Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: их потребуют в общественных местах и транспорте Статьи редакции
До 1 февраля можно будет предъявлять ПЦР-тест. После — только QR-код о прививке.
Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Это не будет распространяться на детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В первом документе сообщается, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Требование будет действовать до 1 июня 2022 года.
QR-коды не будут проверять при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.
Правительство также предложило использовать QR-коды в поездах и самолётах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Кабмин отдельно установит дату, до которой будет действовать это требование. Если у гражданина не будет QR-кода, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней.
Новые законопроекты также наделяют Минздрав полномочиями определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Главные санитарные врачи регионов смогут самостоятельно вводить ковидные ограничения, но если губернатор с ними не согласен и не обосновал свою позицию.
По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
То есть в "Пятерочку" можно спокойно ходить?
Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.
То есть в метро коронавирус отступает.
@qq поздравляю!
Так и не поняла, какую коллизию они хотели устранить, если и аналогичным региональным требованиям вроде все подчиняются более-менее.
Вот Постановление 99 года № 825 реально надо редактировать — из-за того, что там не перечислена та же сфера торговли, без него отстранение непривитого работника работодателем выглядит реально на соплях.