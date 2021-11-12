Сбер объявил о подписании обязывающей документации о продаже акций в компании АО «МФ Технологии» — она контролирует 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки о продаже 36% акций составит 12,8 миллиардов рублей. Сбер купил у Газпромбанка большую часть доли в «МФ Технологии» два года назад.

У Сбера и Mail.ru Group также есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды. В него входят Delivery Club, «Ситимобил» и другие сервисы. Совместным предприятием управляет «О2О Холдинг». Партнёры сохраняют свои доли в нём.

Financial Times писал в 2020 году, что стороны обсуждали выход из совместного предприятия. По данным издания, Mail.ru Group требовала сделать соцсеть «ВКонтакте» основой их общей экосистемы, и не хотела использовать только платёжные сервисы Сбера — это не устраивало банк. Сберу также не нравилось отсутствие влияния на Mail.ru Group после покупки 36% акций «МФ Технологии».