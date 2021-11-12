Сбер решил выйти из холдинга VK — компания объявила о продаже акций Газпромбанку Статьи редакции
Сумма сделки — 12,8 миллиарда рублей.
Сбер объявил о подписании обязывающей документации о продаже акций в компании АО «МФ Технологии» — она контролирует 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group). Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сумма сделки о продаже 36% акций составит 12,8 миллиардов рублей. Сбер купил у Газпромбанка большую часть доли в «МФ Технологии» два года назад.
У Сбера и Mail.ru Group также есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды. В него входят Delivery Club, «Ситимобил» и другие сервисы. Совместным предприятием управляет «О2О Холдинг». Партнёры сохраняют свои доли в нём.
Financial Times писал в 2020 году, что стороны обсуждали выход из совместного предприятия. По данным издания, Mail.ru Group требовала сделать соцсеть «ВКонтакте» основой их общей экосистемы, и не хотела использовать только платёжные сервисы Сбера — это не устраивало банк. Сберу также не нравилось отсутствие влияния на Mail.ru Group после покупки 36% акций «МФ Технологии».
Сбер решил выйти из холдинга VK — компания объявила о продаже акций министерству внутренних дел. "Этот логичный шаг давно напрашивался," - заявил Герман Греф. "Крупнейшей внутренней соцсетью России должно заниматься профильное ведомство."
"Возбуждено уголовное дело," - ответили в МВД на запрос TJ ред.
Мне кажется, что Сбер лез в партнерство с Яндексом и с Мэйлом исключительно в разведывательных целях. Дабы узнать, как там все устроено изнутри и нивелировать отставание в технологическом плане. Денег у Сбера в десятки раз больше. И теперь, натренировав сотни своих сотрудников на чужих продуктах, лучшие из практик будут применяться, чтобы пилить свои аналоги на более качественном уровне, чем это делалось раньше.
потому что сбер крутит деньги пенсионеров (и прочих незащищенных социальных групп) уже дохерарх лет. потому что в сбер наебывает с банковской ставкой. поэтому в сбере слишком много лишних денег. поэтому они их вкладывают во все ниши, куда могут воткнуться. но то, что они выпускают — сраный кусок говна, начиная с того, что выпускает сбердевайсез. и единственная цель, которую они преследуют — впаривать свой говняный банковский продукт еще активнее.