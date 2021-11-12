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Новости
Яна Ломакина

«Бездушные» нейросети, беспилотники и метавселенные: Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту Статьи редакции

Президент поручил дать разработчикам доступ к государственным базам данных.

90 90 комментариев
2253 просмотров

Президент России выступил на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey, организованной Сбером, и ответил на вопросы зала. Трансляцию вели на сайте мероприятия.

Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить разработчикам ИИ-технологий, бизнесу и науке доступ к массивам обезличенных данных государства. По его мнению, попытка установить монополию в этой области ограничивает свободную конкуренцию.

По мнению президента, в России также необходимо:

  • хранить биометрические данные в единой государственной системе идентификации;
  • определиться, с кого взимать ущерб при ДТП, спровоцированных беспилотными автомобилями;
  • подходить к вопросам персональных данных «предельно аккуратно и взвешенно» и совершать любые действия в этой области только с согласия человека;
  • запустить программу обучения специалистов в сфере цифровизации.

На мероприятии президенту показали работы финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. Например, команда школьников Dream Team представила мультфильм, созданный нейросетью.

Путин сказал, что работа «впечатляет», а также высказал мнение о возможности нейросетей решать творческие задачи.

Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу.

Владимир Путин

О чём ещё говорил Путин:

  • людям нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, но «не бежать туда от реального мира»;
  • технологии востребованы в правительстве — например, госуслуги переводят в электронный формат;
  • искусственный интеллект и робототехника — это «абсолютно связанные друг с другом вещи»;

Искусственный интеллект не должен использоваться для нарушения прав граждан.

Владимир Путин
  • разработки в области противодействия дипфейкам можно применять на пользу людям;
  • в России развивается сеть программ дополнительного образования «Кванториум», но для дальнейшего распространения системы правительству необходимо обеспечить школы широкополосным скоростным интернетом: «Задача будет решаться. У нас план есть определённый, по годам: в этом, следующем — до 2024 года».

#новости #сбер #искусственныйинтеллект #право

90 90 комментариев
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Принудительный Мурод

А что нужно поручить? Что надо поручить? Поручить что нужно? Я не понял. Что я должен поручить?

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33
Принудительный Мурод

Для Москвы уже специальный федеральный закон принят, они первыми начнут делиться датасетами.

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0
Принудительный Мурод

соболезную

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0
Принудительный Мурод

Как раз работали над разработкой одного из решений по обезличиванию...
Ну что же, мы немного напиздели про эффективность обезличивания, там не 100%))

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1
Принудительный Мурод

да ты че))))

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1
Принудительный Мурод

=)))

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0
Принудительный Мурод

Почему-то при слове "датасеты" я представил пленки на бобинах

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0
Принудительный Мурод

Точно будут делиться записями с городской системы камер наблюдения. Лица заретушировать на видео, и ок.

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0
Принудительный Мурод

Представил, как кто-то ретуширует кистью 16мм пленки

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0
Нижний интернет

Датасеты будут беспилотниками отгружать в Чечню.

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0
Принудительный Мурод

Широкополосным - киберинжерение, будущим и искусственным - интеллектуального, ауф

Ответить
0
Принудительный Мурод

На таких фото видно на сколько же он уже старый.

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11
Yaroslaff Chekunov

Байдену скажи

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1
Принудительный Мурод

Байден и не стесняется.

Ответить
1
Yaroslaff Chekunov

наш тоже не особо

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0
bor_vn

Ты расстроил одного деда

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0
Yaroslaff Chekunov

Возраста стеснятся не стоит. Объективно Путин живчик, в этом ему не откажешь.

Ответить
0
Принудительный Мурод

А макрону или трюдо не хотите сказать?

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0
Yaroslaff Chekunov

Только то, что они красавчики!

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0
Danil Oputin

Байден - брутальный дед. Чем это плохо?

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

Никто не говорит что плохо. У меня дед был побрутальнее Байдена, и спать тоже очень любил.

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0
Принудительный Мурод
Ответить
11
SloMo

Искусственный интеллект не должен использоваться для нарушения прав граждан.

С этим отлично справляются и без ИИ.

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7
Антон Пострунин

Наши бигдата специалисты проанализировали ваше личное дело и пришли к выводу что у вас недостаточно палок. К сожалений, нам придётся расстаться.

Ответить
0
Умный хорек

Нарушать права граждан имеет право только государство

Ответить
7
Selfish Ledger

имеешь право не пользоваться

Ответить
0
Принудительный Мурод

Да вот ии бездушный, не сопереживает, вот то ди дело широкая русская душа — шваброй изнасиловать, оппов лет на 10 посадить, в дурку шамана отправить, тут без души не подойдешь конечно

Ответить
5
Сталин спас Россию

Нахуя он там нужен был, госпади....

Ответить
4
bor_vn

Владимир Владимирович идет в ногу со временем. Разбирается абсолютно во всех вещах.
Поэтому мы так хорошо живем.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Сомневаюсь что он вообще ходить в состоянии

Ответить
1
Принудительный Мурод

Это будет крупнейшая конфа по AI по числу участников в Мире

Ответить
0
Ху Эмай

🤐🤐🤐🤐

Ответить
3
stikerman

Похоже это его планы на будущее

Ответить
2
Andre Macareno

Это же сюжет русской кампании в Empire Earth (который клон Age of Empires)

Ответить
1
Yaroslaff Chekunov

кстати сказать, махнет в виртуал и будет нами оттуда помыкать

Ответить
0
stikerman

Страшный сон россиян

Ответить
0
Yaroslaff Chekunov

если ты виртуальный, то сроки обнуляются

Ответить
0
Принудительный Мурод

Гусары, молчать!

Ответить
2
Принудительный Мурод

трудно себе представить чтобы ...

Ответить
0
Принудительный Мурод

"Ты же просто робот, имитация жизни. Разве сможет робот написать симфонию, создать шедевр?" ред.

Ответить
1
Принудительный Мурод

в России развивается сеть программ дополнительного образования «Кванториум»

В то время как человек ее создавший сидит

Ответить
2
Принудительный Мурод

Так в газетах пишут

Ответить
0
Принудительный Мурод

А, я понял, это как раз Сбер так в этом деле воюет, просит Путина сказать слово "Кванториум"

Ответить
1
Принудительный Мурод

Фига я аналитик

Ответить
0
Сталин спас Россию

Яна, сочувствую, что тебе пришлось об этом писать)

Ответить
1
Яна Ломакина

спасибо за поддержку, друг

Ответить
3
Принудительный Мурод

где больше воды?
-мировой океан
-мой диплом
-выступления путина по темам в которых он едва ли понимает о чем вообще речь

Ответить
1
Принудительный Мурод

То есть 99% тем

Ответить
0
Принудительный Мурод

Интересно, что входит в 1%. Дзюдо?

Ответить
0
Сдавайся

Дворцы

Ответить
0
Принудительный Мурод

Судя по тому, что мы видели, в дворцах он полный профан

Ответить
0
bor_vn

Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу.

Такое и про некоторых людей трудно представить.

Ответить
1
Наблюдатель

«Вашу биометрию гарантированно украдут, продадут, сольют...» — Наталья Касперская, специалист в сфере информационных технологий
https://newizv.ru/article/general/07-10-2021/natalya-kasperskaya-vashu-biometriyu-garantirovanno-ukradut-prodadut-solyut

Наталья Касперская: «Вашу биометрию…
«Ни в коем случае не сдавайте биометрию», «Украдут, продадут, “сольют”», - именно в таких…
newizv.ru
Ответить
1
Принудительный Мурод

Дедуля озаботился свободной конкуренцией, ц-ц-ц

Ответить
1
Нижний интернет

Блядь, это натурально анекдот

Ответить
1
Принудительный Мурод

Значит ли это, что путен - ИИ ? 🤔🤔🤔

Ответить
0
Папуша

Нет, он ВВ

Ответить
1
Леха

Нужно определиться может ли платить искусственный интеллект нологи

Ответить
0
Selfish Ledger

налоги изчезнут лет через 20. будет работать в обратную сторону. Все станут бюджетниками и будут сидеть на базовом доходе.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ага, хуй там плавал

Ответить
0
Selfish Ledger

У тебя сейчас пол страны на пособиях сидит уже

Ответить
0
Bkmz Иванов

А можно мне тоже как-то в эту "половину" попасть?

Ответить
0
Selfish Ledger

оформи инвалидность или просто пособие по безработице.
никто не обещает огромный базовый доход. Он базовый.

Ответить
0
Bkmz Иванов

По безработице не получается – место где я последний раз работал официально в другом конце страны был, да к тому же его уже нет.
По инвалидности - не хочется чёт совсем.
Да и не думаю что его хватило бы на жизнь, пособия этого

Ответить
0
Selfish Ledger

Ну вот цифровое будущее это когда работы не будет, а пособия будет хватать на нужды+ пивко. Вот такая метавселенная. Сиди, смотри, ржи.

Ответить
1
Bkmz Иванов

Жду

Ответить
1
Сталин спас Россию

И будет сидеть через 20 лет

Ответить
0
Selfish Ledger

да, только 80 процентов

Ответить
0
Антигравитационный торт

Нет, но вот находить тех кто заплатит как два пальца...

Ответить
0
Александр Воронин
Ответить
0
Принудительный Мурод

Это он или дипфейк?

Ответить
0
Андрей Рядькин

что с лицом?

Ответить
0
Гендарф

распознано

Ответить
0
Принудительный Мурод

Странно слышать что то такое от человека который не пользуется сматфоном

Ответить
0
Принудительный Мурод

Ну нейросети появились раньше смартфонов...

Ответить
0
Принудительный Мурод

Хуилиарды лет назад, да. И тем не менее

Ответить
0
Гендарф

Искусственный интеллект не должен использоваться для нарушения прав граждан.

биороботов навального за это и преследуют, кстати

Ответить
0
Принудительный Мурод

В смысле нахой? Получается нужон?

Ответить
0
Luchano Spaguetti

"То-то у меня в моем подземном бункере.."

Ответить
0
lovemyonahole

Выглядит хуёво.
Это хорошо.

Ответить
0
Danil Oputin

Я думаю, искусственный интеллект побезопаснее режима будет

Ответить
0
Принудительный Мурод

Да нет никакого искусственного интеллекта, просто функции под данные подгоняют. В беспилотниках есть люди которые занимаются поворотами направо, есть которые занимаются поворотами налево, такой вот интеллект

Ответить
0
Принудительный Мурод

Как он может быть побезопасней? Это просто инструмент обработки данных. Никакой воли, разума, души AI не имеет.

Ответить
0
Danil Oputin

Это была шутка, мужик

Ответить
0
Принудительный Мурод

Судей было бы интересно попробовать заменить нейронкой)
Ну так, ради эксперимента. С этим может что-то забавное выйти.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Как всегда все четко и по делу

Ответить
0
Артур Логвинов

Как только пнули русского оранжевого агента из белого дома, так сразу Вована стали звать на конференции за экспертным мнением о метавселенных. Экспертное мнение!

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Пидорас двуличный

Ответить
0
Ден

Бляяяя, уймите своего деда!!

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0
Нижний интернет

Может ли искусственный интеллект плотить нологи? В крипторублях.

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0
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