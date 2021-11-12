До 1 февраля можно будет предъявлять ПЦР-тест. После — только QR-код о прививке.

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Это не будет распространяться на детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В первом документе сообщается, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Требование будет действовать до 1 июня 2022 года.

QR-коды не будут проверять при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Правительство также предложило использовать QR-коды в поездах и самолётах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Кабмин отдельно установит дату, до которой будет действовать это требование. Если у гражданина не будет QR-кода, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней.

Новые законопроекты также наделяют Минздрав полномочиями определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Главные санитарные врачи регионов смогут самостоятельно вводить ковидные ограничения, но если губернатор с ними не согласен и не обосновал свою позицию.