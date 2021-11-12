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Новости
Яна Ломакина

Сбер решил выйти из холдинга VK — компания объявила о продаже акций Газпромбанку Статьи редакции

Сумма сделки — 12,8 миллиарда рублей.

Сбер объявил о подписании обязывающей документации о продаже акций в компании АО «МФ Технологии» — она контролирует 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки о продаже 36% акций составит 12,8 миллиардов рублей. Сбер купил у Газпромбанка большую часть доли в «МФ Технологии» два года назад.

У Сбера и Mail.ru Group также есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды. В него входят Delivery Club, «Ситимобил» и другие сервисы. Совместным предприятием управляет «О2О Холдинг». Партнёры сохраняют свои доли в нём.

Financial Times писал в 2020 году, что стороны обсуждали выход из совместного предприятия. По данным издания, Mail.ru Group требовала сделать соцсеть «ВКонтакте» основой их общей экосистемы, и не хотела использовать только платёжные сервисы Сбера — это не устраивало банк. Сберу также не нравилось отсутствие влияния на Mail.ru Group после покупки 36% акций «МФ Технологии».

#новости #сбер

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38 38 комментариев
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38 комментариев
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Принудительный Мурод

Пошла по кругу

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17
AttentiveMilk

Яна, на вашем месте я бы обиделся

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7
Принудительный Мурод

почему ты думаешь, что это каким-то образом относится к ней

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0
AttentiveMilk

Что? 🙄

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0
Принудительный Мурод

почему ты написал, что яна должна обидеться на комментарий «пошла по кругу»?

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0
AttentiveMilk

Ты что-то путаешь, друх

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0
andorus
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0
AttentiveMilk

На зиму из найка в кеды Адидас, всё верно

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0
andorus

Йоу, неплохая строчка мэн

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0
Принудительный Мурод

Сбер решил выйти из холдинга VK — компания объявила о продаже акций министерству внутренних дел. "Этот логичный шаг давно напрашивался," - заявил Герман Греф. "Крупнейшей внутренней соцсетью России должно заниматься профильное ведомство."
"Возбуждено уголовное дело," - ответили в МВД на запрос TJ ред.

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13
Принудительный Мурод

Так странно смотреть, как эти госкомпании играют в капитализм

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6
Принудительный Мурод

А вы, друзья, как ни садитесь...

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4
Федя Прозоров

Со сбер девайсами нахуй не сдалися

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0
Принудительный Мурод

Перекладывание шарика из стаканчиков

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3
Принудительный Мурод

Сбер вытащит из VK свои 12.8

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2
Антигравитационный торт

На супер компьютер не хватает?

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2
Принудительный Мурод

БЫСТРЕЕ VC! Ну и кто тут реально сайт про стартапы, инвестиции и плохие шутки?

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Лошки

Ответить
0
Принудительный Мурод

Кто?

Ответить
0
Принудительный Мурод

Пользователи вк

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3
Кирилл Вселенский

Обои

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0
Принудительный Мурод

Драл их жестко

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0
Кирилл Вселенский

В анус

Ответить
0
Принудительный Мурод

Обоих

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0
amd

Мне кажется, что Сбер лез в партнерство с Яндексом и с Мэйлом исключительно в разведывательных целях. Дабы узнать, как там все устроено изнутри и нивелировать отставание в технологическом плане. Денег у Сбера в десятки раз больше. И теперь, натренировав сотни своих сотрудников на чужих продуктах, лучшие из практик будут применяться, чтобы пилить свои аналоги на более качественном уровне, чем это делалось раньше.

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0
Ваша Закладко

сбержайл такой сбержайл

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1
Федя Прозоров

Надо будет на досуги один из 99 томов библиотеки сбербанка осилить, чтобы понять, откуда взяли эту идею

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0
Aram Mirzoyants

извращенная интерпретация Дао Toyota

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0
Arthur Zugrov

Сбер - куда более технологичная корпорация, чем ВК, и у них есть явное стремление быть самым крупным игроком в IT/Хайтек в России. ВК - продукт с трендом на умирание, лучше избавиться от него сейчас, чем потом.

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0
Aram Mirzoyants

потому что сбер крутит деньги пенсионеров (и прочих незащищенных социальных групп) уже дохерарх лет. потому что в сбер наебывает с банковской ставкой. поэтому в сбере слишком много лишних денег. поэтому они их вкладывают во все ниши, куда могут воткнуться. но то, что они выпускают — сраный кусок говна, начиная с того, что выпускает сбердевайсез. и единственная цель, которую они преследуют — впаривать свой говняный банковский продукт еще активнее.

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1
Принудительный Мурод

да и хуй с ними

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0
Принудительный Мурод

Может будет пореже обновлять приложение, а то вечно потом хрен что найдёшь

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0
Федя Прозоров

Инсайд: завтра поменяют цифры остатка твоего счета на 0₽

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0
твой сказочник

Есть аналитика, к чему ведёт эта перестановка на рынке?

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0
Федя Прозоров

Ни к чему

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0
Даниэль Фельдман

Слияние говна с мочой

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0
Екатерина Скороход

Ой блин
Ну будет ли это проблема?
Или мы пользоваться не сможем вк?

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Екатерина Скороход

Я как женщина хочу не терять свой аккаунт

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