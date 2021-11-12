Президент поручил дать разработчикам доступ к государственным базам данных.

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Президент России выступил на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey, организованной Сбером, и ответил на вопросы зала. Трансляцию вели на сайте мероприятия.

Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить разработчикам ИИ-технологий, бизнесу и науке доступ к массивам обезличенных данных государства. По его мнению, попытка установить монополию в этой области ограничивает свободную конкуренцию.

По мнению президента, в России также необходимо:

хранить биометрические данные в единой государственной системе идентификации;

определиться, с кого взимать ущерб при ДТП, спровоцированных беспилотными автомобилями;



подходить к вопросам персональных данных «предельно аккуратно и взвешенно» и совершать любые действия в этой области только с согласия человека;

запустить программу обучения специалистов в сфере цифровизации.

На мероприятии президенту показали работы финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. Например, команда школьников Dream Team представила мультфильм, созданный нейросетью.

Путин сказал, что работа «впечатляет», а также высказал мнение о возможности нейросетей решать творческие задачи.

Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу. Владимир Путин

О чём ещё говорил Путин:

людям нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, но «не бежать туда от реального мира»;

технологии востребованы в правительстве — например, госуслуги переводят в электронный формат;

искусственный интеллект и робототехника — это «абсолютно связанные друг с другом вещи»;

Искусственный интеллект не должен использоваться для нарушения прав граждан. Владимир Путин