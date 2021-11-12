«Бездушные» нейросети, беспилотники и метавселенные: Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту Статьи редакции
Президент поручил дать разработчикам доступ к государственным базам данных.
Президент России выступил на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey, организованной Сбером, и ответил на вопросы зала. Трансляцию вели на сайте мероприятия.
Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить разработчикам ИИ-технологий, бизнесу и науке доступ к массивам обезличенных данных государства. По его мнению, попытка установить монополию в этой области ограничивает свободную конкуренцию.
По мнению президента, в России также необходимо:
- хранить биометрические данные в единой государственной системе идентификации;
- определиться, с кого взимать ущерб при ДТП, спровоцированных беспилотными автомобилями;
- подходить к вопросам персональных данных «предельно аккуратно и взвешенно» и совершать любые действия в этой области только с согласия человека;
- запустить программу обучения специалистов в сфере цифровизации.
На мероприятии президенту показали работы финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. Например, команда школьников Dream Team представила мультфильм, созданный нейросетью.
Путин сказал, что работа «впечатляет», а также высказал мнение о возможности нейросетей решать творческие задачи.
О чём ещё говорил Путин:
- людям нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, но «не бежать туда от реального мира»;
- технологии востребованы в правительстве — например, госуслуги переводят в электронный формат;
- искусственный интеллект и робототехника — это «абсолютно связанные друг с другом вещи»;
- разработки в области противодействия дипфейкам можно применять на пользу людям;
- в России развивается сеть программ дополнительного образования «Кванториум», но для дальнейшего распространения системы правительству необходимо обеспечить школы широкополосным скоростным интернетом: «Задача будет решаться. У нас план есть определённый, по годам: в этом, следующем — до 2024 года».
«Вашу биометрию гарантированно украдут, продадут, сольют...» — Наталья Касперская, специалист в сфере информационных технологий
https://newizv.ru/article/general/07-10-2021/natalya-kasperskaya-vashu-biometriyu-garantirovanno-ukradut-prodadut-solyut