих прививаться... ред.

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42
Принудительный Мурод

Против 50%? Ахах, да ты оптимист

Ответить
7
Принудительный Мурод

Да, по рейтингам сильно ударит

Ответить
3
Принудительный Мурод

а низкий рейтинг придется чем-то кормить ...

Ответить
1
11 комментариев
Имя Фамилия

Что эти рейтинги, если выборы фальсицированы

Ответить
1
1 комментарий
Принудительный Мурод

Ну судя по тому что за окном происходит им уже скоро будет суперпохуй на любую общественную реакцию

Ответить
2
Принудительный Мурод

А что за окном происходит? Не понял

Ответить
0
4 комментария
limaso

Революцию.

Ответить
0
Sweety bread

Таких просто не пустят на избирательный участок

Ответить
0
Артур Логвинов

Ковид закончится, QR коды останутся

Ответить
21
norm

Для чего они останутся?

Ответить
0
Принудительный Мурод

ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ

Ответить
26
8 комментариев
Принудительный Мурод

Чтобы те, кому не положено, не ходили туда, куда не положено

Ответить
6
Ivan D

Оставайся в рф и узнаешь

Ответить
0
Закомплексованная Душа

А с чего вдруг он возьмёт и закончиться?

Ответить
3
ＫＩＢØＵＮＥ

Такие уже страшилки рассказывали про то приложение для Москвы, где надо было себя фотографировать каждые несколько часов.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Оно просто опередило свое время

Ответить
0
Принудительный Мурод

Пидоры, я теперь за Навального

Ответить
12
Принудительный Мурод

а он что по этому поводу говорит?

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

Вечер в хату.

Ответить
43
1 комментарий
Принудительный Мурод

Вряд ли что-то умное

Ответить
0
SloMo

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

То есть в "Пятерочку" можно спокойно ходить?

Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.

То есть в метро коронавирус отступает.

Ответить
15
испанский смех

Да

Ответить
0
Sergiy Sev

Пизда антиваксерам

Ответить
–3
Либертарианство

Эм..нет. Конец всем, если ты ещё не допёр

Ответить
22
Sergiy Sev

/me выглянул в окно, а там НЕ РФ 😁

Ответить
1
4 комментария
Charles Cross

Беги быстрей к светову в его свободу

Ответить
1
испанский смех

Всмвсле?

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

От юзера с таким ником другого коммента и не ждёшь

Ответить
0
Принудительный Мурод

Это когда ты радуешься, что у соседа корова сдохла, забыв что это и твоя корова

Ответить
3
Charles Cross

Так давно пора

Ответить
–2
Ivan D

Стравливают привившихся и антиваксеров. В итоге хуже будет всем. Корона пройдёт а контроль и инфраструктура для него останутся.
Разделяй и властвуй во всей красе.

Ответить
9
limaso

Есть такое. Еще и сокращать рабочих удобно под этот шумок.

Ответить
3
Даниил Баздырев

Россия в мировом топе по смертности от ковида. Какие ещё варианты остаются, если люди не хотят добровольно прививаться?

Ответить
0
limaso

Просвещать и образовывать людей, а не навязывать им все эти тридцать лет церковное и тд и тп мракобесие.

Ответить
2
2 комментария
Ivan D

Стимулировать по-другому.
Платить 10000 руб за каждую прививку, например. Или льготы привившимся какие-нибудь.

Ответить
0
Vasya Stark

привившихся и антиваксеров.

Популярная формулировка, но тут больше подойдёт "привившихся и нежелающие ставится Спутником V/другой Рос. вакциной".

Ответить
0
Charles Cross

Антивакасерам то удобно рассказывать что якобы кто-то пострадает кроме них, дабы панику разогнать

Ответить
–3
Принудительный Мурод

Маски то надеть на людей не могут, с qr кодами ебуца

Ответить
8
Принудительный Мурод

При мне мужик устроил истерику в окее, когда еще были нужны перчатки. При том что перчатки лежали рядом с кассой, тип одел и фсе. Так его охрана не могла вывести

Ответить
1
Ray Smith

Может потому что от них толку ноль? Смысл одевать, чтобы снять через секунду?

Ответить
2
1 комментарий
George Jejeya

кричал "одевать", вы что, охуели? правильно "надевать"!"?

Ответить
0
Candy Boy

Че там ебаца, qq уже все приблуды сделал.

Ответить
1
Принудительный Мурод

а как рынок куаркодов подрастет!

Ответить
0
Принудительный Мурод

ооо новый контент для тик-тока. Разборки в метрополитене, автобусах и маршрутках

Ответить
8
Принудительный Мурод

Какой самокат выбрать?

Ответить
4
Принудительный Мурод

тебе вот такой

Ответить
6
Принудительный Мурод

Ржомба

Ответить
4
1 комментарий
norm

TJ начал выпускать брендовую технику?

Ответить
1
1 комментарий
Рыжий

Завтра пойду велик выбирать

Ответить
3
Принудительный Мурод

На зиму то?

Ответить
1
Принудительный Мурод

Да какая зима в москве. говно вперемешку со слякотью, депрессией и унынием

Ответить
3
9 комментариев
FOX

как обычно - зассали
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Ответить
4
Андрей

Да просто перекладывают ответственность с главаря на местных, опять на бояр все свалят

Ответить
7
Nick No

Заебала эта неразбериха, вот често, то одно, то другое. Неуверенная Россия

Ответить
5
Папуша

А что делать людям с медотводом?

Ответить
4
Владислав Муравьёв

Медотводиться

Ответить
1
2 комментария
Папуша

Депутаты минусуют без объяснения

Ответить
0
1 комментарий
Антон Лисин

Постоянно тратить деньги на тесты

Ответить
0
1 комментарий
Принудительный Мурод

Продолжать отводить мед из ульев

Ответить
0
Егор Владимирович

бля, я уже думал, что просто так привился.

Ответить
1
Максим Шпилёв

ты просто так привился

Ответить
9
сироп от щекотки

Прогрессивные ребятишки такие типа
О, фи, в рашке все такое хуевое. Но вот вакцина ням нямссс

Ответить
3
Coronadoden van Voronezj

@qq поздравляю!

Ответить
2
Coronadoden van Voronezj

Щастья, успехов, здоровья!

Ответить
2
2 комментария
Игорец Обыкновенный
Ответить
1
Рыжий

Наконец-то. Долго они тянули

Ответить
–3
Принудительный Мурод

еще есть время передумать

Ответить
1
Ivan Boldyrev

Сходил без кукареку кода в личный туалет, шах и мат, уколисты.

Ответить
–1
Либертарианство

Ваще нормальная такая очень даже либеральная, чёткая технология 👍, во всех развитых странах давно обкатана, всё чики-пуки👌 сбоит вот только иногда, человеческий фактор, наверное, врядли это специально

Ответить
–2
Принудительный Мурод

ты притащил Светова?

Ответить
2
2 комментария
Charles Cross

Зачем ты притащил этого пиздабола?

Ответить
0
Alexander Ilinykh

Продолжают использовать метод кнута, который не работает. Вот за пряники я думаю люди пошли бы вакцинироваться, даже спутником. А давлением против антиваксеров они кардинально ситуацию не улучшат.

Ответить
1
Андрей

В кнут уже столько вложили, что на пряник жмотят

Ответить
1
Ray Smith

За 10 тыр, думаю, многие бы позабыли свои вскукареки про шмурдяк и побежали бы занимать очередь.

Ответить
1
1 комментарий
Саша

дык 10тыр пенсам дают в Москве , не знаю как в России

Ответить
0
Принудительный Мурод

Мега удар по электорату зреет. Вот я поржу, если люди переобуются во мнении и поддержке президента лишь бы не прививаться.

Ответить
0
chachalava

Ты что, Путин же сказал, что он против обязаловки.
Это все плохие бояре придумали!

Ответить
3
Андрей

Так блин двоемыслие же у огромного количества! "Царь молодец, но его страна хочет меня убить вакциной"

Ответить
0
1 комментарий
Charles Cross

Так уже много переобулось

Ответить
0
Анатолий Филиппов

Так мы же локдауном победили все?

Ответить
1
Принудительный Мурод

Победили, можем повторить

Ответить
0
2 комментария
Принудительный Мурод

Ура!!

Ответить
0
Борщ-Компанеец

А в чем проблема ? Купите себе свой самолёт или поезд, путешествуйте. И не надо прививаться

Ответить
–1
limaso

Вот и всё..

Ответить
0
5 комментариев
Имя Фамилия

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Можно жить

Ответить
0
2 комментария
Luchano Spaguetti

Ух, столько привитых сейчас с семьями сидят за столом, читают эту новость и бокальчиками звенят с громкими криками радости))))

Ответить
0
10 комментариев
SloMo

Вот и приехали!

Ответить
0
Forrest_Dumb

Куар код вам всем на чело или на руку!

Ответить
0
Ivan D

Уже пару лет в метро и автобусах не был, так что пох как-то. Но вообще это ужас конечно.

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0
3 комментария
Принудительный Мурод

Молодцы, приближают свой конец

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0
2 комментария
Netis
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0
Кирилл Вселенский

Валерий соловей сегодня сказал что это железный занавес 2.0, хаха росияне

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0
1 комментарий
pls help

Тот момент, когда сделал прививку, а сертификат так и не получил и не получу, потому что не было подтверждённой записи на Госуслугах...

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0
2 комментария
Принудительный Мурод

Ееее куар везде!

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0
Stoned Jesus

Та тупо по*уй
Сижу дома, пержу в подушку 24/7

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0
Последствия Диморфизма
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0
Envolve Wolf

А что с иностранцами, нет информации ? Иностранные QR коды не принимают, спутник они сделать тоже не могут, и получается теперь даже домой не смогут уехать, ни поездом ни самолетом?

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0
1 комментарий
Анастасия Лукьянова

Так и не поняла, какую коллизию они хотели устранить, если и аналогичным региональным требованиям вроде все подчиняются более-менее.

Вот Постановление 99 года № 825 реально надо редактировать — из-за того, что там не перечислена та же сфера торговли, без него отстранение непривитого работника работодателем выглядит реально на соплях.

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0
Mikhail Mikhailovich

А переболевшим qr положен или нет? Слышал что если во время болезни положительный ПЦР не сдавал, то не положен и похуй сколько у тебя антител.

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0
2 комментария
Ещё 12 комментариев
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